iOS7 ile gelen yenilikler ve kullanım şekli "Alt yazılı video"

tectec android den esin alındığını söyleyen arkadaşların içinde hep bir ukde kalacaktır iphone kullanmak.. iphone sizi hem işletim sistemi olarak aşar hem ekonomik olarak...
Yalnız ekran büyüyene kadar iphone' a sıcak bakmıyorum. Bu devirde bu boyutta ekran mı kaldı.
Bu bir başlangıç ''
dedi ya Ive, dubakalım !?
iPhone 5 ve iOS 7 çok stabil olmuş. Ufak tefek kasmalar mevcut, bunu da beta olmasına bağlıyorum. Şarj konusunda inanılmaz bir artış var, elimden düşmeyen telefonun şarjı artık ertesi günün ortasına kadar dayanır oldu. Önceden akşamından şarja takardım.
Ayrıca fark ettiğim bir yenilikten de bahsedeyim.
iOS 7'de sesli okuma tekrar gözden geçirilerek daha kaliteli bir sesli okuma imkanı sunmuş.
Ayarlar/Genel/Erişebilirlik/Seçimi Seslendir/Sesler/Türkçe/Geliştirilmiş Kalite özelliğini açtıktan sonra 230MB lık bir konuşma paketi indiriyor ve bundan sonraki okumalar daha kaliteli ve daha güzel bir sesle dikte edilmiş şekilde okunuyor.
Bu özellik iOS 6'da varmıydı bilmiyorum lakin ben bunu iOS7'de fark ettim.
Telefonu şarja takmış olarak görünüyor onun açıklamasını da yapayım; telefonu bilgisayara bağladığım için şarj oldu diye görünüyor. zaten diğer fotoğrafta da şarja taktım telefonu.
yahu cydia yı açıp kopyala yapıştır ,bide burdan aldığınız belli olmasın diye ufak tefek değişiklik yap oooh bitti sonra ne oldu biz yaptık hadi leyyyn
bide neden 3G kapatıp açmayı koymamışlar ben NCsettings'te en çok onu kullanıyorum
tectec, sen ortada yokken biz iphone kullanıyoduk. ilk iphone, iphone3g, 3gs ve 4s'i çıktığı ay aldım diyebilirim. Gerçi benimkisi "değer kaybetmeden eskisini satiyim" telaşıydı, muazzam "yeni" merakından değil. Fakiriz ya, ondan.
iphone 5'i geçen ay aldım ve yeter diyip kız arkadaşıma verdim. Ne mi aldım? Nexus4. Fakiriz ya ondan...
Diyceğim o ki, babanın parasıyla burda artislik yapacağına kültür seviyen yetiyosa iki tartışmaya gir. Senin kültürün "tartışma" kelimesini seviyesizce konuşmak ya da kavga etmek olarak algılıyosa yanlış forumdasın.
Saygılar
Ama bana kalırsa hala daha elime aldığımda tetris gibi gelen bir telefon. Sevene saygım var, karışık telefonla uğraşamam diyenlere birebir