iOS'un yeni fotoğraf düzenleme uygulamalarından Alayer artık ücretsiz

iOS 6.0 ve üzeri iPhone / iPod Touch cihazlar ile uyumlu olarak Ioran Dyrmishi tarafından geliştirilen en yeni fotoğraf düzenleme uygulamalarından Alayer, sade yapısıyla kolay bir kullanım vaat ediyor ve artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Basit ara yüzü ile içerisine eklenen fotoğrafların üzerine 80 farklı doku, ışık efektleri ve birçok farklı renk ekleyebilen Alayer, kullanıcılarına sınırsız katman desteği sunuyor ve bu sayede bir fotoğrafa farklı efektler üst üste uygulanabiliyor. Özel silme aracıyla istenilen bölgelerin değişikliklerini kaldırabilen uygulama, ayrıca keskinlik ve kontrast gibi temel düzenleme ayarlarının yapılmasına da imkan sağlıyor.

Daha önce 4,29 TL fiyat etiketiyle satılan Alayer uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id719462225?mt=8