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iOS uyumlu yeni hava durumu uygulaması: Aero

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu yeni hava durumu uygulaması: Aero
Günlük hayatımızda sık sık ihtiyaç duyduğumuz hava durumu bilgisini sağlamak amacıyla geliştirilen en yeni uygulamalardan Aero, modern ve bir o kadar sadece ara yüzü ile üst seviye bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.
iOS 6.0 ve üzeri iPhone ve iPod Touch modelleri ile uyumlu olarak Robert Paul Neagu tarafından geliştirilen Aero, tasarımsal olarak iOS 7'nin yeni anlayışı ile hazırlanmış durumda. Dünya üzerinde yer alan 42.000'den fazla hava istasyonundan aldığı bilgileri canlı animasyonlar eşliğinde sunan ve beş günlük bilgiler verebilen uygulama, sıcaklık yanında nem, basınç ve rüzgar değerlerini de gösterebiliyor. Kişilerin isteğine bağlı olarak farklı sıcaklık değerlerinin (Fahrenheit ve Celsius) seçilebildiği Aero, farklı ülkelerin saat bilgileri yanında GPS üzerinden konum tanımlaması da yapabiliyor.
1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Aero uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id635650509?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JakSocket 6 yıl
iOS 6'da olsaydım bunu kullanırdım ama iOS 7'nin hava durumu uygulaması yeter şimdilik
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***Respect*** 6 yıl
Hayatım boyunca ne bir kere TV'de hava durumu izledim ne de telefondan, internetten hava durumuna baktım. Kim izliyor kim kullanıyor bunları gerçekten ilginç


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|Alucard| 6 yıl
Mesajı okurken bi yandan appstore a giriyordum uygulamayı indirmek için lakin sonra 1.79 u görünce telefonu sakince yere bırakıp ellerimi havaya kaldırdım
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IgorStravinsky 6 yıl
iOS 7 hava durumu uygulamasının arayüzü iyi. Gerek yok
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