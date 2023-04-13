Resimden font (yazı tipi) bulma nasıl yapılır?

Sevdiğiniz ama hiç bilmediğiniz bir font ile mi karşılaştınız? Bir web sitesinde kullanılan yazı tipini bulmak mı istiyorsunuz? Resimden font bulma siteleri ve font bulucu size yardımcı olabilir. Yazı tipi bulma araçları zamanla çok gelişti ve artık çok daha yüksek eşleşme oranı ile aradığınız yazı stilini bulmanıza yardımcı oluyorlar. Pek çok yazı tipi olduğu gibi, birçok farklı font bulma sitesi var. Bu rehber yazıda resimden yazı fontu bulma nasıl yapılır? Özellikle tasarımcıların çok işine yarayacak en iyi ücretsiz font bulma siteleri de burada.

En iyi 4 resimden font bulma sitesi ✏️ Tam Boyutta Gör Bazen bir resimdeki, fotoğraftaki veya görseldeki yazı tipini beğeniriz ve kendi tasarımımızda kullanmak için o fontu bulmanın yollarını ararız. İnternette, sosyal medyada bir paylaşımda denk geldiğiniz bir resimdeki yazı fontunu arıyorsanız, buradaki ücretsiz resim ile font bulma siteleri size yardımcı olacaktır. İşte görselden font bulmanıza yardımcı olacak en iyi siteler 🔽 1️⃣ What Font Is WhatFontIs, resimdeki fontu bulmak için yararlanabileceğiniz sitelerin başında geliyor. Herhangi bir fotoğraftaki fontu veya bir web sitesinde dikkatinizi çeken bir görseldeki fontu bulmak için What Font’u kullanabilirsiniz. WhatFont, aradığınız yazı tipi ile aynı veya çok benzeri olan 60’tan fazla ücretsiz ve premium font bulur. WhatFontIs, 850.000’den fazla yazı tipi barındırır. What Font ile görselden font bulma nasıl yapılır adım adım görelim: Bulmaya çalıştığınız yazı tipini içeren metnin net görselini yükleyin.

Kırpılan alanda en az 4 karakterin seçili olduğundan emin olun.

What Font, harfleri otomatik olarak ayıracak.

Her görseldeki karakteri kontrol edin.

Yüklediğiniz görseldeki yazı tipiyle eşleşen fontlar listelenecek.

Ücretsiz fontu hemen indirebilirsiniz. 2️⃣ WhatTheFont - MyFonts Tam Boyutta Gör WhatTheFont, en popüler ikinci resimden font bulma sitesi. Site, herhangi bir görseldeki yazı tipini bulmada oldukça başarılı. Resmin arka plan rengini ayırmıyor, el yazısı veya daktilo yazısı olması fark etmeksizin aradığınız fontu bulmanızı sağlıyor. Aradığınız yazı tipini bulmakla kalmıyor, o yazı tipine en yakın benzer yazı tiplerini gösteriyor. Ticari font ise satın alarak, ücretsiz font ise anında bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Peki, fontu nasıl bulurum? İşte adım adım MyFonts ile fotoğraftan font bulma 🔽 MyFonts sitesine gidin.

Kutucuktaki mavi butona tıklayıp resmi yükleyin.

Kırpılan bölümde tüm harflerin alındığını doğrulayın.

Identify font yazısını tıklayın.

Resimdeki yazı tipine benzer fontlar listelenecektir. 3️⃣ Font IN LOGO Font in Logo, logo font bulma sitesi olarak belli bir marka veya şirketin kullandığı fontları bulmanıza yardımcı oluyor. Tek yapmanız gereken; markanın veya şirketin adını girmek ve veritabanında olup olmadığını görmek. Marka/işletme hakkında bilgilendirmenin hemen altında kullandığı yazı tipi hakkında bilgi alabilirsiniz. “Get the font” butonuna tıklayarak yazı tipini bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Logo yazı fontu bulma sitesi, belli sektörde şirketlerin kullandığı fontlara kolayca ulaşmanızı sağlayan sektöre göre listeleme özelliğine de sahip. Örneğin; teknoloji sektörünü seçerek Google, Spotify, Intel, Samsung gibi büyük teknoloji şirketlerinin logolarında kullandığı fontları da öğrenebiliyorsunuz. 4️⃣ Font Squirrel Tam Boyutta Gör Font Squirrel, bir başka resimle font bulma sitesi. Bilgisayarınızdan bir resim yükleyebileceğiniz gibi doğrudan resmin linkini yapıştırıp font araması yaptırabiliyorsunuz. Resim yüklendiğinde site yazı tipini algılıyor ve indirebileceğiniz yazı tiplerini gösteriyor. Fotoğraftan yazı fontu bulma aracı Fontspring Matcherator, yeni ve popüler fontları da içine alan çok geniş font koleksiyonuna sahip.

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Bedava yazı tipi bulma siteleri ✍🏻 Tam Boyutta Gör Popüler yazı tipleri genelde ücretli oluyor. Yeni bir marka projesinde, bir posterde veya web sitesinde kullanmak için bir yazı tipi arıyorsanız, lisanslı olarak satın almak zorunda değilsiniz. Ücretsiz fontlar (yazı tipleri) içeren onlarca web sitesi var. İşte bedava yazı tipleri indirebileceğiniz en iyi font siteleri 👇🏻 1️⃣ GoogleFont Tam Boyutta Gör Google Fonts, binlerce farklı yazı tipi sunan harika bir font bulma sitesi. Kategori, dil, popülerlik ve hatta kalınlık veya genişlik gibi özelliklere göre font arama yapabiliyorsunuz. Yazı tiplerini önizleme yapabiliyorsunuz. Herhangi bir yazı tipiyle bir paragraf veya cümleyi önizlemeyi seçebiliyorsunuz. Yazı tipi boyutunu artırabiliyor veya yazı tipinin farklı bir biçimine geçebiliyorsunuz. Google font bulma sitesi, ayrıca tipografi dünyası hakkında orijinal rehberler sunan Fonts Knowledge adında bir bölüm sunuyor. Örneğin; en iyi yazı tipi kombinasyonunu nasıl elde edeceğinizi öğrenebilirsiniz. GoogleFonts, yazı tiplerini indirmenize izin veriyor veya web sitenize yerleştirmek için kod alabiliyorsunuz. 2️⃣ Fonts.com Fonts.com, 1.300'den fazla ücretsiz font bulabileceğiniz bir başka site. Fontları sınıflarına (sans, serif, script, sembol gibi) önemlerine, dillere ve daha fazlasına göre aratabiliyorsunuz. Ayrıca yazı tipini nerelerde kullanılabileceğinizi de gösteriyor. Fonts.com, her yazı tipinin projenizde (el ilanı, banner, logo gibi) nasıl görünebileceğine dair örnekler de sunuyor. 3️⃣ Behance Tam Boyutta Gör Behance, dünyanın en iyi tasarımcılarından bazılarının yaratıcı çalışmalarını sergiledikleri, farklı yazı tipleri bulmak için en iyi sitelerden biri. Bazı tasarımcılar bu siteyi portföy web sitesi olarak kullanırken, bazıları ister tasarım varlıkları ister yazı tipleri olsun çalışmalarını görüntülemek ve paylaşmak için kullanıyor. Yazı tipleriyle denemeler yapmaktan hoşlanıyorsanız, Behance'te bedava yazı tipleri araması yapmanız yeterli. Her zaman birden çok versiyonu olan bir yazı tipi koleksiyonununa denk gelemeyebilirsiniz ancak kesinlikle ilginizi çekecek bir yazı tipi bulacaksınız. Bir grafik tasarım projesinde kullanmak üzere yazı tipleri arıyorsanız, Behance harika bir online font bulma platformu. Logolar, sosyal medya kapak görselleri ve bannerlar ilişkili harika seçenekler var. 4️⃣ DaFont Tam Boyutta Gör DaFont, yazı fontu indirmek için en eski ve en iyi sitelerden biri. DaFont web sitesinde 71.000'den fazla yazı tipi bulabilirsiniz. Sitede aradığınız fontu daha kolay bulmanızı sağlayan kategori bölümü var. Karikatür veya el yazısı font gibi alt kategoriler de mevcut. Farklı temalarda (korku filmleri gibi) yaz tipleri de bulunuyor. Beğendiğiniz fontu hesap oluşturmadan bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. 5️⃣ FontSpace Tam Boyutta Gör FontSpace, 99.000'den fazla indirilebilir yazı tipi barındıran bir site. Yazı tiplerini önizlemesinin yanı sıra, tasarımcısından yazı tipini gösteren bir görsel de çıkıyor. Bir grafik tasarım projesi için yazı fontu arıyorsanız, görselde nasıl duracağını görmek iyi olacaktır. Font bulucu site, varsayılan olarak tüm yazı tiplerini gösteriyor. Yalnızca ücretsiz, ticari kullanıma açık yazı tiplerini görmek istiyorsanız, arama sayfasında filtreleme yapmanız gerekiyor.

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En iyi 5 font bulma uygulaması 📲 Tam Boyutta Gör Yazı tipleri, herhangi bir tasarım için gereklidir ancak çok sayıda farklı yazı tipi mevcut olduğundan belirli bir tasarımda kullanılan fontu bulmak zor olabilir. Neyse ki, yazı tiplerini bulmanıza yardımcı olabilecek çeşitli mobil uygulamalar mevcut. Android ve iPhone için font bulma uygulamaları, bir tasarımda veya web sitesinde kullanılan yazı fontunu bulmanızı kolaylaştırır. Bu uygulamaları kullanarak zamandan tasarruf edebilir ve seçtiğiniz yazı tipinin doğru olduğundan emin olabilirsiniz. İster tasarımcı olun, ister sadece yazı tipleriyle ilgilenen biri olun, işte telefonunuzda kullanabileceğiniz en iyi 5 yazı tipi bulma uygulaması 🔽 WhatTheFont (Android ve iOS) Find my Font (Android ve iOS) Phonto (Android ve iOS) FontViewer by Oleg A (Android) Font Viewer - Your Design Helper (iOS)

En iyi 8 font bulma eklentisi 🔎 Web sitelerinde yüzlerce yazı tipiyle karşılaşabilirsiniz. Bazen kullanmak istediğiniz ancak adını bilmediğiniz yeni yazı tipleriyle karşılaşabilirsiniz. Peki, bu fontları nasıl bulacaksınız? İşte Google Chrome için yazı tipi bulma eklentisi bu işe yarıyor. Font bulma eklentileri, herhangi bir görselden yazı fontu bulma işinde oldukça başarılı. İşte tarayıcınız üzerinden yazı tipini bulmak için kullanabileceğiniz en iyi uzantılar: Fonts infos Find website used fonts Whatfont Font Finder Fontanello Font Picker Fontface Ninja Webfonting it!

Bu rehber yazıda projeleriniz için bedava yazı tipleri bulup indirebileceğiniz en iyi font bulma sitelerini paylaştık. Yazı fontu bulma konusunda nasıl yapıldığı en çok merak edilen konu olan “resimden font bulma” yöntemini anlattık. Bir görselden, fotoğraftan veya resimden yazı tipi bulmanıza yardımcı olacak en iyi yazı stili mobil uygulamalarını ve Chrome eklentilerini de listeledik.

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