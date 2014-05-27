iOS ve Mac sistemlere özel yeni sayfa kaydetme uygulaması: Stache

D3i Ltd aldı geliştirici tarafından iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ile iPad ve OSX 10.9 üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan en yeni uygulamalardan Stache, Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu.

iOS tarafında destek verdiği işletim sistemine, Mac tarafında ise modern tasarım anlayışına uygun olarak hazırlanan Stache, temel olarak kişilerin belirledikleri internet sayfalarını kayıt altına almasına imkan tanıyor. İçerik temelli arama sistemiyle site adı unutulsa dahi bulabilen uygulama, iCloud desteğiyle farklı cihazlar arası senkronizasyon yapabiliyor ve Mac tarafında kayıt altına alınan içerikleri dışarıya çıkartabilme desteğini sunuyor.

4,29 TL ve 14,99 TL fiyat etiketleriyle satılan Stache uygulamasına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.