Resimden font (yazı tipi) bulma nasıl yapılır?

Sevdiğiniz ama hiç bilmediğiniz bir font ile mi karşılaştınız? Bir web sitesinde kullanılan yazı tipini bulmak mı istiyorsunuz? Resimden font bulma siteleri ve font bulucu size yardımcı olabilir. Yazı tipi bulma araçları zamanla çok gelişti ve artık çok daha yüksek eşleşme oranı ile aradığınız yazı stilini bulmanıza yardımcı oluyorlar. Pek çok yazı tipi olduğu gibi, birçok farklı font bulma sitesi var. Bu rehber yazıda resimden yazı fontu bulma nasıl yapılır? Özellikle tasarımcıların çok işine yarayacak en iyi ücretsiz font bulma siteleri de burada.
En iyi 4 resimden font bulma sitesi ✏️
1️⃣ What Font Is
Bulmaya çalıştığınız yazı tipini içeren metnin net görselini yükleyin.
Kırpılan alanda en az 4 karakterin seçili olduğundan emin olun.
What Font, harfleri otomatik olarak ayıracak.
Her görseldeki karakteri kontrol edin.
Yüklediğiniz görseldeki yazı tipiyle eşleşen fontlar listelenecek.
Ücretsiz fontu hemen indirebilirsiniz.
2️⃣ WhatTheFont - MyFonts
MyFonts sitesine gidin.
Kutucuktaki mavi butona tıklayıp resmi yükleyin.
Kırpılan bölümde tüm harflerin alındığını doğrulayın.
Identify font yazısını tıklayın.
Resimdeki yazı tipine benzer fontlar listelenecektir.
3️⃣ Font IN LOGO
Logo yazı fontu bulma sitesi, belli sektörde şirketlerin kullandığı fontlara kolayca ulaşmanızı sağlayan sektöre göre listeleme özelliğine de sahip. Örneğin; teknoloji sektörünü seçerek Google, Spotify, Intel, Samsung gibi büyük teknoloji şirketlerinin logolarında kullandığı fontları da öğrenebiliyorsunuz.
4️⃣ Font Squirrel
Bedava yazı tipi bulma siteleri ✍🏻
1️⃣ GoogleFont
Google font bulma sitesi, ayrıca tipografi dünyası hakkında orijinal rehberler sunan Fonts Knowledge adında bir bölüm sunuyor. Örneğin; en iyi yazı tipi kombinasyonunu nasıl elde edeceğinizi öğrenebilirsiniz. GoogleFonts, yazı tiplerini indirmenize izin veriyor veya web sitenize yerleştirmek için kod alabiliyorsunuz.
2️⃣ Fonts.com
3️⃣ Behance
Bir grafik tasarım projesinde kullanmak üzere yazı tipleri arıyorsanız, Behance harika bir online font bulma platformu. Logolar, sosyal medya kapak görselleri ve bannerlar ilişkili harika seçenekler var.
4️⃣ DaFont
5️⃣ FontSpace
En iyi 5 font bulma uygulaması 📲
WhatTheFont (Android ve iOS)
Find my Font (Android ve iOS)
Phonto (Android ve iOS)
FontViewer by Oleg A (Android)
Font Viewer - Your Design Helper (iOS)
En iyi 8 font bulma eklentisi 🔎
Fonts infos
Find website used fonts
Whatfont
Font Finder
Fontanello
Font Picker
Fontface Ninja
Webfonting it!
Bu rehber yazıda projeleriniz için bedava yazı tipleri bulup indirebileceğiniz en iyi font bulma sitelerini paylaştık. Yazı fontu bulma konusunda nasıl yapıldığı en çok merak edilen konu olan “resimden font bulma” yöntemini anlattık. Bir görselden, fotoğraftan veya resimden yazı tipi bulmanıza yardımcı olacak en iyi yazı stili mobil uygulamalarını ve Chrome eklentilerini de listeledik.
Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.