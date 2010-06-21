iOS 4.0 bugün yayınlanıyor. Peki saat kaçta ?

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Apple, bugün mobil işletim sistemi iOS'in son versiyonu 4.0'u son kullanıcıya yayınlamaya hazırlanıyor. Her zamanki gibi iTunes üzerinden yayınlanacak yeni sürüm Multi-Tasking, klasörleme, daha gelişmiş Mail uygulaması, iBook gibi çeşitli yenilikleri bünyesinde bulunduruyor.

iPhone 3G, iPhone 3Gs, 2. ve 3.Nesil iPod Touch kullanıcılarının yararlanabileceği iOS 4'ün geçen sene iOS 3.0'da olduğu gibi Türkiye saatiyle 20:00'da yayınlanması bekleniyor. Güncellemenin bütün kullanıcılara ücretsiz olduğunu belirtelim.

Apple, ayrıca, iOS 4.0'ın yüklü olduğu yeni 8GB'lık iPhone 3Gs'leri de kullanıcılara ulaştırmaya başladı;

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