iOS uyumlu şifre yönetim uygulaması Passwords Plus artık ücretsiz

DataViz tarafından iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad için hazırlanan şifre yönetim uygulaması Passwords Plus, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Parolalarınızı artık unutmayın sloganıyla gelen Passwords Plus, birçok benzeri gibi AES 256-bit şifreleme yapıyor ve örneğin kredi kartı bilgilerini de kayıt altına alabiliyor. Farklı cihazlar arasında otomatik olarak senkronizasyon yapabilen uygulama, isteğe bağlı parola üretebiliyor ve birden fazla yanlış denemede şifreleri silerek üst seviye güvenlik sağlayabiliyor.





Daha önce 20,99 TL fiyat etiketiyle satılan Passwords Plus, an itibariyle burada n ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id486941825?mt=8