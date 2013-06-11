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iOS7 ile gelen yenilikler ve kullanım şekli "Alt yazılı video"

5 yıl
14,3b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Apple'ın iPhone ve iPad modelleri için geliştirdiği yeni arayüzü barındıran ilk iOS sürümü iOS7 ile ilgili detayları bir de Apple'dan dinleyin.
 

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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
İos artık Android'den ilham alır olmuş bence. Modlanmış bir muiu roma benziyor yeni ios.
1 Yanıt Yanıtla +48
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Nightmare70 5 yıl
İyi veya kötü onu bunu bilmemde adamların sunumu harika ya.Tofaş Şahin getirin Apple tanıtım yapsın Dünya'da satış rekorları kırar :D
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Godolphin 5 yıl
Elektriği bulmuşlar yine :)
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memo_cetin 5 yıl
Artık iphone dan androide geçerken zorlanmıycaksınız :)
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theseco 5 yıl
nerden bulup deneyebiliriz ?
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golgeoyunlari 5 yıl
Peki pc den telefona attığım bir foto yu silebilecek miyim? bir sürü gereksiz işlem yapmadan. sırf bunun için 4s i satmıştım
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butze 5 yıl
logolar paintten yapılmış gibi sade ve iyi
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Virtual Reality 5 yıl
Iphone da galaxy note gibi büyük ekranlı bir model çıksa yok satar yok, çünkü işletim sistemi mükemmel, kapalı kaynak işletim sistemi olmanın avantajını yaşıyor.
Yalnız ekran büyüyene kadar iphone' a sıcak bakmıyorum. Bu devirde bu boyutta ekran mı kaldı.
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atombak 5 yıl
'' iOS 7
Bu bir başlangıç ''
dedi ya Ive, dubakalım !?
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valek 5 yıl
Reklamı abartı güzel yapmışlar. Lakin yapılan değişiklikler pekte oooooooo diyebileceğimiz gibi değil. bir kısmıda zaten geç kalmış beklenen yenilikler. ios bu konuda android in gerisinde kalmaya devam ediyor bence. ben ios kullanıcısı olarak bir eleştiri getireyim dedim. Lakin android sistemlerdeki özelliklerin çoğunu ios gibi stabil bir sistemde görmek demek çok büyük bir fark demek olabilir.
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Atif Zafrak 5 yıl
Yazılımsal olarak bir yenilikte karşılaştığım bu var.

iPhone 5 ve iOS 7 çok stabil olmuş. Ufak tefek kasmalar mevcut, bunu da beta olmasına bağlıyorum. Şarj konusunda inanılmaz bir artış var, elimden düşmeyen telefonun şarjı artık ertesi günün ortasına kadar dayanır oldu. Önceden akşamından şarja takardım.

Ayrıca fark ettiğim bir yenilikten de bahsedeyim.

iOS 7'de sesli okuma tekrar gözden geçirilerek daha kaliteli bir sesli okuma imkanı sunmuş.
Ayarlar/Genel/Erişebilirlik/Seçimi Seslendir/Sesler/Türkçe/Geliştirilmiş Kalite özelliğini açtıktan sonra 230MB lık bir konuşma paketi indiriyor ve bundan sonraki okumalar daha kaliteli ve daha güzel bir sesle dikte edilmiş şekilde okunuyor.

Bu özellik iOS 6'da varmıydı bilmiyorum lakin ben bunu iOS7'de fark ettim.

Telefonu şarja takmış olarak görünüyor onun açıklamasını da yapayım; telefonu bilgisayara bağladığım için şarj oldu diye görünüyor. zaten diğer fotoğrafta da şarja taktım telefonu.
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DH Misafiri 5 yıl
Biri Steve Jobs'u çağırsın
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hobametin 5 yıl
yahu bide sonda diyorlarki bunları yapmak için en iyi mühendisleri tasarımcıları topladık
yahu cydia yı açıp kopyala yapıştır ,bide burdan aldığınız belli olmasın diye ufak tefek değişiklik yap oooh bitti sonra ne oldu biz yaptık hadi leyyyn
bide neden 3G kapatıp açmayı koymamışlar ben NCsettings'te en çok onu kullanıyorum
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aulkem 5 yıl
tectec
android den esin alındığını söyleyen arkadaşların içinde hep bir ukde kalacaktır iphone kullanmak.. iphone sizi hem işletim sistemi olarak aşar hem ekonomik olarak...

tectec, sen ortada yokken biz iphone kullanıyoduk. ilk iphone, iphone3g, 3gs ve 4s'i çıktığı ay aldım diyebilirim. Gerçi benimkisi "değer kaybetmeden eskisini satiyim" telaşıydı, muazzam "yeni" merakından değil. Fakiriz ya, ondan.
iphone 5'i geçen ay aldım ve yeter diyip kız arkadaşıma verdim. Ne mi aldım? Nexus4. Fakiriz ya ondan...
Diyceğim o ki, babanın parasıyla burda artislik yapacağına kültür seviyen yetiyosa iki tartışmaya gir. Senin kültürün "tartışma" kelimesini seviyesizce konuşmak ya da kavga etmek olarak algılıyosa yanlış forumdasın.
Saygılar
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aulkem 5 yıl
apple yaptığı hatalardan ders almışa benziyo. Çok janjanlı olmasını pek sevmemiş olsam da kolay içerik paylaşımı ve wi-fi bluetooth gibi(hala iphone'da bluetooth bi işe yaramasa da) ayar kısayollar, ve artık aradığını asla bulamadığın media center'ının değişmesi... Öyle ya da böyle "kitaplık" adı altında yaptıkları "baby file explorer"ı görünce "iphone da değişicek, hatalarından ders alıcak" demiştim.
Ama bana kalırsa hala daha elime aldığımda tetris gibi gelen bir telefon. Sevene saygım var, karışık telefonla uğraşamam diyenlere birebir
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tectec 5 yıl
android den esin alındığını söyleyen arkadaşların içinde hep bir ukde kalacaktır iphone kullanmak.. iphone sizi hem işletim sistemi olarak aşar hem ekonomik olarak...
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