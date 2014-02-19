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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu yeni görev yönetim ve hatırlatma uygulaması: Zippy

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,5b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu yeni görev yönetim ve hatırlatma uygulaması: Zippy
Amit Wadhawan tarafından iOS 7 işletim sistemli iPhone ve iPod Touch ile uyumlu olarak çalışabilen görev yönetim ve hatırlatma uygulaması Zippy kullanıma sunuldu.

Önemli konuların unutulmaması için hazırlanan Zippy, oldukça sade bir arayüzle geliyor ve hızlı şekilde yapılacak işler ya da hatırlatmalar için veri girilmesine imkan tanıyor. Bu işlemleri analiz ederek özel grafikler de hazırlayabilen uygulama, hazırlanan içerikleri Twitter ya da Facebook ile paylaşabiliyor ve kolay şekilde yeniden planlama yapabiliyor. Filtreleme temelli organize bir yapı sunan Zippy, görev yönetim noktasında özellikle sağladığı verimlilik ile öne çıkıyor.
1,79 TL fiyat etiketiyle satılan Zippy uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id789901295?mt=8 Yorum Yaz
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