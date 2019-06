iOS uyumlu Mailbox, iCloud ve Yahoo destekleriyle güncellendi

iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone, iPod ve iPad modelleriyle uyumlu popüler e-posta istemcisi Mailbox, 1.7.0 sürümüne güncellendi.

E-Posta yönetimi konusunda başarılı bir arayüz ile gelen Mailbox, yayınlanan güncellemesiyle Gmail sonrası artık iCloud ve Yahoo mail hesaplarına da destek verir duruma geldi. Aynı zamanda arka planda otomatik olarak senkronizasyon yapabilen uygulama, "help me get to zero" afişinin kapatılması için özel bir ayar seçeneğine de kavuşmuş. Mailbox için ayrıca birçok performans geliştirmesinin de yapıldığı belirtiliyor.

Ücretsiz olarak elde edilebilen Mailbox uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/mailbox/id576502633?mt=8