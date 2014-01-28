Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Frame Artist Pro ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,1b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Frame Artist Pro ücretsiz yapıldı
iOS 6.0 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak kullanılabilen fotoğraf düzenleme uygulamalarından Frame Artist Pro, kısa bir zaman için ücretsiz yapıldı.

Darinsoft adlı geliştiricinin elinden çıkan Frame Artist Pro, bünyesinde 17 hazır şablon, 60 etiket ile 23  farklı fotoğraf filtresi barındırıyor ve bu sayede belirlenen fotoğraflardan başarılı kolajlar oluşturulabiliyor. Hazırlanan içerikleri üç farklı kalite seçeneğiyle aktarabilen uygulama, paylaşma noktasında da Facebook, Instagram, Twitter, Flickr, Picasa ve Tumblr gibi ağlardan yararlanabiliyor.

Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Frame Artist Pro, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id515959813?mt=8 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mesut Çevik ile Soru Cevap: Discovery 2 ne zaman gelecek? Mantle destekli kartlar? Yeşil perde kullanımı ve fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim