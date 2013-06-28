iOS için evrensel yeni hava durumu uygulaması: Weathertron

Keming Labs adlı geliştirici tarafından hazırlanan yeni evrensel hava durumu uygulaması Weathertron, Infografik tarzında hazırlanmış tasarım yapısıyla dikkat çekiyor.

iOS işletim sistemine (6.0 ve üzeri) sahip iPhone, iPod ve iPad modelleri için evrensel yapıda hazırlanan Weathertron isimli hava durumu uygulaması, 16 farklı kaynaktan aldığı verileri derleyerek kullanıcıların önüne getiriyor. Infografik tasarım anlayışıyla hazırlanmış ara yüz yapısı sayesinde oldukça şık ve anlaşılır bir görünüme sahip olan uygulama, haftalık tahminler yanında gün içinde meydana gelebilecek hava değişiklikleri hakkında da bilgi verebiliyor.

Dünya çapında 15,000'den fazla şehri destekleyen Weathertron uygulaması, Apple App Store üzerinde 1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id660925162?mt=8&partnerId=0&at=11lDL&ls=1&ct=GR01_P_725_29667_19BCDE2C-DA11-4F73-9E0E-6C64B1FA117E_