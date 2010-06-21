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iOS 4.0 bugün yayınlanıyor. Peki saat kaçta ?

8 yıl
15,2b
1
23
iPad
Shady
Haber Editörü
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iOS 4.0 bugün yayınlanıyor. Peki saat kaçta ?
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Apple, bugün mobil işletim sistemi iOS'in son versiyonu 4.0'u son kullanıcıya yayınlamaya hazırlanıyor. Her zamanki gibi iTunes üzerinden yayınlanacak yeni sürüm Multi-Tasking, klasörleme, daha gelişmiş Mail uygulaması, iBook gibi çeşitli yenilikleri bünyesinde bulunduruyor.

iPhone 3G, iPhone 3Gs, 2. ve 3.Nesil iPod Touch kullanıcılarının yararlanabileceği iOS 4'ün geçen sene iOS 3.0'da olduğu gibi Türkiye saatiyle 20:00'da yayınlanması bekleniyor. Güncellemenin bütün kullanıcılara ücretsiz olduğunu belirtelim.

Apple, ayrıca, iOS 4.0'ın yüklü olduğu yeni 8GB'lık iPhone 3Gs'leri de kullanıcılara ulaştırmaya başladı;

iOS 4.0 bugün yayınlanıyor. Peki saat kaçta ?
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DH Misafiri 8 yıl
hiç beğenmedim.. 3.1.3 e geri nasıl dönebilirim.. yardımcı olur musunuz
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DH Misafiri 8 yıl
yukleyin arkadaşlar başladı
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engin9103 8 yıl
3G den 4.0 yükleyen birisi bana aldıgı verimi aktarabilir mi?
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DH Misafiri 8 yıl
Hala bekliyoruz...
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Tube Screamer 8 yıl
Saat 8'de iner bence...
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hakanyeniyapan 8 yıl

Arkadaşlar bir şey sorucam Benim İTunes Ekranımda ''Check For an update Again on 26.06.2010'' tarihi var. Bu ne demek oluyor bugün İOS 4.0 yükleyemeyecekmiyim. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
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Chidori 8 yıl
18- 20 arası yayınlanır bence.
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South Korean 8 yıl
ya 19 ya 20 de diyodum. 20 kesinleşti gibi artık

teşekkürler shady
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DSGNRY 8 yıl
bizim indirdiklerimizde ibooks yoktu, bir arkadaşın cihazında da Konum Sekmeleri menüsü içine girilmiyordu yani menü eksikti yine akşam güncellemekte fayda var demek ki...
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