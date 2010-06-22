iOS'in ilk test yazılımı AppStore'da; Geekbench 2

Artık iOS kullanıcıları da cihazlarının gücünü öğrenebilmek için test yapabilecekler. Linux, Mac OS X, Solaris ve Windows ile uyumlu olan test yazılımı Geekbench'in yapımcısı Primate Labs, "Geekbench 2" isimli uygulamayla iOS platformuna merhaba dediklerini duyurdu.

4,99 dolarlık etiketiyle AppStore'daki yerini alan "Geekbench 2" yazılımı, iOS'li cihazlara uyguladığı testi diğer plaftormlardaki Geekbench yazılımıyla aynı kriterler üzerinden uyguluyor. Bu sayede kullanıcılar, iOS'li cihazlarının performanslarını sadece iOS'li cihazlarla değil, bilgisayarlarıyla da (ne kadar doğru olur bilinmez) karşılaştırma fırsatına sahip oluyor. Ayrıca uygulamada yer alan Geekbench Sonuç Tarayıcısı, kullanıcılara testte elde ettikleri puanları birbirleriyle paylaşma fırsatı veriyor.

Sadece iOS 4.0'ın yüklü olduğu cihazlarda çalışan Geekbench 2'nin AppStore'da sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.