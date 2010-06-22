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iOS'in ilk test yazılımı AppStore'da; Geekbench 2

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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iOS'in ilk test yazılımı AppStore'da; Geekbench 2
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Artık iOS kullanıcıları da cihazlarının gücünü öğrenebilmek için test yapabilecekler. Linux, Mac OS X, Solaris ve Windows ile uyumlu olan test yazılımı Geekbench'in yapımcısı Primate Labs, "Geekbench 2" isimli uygulamayla iOS platformuna merhaba dediklerini duyurdu.

4,99 dolarlık etiketiyle AppStore'daki yerini alan "Geekbench 2" yazılımı, iOS'li cihazlara uyguladığı testi diğer plaftormlardaki Geekbench yazılımıyla aynı kriterler üzerinden uyguluyor. Bu sayede kullanıcılar, iOS'li cihazlarının performanslarını sadece iOS'li cihazlarla değil, bilgisayarlarıyla da (ne kadar doğru olur bilinmez) karşılaştırma fırsatına sahip oluyor. Ayrıca uygulamada yer alan Geekbench Sonuç Tarayıcısı, kullanıcılara testte elde ettikleri puanları birbirleriyle paylaşma fırsatı veriyor.

Sadece iOS 4.0'ın yüklü olduğu cihazlarda çalışan Geekbench 2'nin AppStore'da sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

iOS'in ilk test yazılımı AppStore'da; Geekbench 2
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ayzer 9 yıl
indirin indirin
arkadan bindirimler geliyor nasıl olsa
sitivi joplar duymasın arkasından konuştuğunuzu :)
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realbrutal 9 yıl
İphone 4un skoru kac olurki acaba
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engin9103 9 yıl
1 haftadır olağanüstü çalışıyorsun mustafa teşekkürler
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Hobar 9 yıl
i7 li bilgisayarlar 10000 civarı alıyordu.
yani 40 iphone bir bilgisayar edebiliyor. biraz anlamsız bir karşılaştırma oldu tabi. yaptıkları iş ayrı sonuçta
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deagle100 9 yıl
Teşekkürler Shady.
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