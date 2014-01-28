iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Frame Artist Pro ücretsiz yapıldı

iOS 6.0 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak kullanılabilen fotoğraf düzenleme uygulamalarından Frame Artist Pro, kısa bir zaman için ücretsiz yapıldı.





Darinsoft adlı geliştiricinin elinden çıkan Frame Artist Pro, bünyesinde 17 hazır şablon, 60 etiket ile 23 farklı fotoğraf filtresi barındırıyor ve bu sayede belirlenen fotoğraflardan başarılı kolajlar oluşturulabiliyor. Hazırlanan içerikleri üç farklı kalite seçeneğiyle aktarabilen uygulama, paylaşma noktasında da Facebook, Instagram, Twitter, Flickr, Picasa ve Tumblr gibi ağlardan yararlanabiliyor.





Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Frame Artist Pro, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id515959813?mt=8