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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS tarafının fotoğraf uygulamalarından PowerCam 7 artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,4b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS tarafının fotoğraf uygulamalarından PowerCam 7 artık ücretsiz
Wondershare Software adlı geliştirici tarafından iOS 7 işletim sistemli iPhone ve iPod Touch için hazırlanan fotoğraf uygulaması PowerCam 7, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Basit arayüzüyle Magic Shot, Tilt-Shift, FaceTimer ve Video isimli modlar ile gelen PowerCam 7, çekimler üzerine canlı filtreler ekleyebiliyor ve hazırlanan çekimleri Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Flickr ve YouTube gibi popüler ağlara aktarabiliyor. Dahili fotoğraf düzenleme araçları da bulunan uygulama, erişebilirlik noktasında da hızlı bir kullanım yapısı ortaya koyuyor.

Daha önce 6,99$ fiyat etiketiyle satılan PowerCam 7 uygulamasına, an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id725989835?mt=8 Yorum Yaz
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zazian_12 5 yıl
arkadas ne gereksiz bir adamsin senCan Tuncer. ana sayfayi cöpe cevirdin resmen. bu kadar da Apple reklami yapilmaz ki. Yapiyorsaniz da adam akilli yapin bari.
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Mr. Jingles 5 yıl zazian_12
Ben kaç tane uygulamayı bu sayede ücretsiz olarak edindim. Çok da güzel bir şey yapıyor arkadaş. Gereksiz değil. Sadece bir konuda katılıyorum o da ana sayfada çıkması. Normalde konunun yeri iOS oyun ve uygulama bölümü ama burada da çıkması yanlış tabi. Yoksa gereksiz falan değil.
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