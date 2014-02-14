Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Romantic Photo artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,7b
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Romantic Photo artık ücretsiz
iOS 5.1 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak çalışabilen fotoğraf düzenleme uygulamalarından Romantic Photo artık ücretsiz.

İçerisine eklenen fotoğraflara dahili 10 filtresi ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından hazırlanan 30 düzenleme kompozisyonu ile romantik bir hava katabilen Romantic Photo, belirtildiği kadarıyla otomatik olarak hızlı bir şekilde çalışma gösterebiliyor ve yüksek çözünürlüklü sonuçlar sağlayabiliyor.

Fotoğrafları olduğundan daha güzel hale getirebilen Romantic Photo, 3,59 TL yerine an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id380605668?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mianfei 5 yıl
Ve bugünde bir uygulama haberiyle karşınızdayız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "14 Şubat'ı PC başında geçiren" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim