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    WhatsApp'a HD kalitesinde fotoğraf gönderme özelliği eklendi

    WhatsApp uygulamasının beta sürümüne, HD kalitesinde fotoğraf aktarmayı mümkün kılan yeni bir özellik eklendi. Artık karşı tarafa resim gönderirken kaliteyi seçebileceksiniz.
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    WhatsApp'a HD kalitesinde fotoğraf gönderme özelliği eklendi Tam Boyutta Gör
    WhatsApp aracılığıyla yüksek kaliteli görüntü paylaşmak mümkün hale geliyor. Popüler mesajlaşma uyuglamasının hem Android hem de iOS için yayınlanan beta sürümlerine HD kalitesinde fotoğraf gönderilmesine olanak tanıyan yeni bir özellik dahil edildi.

    Şimdiye kadar kullanıcılar fotoğrafların çözünürlüğü korunmadığı için WhatsApp üzerinden yüksek kaliteli görüntü göndermekten kaçınıyordu. Zira yüksek sıkıştırmaya maruz kalması nedeniyle resimlerde kalite kaybı meydana geliyordu. Artık böyle bir durum söz konusu olmayacak.

    Standart ve HD kalite seçenekleri 

    Mesajlaşma platformu, HD fotoğrafların boyutlarını koruyarak paylaşmayı mümkün kılan bir özelliği test etmeye başladı. Yeni işlev, resmi göndermeden önce çözünürlüğünü seçmenize olanak tanıyor. Standart kalite (1600 x 1052 piksel) ve HD kalite (4096 x 2692 piksel) olmak üzere iki seçenek var.

    WhatsApp'a HD kalitesinde fotoğraf gönderme özelliği eklendi Tam Boyutta Gör
    Yüksek çözünürlükte gönderdiğinizde resimler sohbette HD simgesiyle işaretleniyor. Ancak HD kalite seçeneğinin görüntüyü orijinal boyutunda göndermek anlamına gelmediğini belirtelim. Bu seçildiğinde bile uygulama görüntüyü sıkıştırarak bazı ayrıntılardan mahrum bırakıyor.

    Yeni özellik şu anda WhatsApp'ın Android ve iOS için sırasıyla 2.23.12.13 ve 23.11.0.76 numaralı beta sürümlerinde kullanılabiliyor. Yüksek çözünürlükte resim gönderme özelliğinin ne zaman genel kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.

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