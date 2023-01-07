Fotoğraftaki kişiyi bulmanın 7 kolay yolu

Fotoğraftan kişi bulunur mu? Kısaca evet. Fotoğraftaki kişiyi bulmak için tersine görsel arama yapma, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn gibi sosyal medya platformlarında arkadaşlık isteği gönderen kişinin gerçek kişi olup olmadığını veya o kişinin sahte profil fotoğrafı kullanıp kullanmadığını anlamanın en iyi yolu. Peki, elinizde sadece resmi olan birinin kim olduğunu nasıl bulursunuz? Yüz tanıma ile fotoğraf bulma da dahil tüm fotoğraftan kişi bulma yöntemleri burada.

1️⃣ Google görsel arama ile fotoğraftan kişi bulma Tam Boyutta Gör Fotoğraftan birini nasıl bulurum diye soranlar için ilk yöntem olarak Google Görseller'i öneriyoruz. Google Görseller ile geriye dönük fotoğraf arama yapmak son derece kolaydır. Google Görseller’e gidin, kamera simgesine tıklayın, kim olduğunu öğrenmek istediğiniz kişinin resmi yükleyin veya fotoğrafın bağlantısını yapıştırın ve görsellerde ara butonuna tıklayın. İnternet tarayıcı olarak Google Chrome kullanıyorsanız, sitede resme sağ tıklayın ve Google Lens ile görsel ara seçeneğine tıklayın. Arama sonuçlarını yeni bir sekmede göreceksiniz. Google Image, kullanımı ücretsiz ve etkili bir araçtır. Kim olduğunu merak ettiğiniz kişi ünlüyse tabii ki Google daha fazla görsel karşınıza çıkaracak, bulmanız daha kolay olacak ancak ismini merak ettiğiniz kişi ünlü biri değilse daha az sayıda görsel karşınıza çıkacaktır. Eğer sosyal medyada konuştuğunuz birini arıyorsanız, Google görseller yöntemi işe yaramayabilir.

2️⃣ Fotoğraftan kişi bulma sitesi Social Catfish ile ters görsel arama Tam Boyutta Gör İnternetten tanıştığınız birini bulmaya çalışıyorsanız ve bu kişinin bir fotoğrafı varsa, Social Catfish size daha çok yardımcı olacaktır. Social Catfish, en kapsamlı tanışma siteleri veya sosyal medya profilleri koleksiyonuna ve arka plan bilgilerine sahip bir online araştırma hizmeti. Social Catfish ile tersine görsel arama yapmak, size kişinin bilgilerini (adı, yaşı, cep telefonu numarası, adresi, e-posta adresi) verebilir. Ayrıca kişinin sosyal medya profillerini bulmanıza yardımcı olur. Resimdeki kişi hakkında mümkün olduğunca fazla şey öğrenmek istiyorsanız, fotoğraftaki kişiyi bulmak isteyenler için özel hazırlanmış sitelerden Social Catfish’i kesinlikle denemelisiniz. Social Catfish, resimle kişi bulmak için FBI’ın kullandığı araçlarla aynı araçları kullandıklarını iddia ediyor ve garanti veriyor. Özetle, Social Catfish, resmin kime ait olduğunu bulmak için kullanılabilecek en iyi araçtır.

3️⃣ TinEye ile fotoğraftaki kişiyi bulma Tam Boyutta Gör TinEye, yüksek doğrulukla, geriye dönük görsel arama yapmanızı sağlayan ücretsiz ve etkili ters görsel arama aracı. Kim olduğunu merak ettiğiniz kişinin resmini yükleyerek geriye doğru ters görsel arama yapabilir veya fotoğrafın linkini kopyalayarak arama yapabilirsiniz. TinEye, resmin kullanıldığı web sitelerinin listesi dahil, görselle tam eşleşen veya benzer görüntüleri karşınıza çıkarır. Örnek vermek gerekirse; sosyal medyada size yazan birinin resmini arıyorsanız, araç o kişinin fotoğrafının yüklü olduğu tüm sosyal ağ platformlarını bulmanıza yardımcı olabiliyor.

Fotoğraf netleştirme nasıl yapılır? Foto netleştirme uygulamaları 5 ay önce eklendi

4️⃣ Yandex görsel arama ile fotoğraftan kişi nasıl bulunur? Tam Boyutta Gör Bazen Google’ın bile kendi arama sonuçlarında yer verdiği Rus merkezli arama motoru Yandex de fotoğraftan kişi bulma konusunda yardımcı olabilir. Google gibi Yandex’in de görsel arama aracı vardır. Kişinin sosyal medya profilleri olabilecek resmin kaynağını bulmak için, Yandex Görsel Arama’ya gidin ve kim olduğunu bulmak istediğiniz resmi yükleyin.

5️⃣ Fotoğrafla kişi bulmak için Bing görsel aramayı kullanın Tam Boyutta Gör İhtiyacınız olan tüm bilgileri tek bir aramayla ve tek bir araçla elde etmeniz pek olası değildir. Fotoğraftaki kişi hakkında daha fazla bilgi bulmaya çalışıyorsanız, aracın faydalı sonuçlar getirip getiremeyeceğini görmek için Bing Görsel arama uygulamasını da deneyebilirsiniz. Görsel arama yapmak için fotoğrafı arama alanına sürükleyip bırakın ve aramayı başlatın. Bing, yüklediğiniz fotoğrafa benzer görüntüleri karşınıza çıkaracaktır.

6️⃣ Baidu ile görsel arama Tam Boyutta Gör Baidu, fotoğrafla kişi bulmak için ters görsel arama yapabileceğiniz arama motorlarından biri. Daha çok Çin’de kullanıldığından arayüzü Çince. Dilerseniz, web sitesine sağ tıklayıp İngilizce veya başka dile çevirip daha rahat ilerleyebilirsiniz ancak görsel arama çok basit bir işlem olduğundan gerek yok. Baidu ile resimle kişi bulmak için tek yapmanız gereken, kamera simgesine tıklamak ve resmi yüklemek.

Instagram profil büyütme nasıl yapılır? 5 ay önce eklendi

7️⃣ Fotoğraftan kişi bulma uygulaması CamFind ile ters görsel arama Tam Boyutta Gör iPhone ve Android telefonlar için ücretsiz indirilebilen CamFind, basit ancak işlevsel, tersine görsel arama uygulaması. Fotoğraftan kişiyi bulmak için, tek yapmanız gereken uygulamayıp açıp resmi yüklemek. Resim yüklendikten sonra uygulama, yüz tanıma ile yüklediğiniz fotoğrafları eşleştirerek resimdeki kişiyi tanımlıyor. Size ise sadece sonuçlara bakmak kalıyor.

Arama motorları, ücretsiz olarak fotoğraftan kişi bulmanın en kolay yolu. Google, Yandex, Bing ve diğer arama motorları tersine görsel arama seçeneği sunuyor ve resimle kişi bulmak için tek yapmanız gereken fotoğrafı yüklemek. Bu sayede fotoğrafın kime ait olduğunu bulma programı ve uygulamalarına ihtiyaç duymuyorsunuz. Ancak buna rağmen aradığınız kişiyi bulamazsanız, rehber yazımızdaki ters görsel arama uygulama ve sitesini kullanabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.