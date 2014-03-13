iOS uyumlu müzik keşif uygulaması Discovr ücretsiz yapıldı

iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak kullanılabilen müzik keşif uygulaması Discovr, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Sevilen müzik tarzları ve sanatçılara göre öneriler sunarak yeni tarzların keşfedilmesine imkan tanıyan ve bu keşif süresini çizgi / balon temelli sade arayüzünde gösteren Discovr, popüler şarkıların 30 saniyelik bölümlerini çalabiliyor, YouTube'dan videolar oynatabiliyor, belirlenen içerikler hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor ve hazırlanan müzik haritalarının paylaşılması özelliğini de bünyesinde barındırıyor.

Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Discovr uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id412768094?mt=8