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iOS tarafının fotoğraf / video uygulamalarından Camera Plus güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS tarafının fotoğraf / video uygulamalarından Camera Plus güncellendi
Global Delight Technologies tarafından iOS 7 ve üstü işletim sistemli iPhone ile iPod Touch için hazırlanan fotoğraf / video çekme ve düzenleme uygulaması Camera Plus, birçok yeni özellik kazandığı 3.5 sürümüne güncellendi.
Oldukça modern ve sade arayüzüyle dikkat çeken Camera Plus, yüklü cihazlar ile fotoğraf / video çekilmesine, bu çekimlerin düzenlenmesine ve Facebook, Twitter, Instagram ile Flickr gibi ağlarla paylaşmasına imkan tanıyor. Yayınlanan yeni sürümüyle AirSnap isimli bir özelliğe kavuşan ve böylece Wi-Fi ya da Bluetooth üzerinde birbirine bağlı cihazlarla ortak çekim yapılabilmesinin önünü açan uygulama, ayrıca artık iPad bünyesinde de çalışma gösterebiliyor, daha yumuşak sonuçlar için iPad'e özel yumuşak flaş desteğiyle geliyor, iPad için ayarlanabilir çekim barı sunuyor ve 10'dan fazla dil seçeneğiyle daha geniş bir kitleyi kapsama alanına alıyor.
1,79 TL fiyat etiketiyle satılan Camera Plus uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id330803072?mt=8 Yorum Yaz
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