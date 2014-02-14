iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Romantic Photo artık ücretsiz

iOS 5.1 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak çalışabilen fotoğraf düzenleme uygulamalarından Romantic Photo artık ücretsiz.





İçerisine eklenen fotoğraflara dahili 10 filtresi ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından hazırlanan 30 düzenleme kompozisyonu ile romantik bir hava katabilen Romantic Photo, belirtildiği kadarıyla otomatik olarak hızlı bir şekilde çalışma gösterebiliyor ve yüksek çözünürlüklü sonuçlar sağlayabiliyor.





Fotoğrafları olduğundan daha güzel hale getirebilen Romantic Photo, 3,59 TL yerine an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id380605668?mt=8