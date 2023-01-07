Fotoğraftaki kişiyi bulmanın 7 kolay yolu

- 1️⃣ Google görsel arama ile fotoğraftan kişi bulma
- 2️⃣ Fotoğraftan kişi bulma sitesi Social Catfish ile ters görsel arama
- 3️⃣ TinEye ile fotoğraftaki kişiyi bulma
- 4️⃣ Yandex görsel arama ile fotoğraftan kişi nasıl bulunur?
- 5️⃣ Fotoğrafla kişi bulmak için Bing görsel aramayı kullanın
- 6️⃣ Baidu ile görsel arama
- 7️⃣ Fotoğraftan kişi bulma uygulaması CamFind ile ters görsel arama
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Fotoğraftan kişi bulunur mu? Kısaca evet. Fotoğraftaki kişiyi bulmak için tersine görsel arama yapma, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn gibi sosyal medya platformlarında arkadaşlık isteği gönderen kişinin gerçek kişi olup olmadığını veya o kişinin sahte profil fotoğrafı kullanıp kullanmadığını anlamanın en iyi yolu. Peki, elinizde sadece resmi olan birinin kim olduğunu nasıl bulursunuz? Yüz tanıma ile fotoğraf bulma da dahil tüm fotoğraftan kişi bulma yöntemleri burada.
1️⃣ Google görsel arama ile fotoğraftan kişi bulma
İnternet tarayıcı olarak Google Chrome kullanıyorsanız, sitede resme sağ tıklayın ve Google Lens ile görsel ara seçeneğine tıklayın. Arama sonuçlarını yeni bir sekmede göreceksiniz.
Google Image, kullanımı ücretsiz ve etkili bir araçtır. Kim olduğunu merak ettiğiniz kişi ünlüyse tabii ki Google daha fazla görsel karşınıza çıkaracak, bulmanız daha kolay olacak ancak ismini merak ettiğiniz kişi ünlü biri değilse daha az sayıda görsel karşınıza çıkacaktır. Eğer sosyal medyada konuştuğunuz birini arıyorsanız, Google görseller yöntemi işe yaramayabilir.
2️⃣ Fotoğraftan kişi bulma sitesi Social Catfish ile ters görsel arama
Social Catfish, en kapsamlı tanışma siteleri veya sosyal medya profilleri koleksiyonuna ve arka plan bilgilerine sahip bir online araştırma hizmeti. Social Catfish ile tersine görsel arama yapmak, size kişinin bilgilerini (adı, yaşı, cep telefonu numarası, adresi, e-posta adresi) verebilir. Ayrıca kişinin sosyal medya profillerini bulmanıza yardımcı olur.
Resimdeki kişi hakkında mümkün olduğunca fazla şey öğrenmek istiyorsanız, fotoğraftaki kişiyi bulmak isteyenler için özel hazırlanmış sitelerden Social Catfish’i kesinlikle denemelisiniz. Social Catfish, resimle kişi bulmak için FBI’ın kullandığı araçlarla aynı araçları kullandıklarını iddia ediyor ve garanti veriyor. Özetle, Social Catfish, resmin kime ait olduğunu bulmak için kullanılabilecek en iyi araçtır.
3️⃣ TinEye ile fotoğraftaki kişiyi bulma
TinEye, resmin kullanıldığı web sitelerinin listesi dahil, görselle tam eşleşen veya benzer görüntüleri karşınıza çıkarır. Örnek vermek gerekirse; sosyal medyada size yazan birinin resmini arıyorsanız, araç o kişinin fotoğrafının yüklü olduğu tüm sosyal ağ platformlarını bulmanıza yardımcı olabiliyor.
4️⃣ Yandex görsel arama ile fotoğraftan kişi nasıl bulunur?
Kişinin sosyal medya profilleri olabilecek resmin kaynağını bulmak için, Yandex Görsel Arama’ya gidin ve kim olduğunu bulmak istediğiniz resmi yükleyin.
5️⃣ Fotoğrafla kişi bulmak için Bing görsel aramayı kullanın
Görsel arama yapmak için fotoğrafı arama alanına sürükleyip bırakın ve aramayı başlatın. Bing, yüklediğiniz fotoğrafa benzer görüntüleri karşınıza çıkaracaktır.
6️⃣ Baidu ile görsel arama
Daha çok Çin’de kullanıldığından arayüzü Çince. Dilerseniz, web sitesine sağ tıklayıp İngilizce veya başka dile çevirip daha rahat ilerleyebilirsiniz ancak görsel arama çok basit bir işlem olduğundan gerek yok. Baidu ile resimle kişi bulmak için tek yapmanız gereken, kamera simgesine tıklamak ve resmi yüklemek.
7️⃣ Fotoğraftan kişi bulma uygulaması CamFind ile ters görsel arama
Arama motorları, ücretsiz olarak fotoğraftan kişi bulmanın en kolay yolu. Google, Yandex, Bing ve diğer arama motorları tersine görsel arama seçeneği sunuyor ve resimle kişi bulmak için tek yapmanız gereken fotoğrafı yüklemek. Bu sayede fotoğrafın kime ait olduğunu bulma programı ve uygulamalarına ihtiyaç duymuyorsunuz. Ancak buna rağmen aradığınız kişiyi bulamazsanız, rehber yazımızdaki ters görsel arama uygulama ve sitesini kullanabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..