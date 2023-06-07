WhatsApp'a HD kalitesinde fotoğraf gönderme özelliği eklendi

Şimdiye kadar kullanıcılar fotoğrafların çözünürlüğü korunmadığı için WhatsApp üzerinden yüksek kaliteli görüntü göndermekten kaçınıyordu. Zira yüksek sıkıştırmaya maruz kalması nedeniyle resimlerde kalite kaybı meydana geliyordu. Artık böyle bir durum söz konusu olmayacak.
Standart ve HD kalite seçenekleri
Mesajlaşma platformu, HD fotoğrafların boyutlarını koruyarak paylaşmayı mümkün kılan bir özelliği test etmeye başladı. Yeni işlev, resmi göndermeden önce çözünürlüğünü seçmenize olanak tanıyor. Standart kalite (1600 x 1052 piksel) ve HD kalite (4096 x 2692 piksel) olmak üzere iki seçenek var.
Yeni özellik şu anda WhatsApp'ın Android ve iOS için sırasıyla 2.23.12.13 ve 23.11.0.76 numaralı beta sürümlerinde kullanılabiliyor. Yüksek çözünürlükte resim gönderme özelliğinin ne zaman genel kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi