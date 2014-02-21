iOS tarafının fotoğraf uygulamalarından PowerCam 7 artık ücretsiz

Wondershare Software adlı geliştirici tarafından iOS 7 işletim sistemli iPhone ve iPod Touch için hazırlanan fotoğraf uygulaması PowerCam 7, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Basit arayüzüyle Magic Shot, Tilt-Shift, FaceTimer ve Video isimli modlar ile gelen PowerCam 7, çekimler üzerine canlı filtreler ekleyebiliyor ve hazırlanan çekimleri Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Flickr ve YouTube gibi popüler ağlara aktarabiliyor. Dahili fotoğraf düzenleme araçları da bulunan uygulama, erişebilirlik noktasında da hızlı bir kullanım yapısı ortaya koyuyor.





Daha önce 6,99$ fiyat etiketiyle satılan PowerCam 7 uygulamasına, an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id725989835?mt=8