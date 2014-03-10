iOS uyumlu kamera uygulaması ProCam 2, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor

Geçtiğimiz dönemde Apple'ın iOS 7 işletim sistemine özel olarak kullanıma sunulan kamera uygulaması ProCam 2, artık kısa bir süre için ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Samer Azzam adlı geliştirici tarafından hazırlanan ProCam 2, iPhone ve iPod Touch modelleri için gelişmiş çekim özellikleri sunuyor. Başarılı ara yüzü ile tek ya da seri çekim yapılması, beyaz ayarı ve pozlama ayarları, flaş seçeneği, dijital yakınlaştırma, dokunma destekli netleme sistemi ve cihazların gücüne bağlı olarak yavaş çekim video ve diğer birçok manuel kontrol ayarı ile üst seviye özellikler ortaya koyabilen uygulama, çekilen fotoğrafları barındırdığı 20 farklı filtre ile süsleyebiliyor ve Time Lapse adı verilen teknik ile videolar hazırlayabiliyor.





Daha önce 1,79 TL fiyat etiketiyle satılan ProCam 2 uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.