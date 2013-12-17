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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu Mailbox, iCloud ve Yahoo destekleriyle güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu Mailbox, iCloud ve Yahoo destekleriyle güncellendi
iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone, iPod ve iPad modelleriyle uyumlu popüler e-posta istemcisi Mailbox, 1.7.0 sürümüne güncellendi.
E-Posta yönetimi konusunda başarılı bir arayüz ile gelen Mailbox, yayınlanan güncellemesiyle Gmail sonrası artık iCloud ve Yahoo mail hesaplarına da destek verir duruma geldi. Aynı zamanda arka planda otomatik olarak senkronizasyon yapabilen uygulama, "help me get to zero" afişinin kapatılması için özel bir ayar seçeneğine de kavuşmuş. Mailbox için ayrıca birçok performans geliştirmesinin de yapıldığı belirtiliyor.
Ücretsiz olarak elde edilebilen Mailbox uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/us/app/mailbox/id576502633?mt=8 Yorum Yaz
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