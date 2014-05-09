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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu şifre yönetim uygulaması Passwords Plus artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu şifre yönetim uygulaması Passwords Plus artık ücretsiz
DataViz tarafından iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad için hazırlanan şifre yönetim uygulaması Passwords Plus, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Parolalarınızı artık unutmayın sloganıyla gelen Passwords Plus, birçok benzeri gibi AES 256-bit şifreleme yapıyor ve örneğin kredi kartı bilgilerini de kayıt altına alabiliyor. Farklı cihazlar arasında otomatik olarak senkronizasyon yapabilen uygulama, isteğe bağlı parola üretebiliyor ve birden fazla yanlış denemede şifreleri silerek üst seviye güvenlik sağlayabiliyor.

Daha önce 20,99 TL fiyat etiketiyle satılan Passwords Plus, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id486941825?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor5945 5 yıl
Neden babasının hayrına milyonlarca insanın en mahrem bilgilerini korusun ki bana ücretsiz oluşu güven vermedi acıkcası kac kişi bu programa güvenerek en mahrem bilgilerini paylaşır o da muamma
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