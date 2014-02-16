iOS'un fotoğraf harmanlama uygulamalarından Instashake yeniden ücretsiz

Cintech tarafından iOS 5.1 ve üstü iPhone ile iPod Touch modelleriyle uyumlu olarak kullanılabilen Instashake fotoğraf uygulaması kısa süre sonra yeniden ücretsiz yapıldı.





Kişilerin cihazları içerisine ekledileri fotoğraflardan farklı modlar temelinde harmanlamalar yapmasına imkan tanıyan Instashake, özel bir kaydırma seçeneğiyle fotoğraflar arası balansı ayarlayabiliyor ve hazırlanan montajları direkt olarak Instagram uygulamasına aktarabiliyor.





Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Instashake uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id577350423?mt=8