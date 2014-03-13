Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu müzik keşif uygulaması Discovr ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,2b
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS uyumlu müzik keşif uygulaması Discovr ücretsiz yapıldı
iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak kullanılabilen müzik keşif uygulaması Discovr, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Sevilen müzik tarzları ve sanatçılara göre öneriler sunarak yeni tarzların keşfedilmesine imkan tanıyan ve bu keşif süresini çizgi / balon temelli sade arayüzünde gösteren Discovr, popüler şarkıların 30 saniyelik bölümlerini çalabiliyor, YouTube'dan videolar oynatabiliyor, belirlenen içerikler hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor ve hazırlanan müzik haritalarının paylaşılması özelliğini de bünyesinde barındırıyor.
Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Discovr uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id412768094?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drjacob 5 yıl
Teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Cebit 2014: Synology NAS Birimleri 5 yıl Cebit 2014: MSI Nightblade Oyuncu Sistemi 5 yıl Windows 8.1 Update 1 video inceleme "Windows 8.1'in kullanımı kolaylaşıyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim