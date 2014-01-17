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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu dosya yönetim uygulaması iExplorer Mobile artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu dosya yönetim uygulaması iExplorer Mobile artık ücretsiz
iOS 4.3 ve üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak çalışabilen iExplorer Mobile, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Kısa zaman önce ismi değiştirilen ve iOS 7'ye uygun bir yapıya geçiş yapan iExplorer Mobile, genel olarak kişilerin hem kendi cihazları içerisinde bulunan dosyaları (Doküman ve multimedya) düzenlemesine imkan tanıyor hem de Mac ile Windows sistemlere USB kablosu üzerinden bağlanarak ortak bir entegrasyon kurabiliyor. Çevrimdışı okuma yeteneğiyle gelen uygulama, .zip ve farklı formatlarda metin dosyaları da hazırlayabiliyor ve popüler bulut depolama servislerine erişim sağlayabiliyor.

Daha önce 8,99$ fiyat etiketiyle satılan iExplorer Mobile, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id415437381?mt=8 Yorum Yaz
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Lord Melkor 5 yıl
O parayı kimsenin vermiceğini anlamışlar
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