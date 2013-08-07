iOS uyumlu yeni hava durumu uygulaması: Aero

Günlük hayatımızda sık sık ihtiyaç duyduğumuz hava durumu bilgisini sağlamak amacıyla geliştirilen en yeni uygulamalardan Aero, modern ve bir o kadar sadece ara yüzü ile üst seviye bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

iOS 6.0 ve üzeri iPhone ve iPod Touch modelleri ile uyumlu olarak Robert Paul Neagu tarafından geliştirilen Aero, tasarımsal olarak iOS 7'nin yeni anlayışı ile hazırlanmış durumda. Dünya üzerinde yer alan 42.000'den fazla hava istasyonundan aldığı bilgileri canlı animasyonlar eşliğinde sunan ve beş günlük bilgiler verebilen uygulama, sıcaklık yanında nem, basınç ve rüzgar değerlerini de gösterebiliyor. Kişilerin isteğine bağlı olarak farklı sıcaklık değerlerinin (Fahrenheit ve Celsius) seçilebildiği Aero, farklı ülkelerin saat bilgileri yanında GPS üzerinden konum tanımlaması da yapabiliyor.

1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Aero uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id635650509?mt=8