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iPad 2 sonrası Samsung, Galaxy Tab II'de revizyona gidebilir

8 yıl
42,3b
1
65
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPad 2, Apple'ın dediği gibi 2011 yılına damgasını vuracak mı göreceğiz, ancak iPad 2'nin şimdiden yeni tabletlerin standartlarını belirlemiş durumda. Güney Kore'li haber ajansı Yonhap'ı haberine göre Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy Tabserisinin ikinci üyesini tanıtan Samsung, iPad 2'nin tanıtılmasıyla birlikte Galaxy Tab II'nin tasarım ve fiyat konularını yeniden düşünmeye başladı.

iPad 2'nin 8.8 mm'lik yekpare alüminyum kasası ve uygun fiyatla satışa sürelecek olmasının ardından Yonhap'a konuşan Samsung'un mobil cihaz biriminin kıdemli başkan yardımcısı Lee Don-joo "Yetersiz kalan kısımları geliştirmek zorundayız. iPad 2 çok ince." diyerek 10 inçlik tabletinde revizyona gidebileceklerini işaret ederken, Galaxy Tab II'nin muhtemel fiyatının 900 dolar, iPad 2'nin en üst modelinin ise 829 dolardan satılacak olmasıyla ilgili olarak da "10 inçlik tabletimiz 7 inçlik tabletten daha yüksek satış fiyatına sahip olacaktı fakat bunun üzerinde yeniden düşünmeliyiz." dedi.


<a href="http://www.bgr.com/2011/03/04/samsung-considers-galaxy-tab-10-1-overhaul-following-ipad-2-unveiling/">BGR (Yonhap aracılığıyla)</a> Yorum Yaz
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prooge 8 yıl en beğenilen
yken

Ipad2 de yeni ne var ki?
Zaten ipod touch telefonsuz iphone. IPad iphone'nun büyük hali. Üçü de aynı cihaz.


samsung galaxy S ile Galaxy Tab arasında ne fark var ? oda onun büyük hali..
ykenIpad2 de yeni ne var ki?Zaten ipod touch telefonsuz iphone. IPad iphone'nun büyük hali. Üçü de aynı cihaz.
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Andulin266 8 yıl
Centauri geldi kaçınnnnnnnnn


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Lordinarius 8 yıl

Player ONE

Markalar Apple taklit için sıraya girerler , bizim bilinçsiz kullanıcılarımız apple eleştirir.

Cahalet ve şuursuzluk gerçekten başa bela




eleştiri yapmak ne zamandır cehalet ve şursuzluk oldu ? apple ı eleştirmek onu kötülemek anlamınamı gelir? . olmaması gereken eksikleri söylüyoruz neden bu kadar zorunuza gidiyor anlamıyorumki bi usb belleği okusa ssd kartı okusa yada usb den yeni donanım tanısa fenamı olurdu ? jailbrek yapmadan tamamen kapalı bi sisteme sahip .allah geohot dan razı olsun
Player ONEMarkalar Apple taklit için sıraya girerler , bizim bilinçsiz kullanıcılarımız apple eleştirir.Cahalet ve ...
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DH Misafiri 8 yıl
ilk_ze
Orijinalden alıntı: Rock_Rage
Orijinalden alıntı: serhanuygur ipad 2 mi siparis verdim bile amerikaya.. galaxy veya bilmemkim ne yaparsa yapsin apple in onune gecemez... cunku olay sadece usb girisi falan koymakla bitmiyor... Apple ipad i eline aldiginda kullandiginda verdigi hissi hicbir tablet veremez..
Su mantıgı anlamıyorum apple 2000li yıllarda bu kadar populermiydi degildi suan populer olmayan bir firmada 10 yıl sonra populer olabilir yaptıgı bir urunle.Tamam apple guzel artısı eksisi tartısılır ama bu kadarda buyutmeyin bugun var yarın yok hiç bir sey appledan daha iyi olamaz mantıgı nereye kadar gidebilirki bugun apple tercih edilir lakin 6 ay once tegra2 diye bir sey yoktu populer degildi artık tegra2 olmazsa olmaz oldu yarın cıkacak bir urun ipadden daha iyi olabilir ozamanda appledan daha iyi daha ucuz bir urun olsa almak istemezmisiniz ? SAYGILARLA
Populerdi ve cihazlari digerlerine oranla cok pahaliydi, ozellikle grafikerlerin gozdesiydi ve reklam ajanslarinin vazgecilmeziydi matbaa ve yayin evlerinin hemen hepside mac kullanmaktaydi.

herkes çok kullandığı için iflasın eşiğindeydi değil mi? allahtan steve'i ikna edip işin başına geçirdiler ipod'u yaptı da, mac iflas etmekten kurtuldu. gerçi ipod o dönem için süper bi cihazdı ama amerikan popüler kültürünün pompalamasıyla ülkemizde mac adını bilmeyen birçok insan ipod ismini hemen ezberledi. daha sonra da nanolar, iphonelar vsler ile bu günlere geldik. bundan sonra da başka bi marka çıkar başka bi tasarım koyar onların devri gelir.
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Xagdas 8 yıl
DH Misafiri

ilk_ze

Rock_Rage
serhanuygur ipad 2 mi siparis verdim bile amerikaya.. galaxy veya bilmemkim ne yaparsa yapsin apple in onune gecemez... cunku olay sadece usb girisi falan koymakla bitmiyor... Apple ipad i eline aldiginda kullandiginda verdigi hissi hicbir tablet veremez..
Su mantıgı anlamıyorum apple 2000li yıllarda bu kadar populermiydi degildi suan populer olmayan bir firmada 10 yıl sonra populer olabilir yaptıgı bir urunle.Tamam apple guzel artısı eksisi tartısılır ama bu kadarda buyutmeyin bugun var yarın yok hiç bir sey appledan daha iyi olamaz mantıgı nereye kadar gidebilirki bugun apple tercih edilir lakin 6 ay once tegra2 diye bir sey yoktu populer degildi artık tegra2 olmazsa olmaz oldu yarın cıkacak bir urun ipadden daha iyi olabilir ozamanda appledan daha iyi daha ucuz bir urun olsa almak istemezmisiniz ? SAYGILARLA
Populerdi ve cihazlari digerlerine oranla cok pahaliydi, ozellikle grafikerlerin gozdesiydi ve reklam ajanslarinin vazgecilmeziydi matbaa ve yayin evlerinin hemen hepside mac kullanmaktaydi.

herkes çok kullandığı için iflasın eşiğindeydi değil mi? allahtan steve'i ikna edip işin başına geçirdiler ipod'u yaptı da, mac iflas etmekten kurtuldu. gerçi ipod o dönem için süper bi cihazdı ama amerikan popüler kültürünün pompalamasıyla ülkemizde mac adını bilmeyen birçok insan ipod ismini hemen ezberledi. daha sonra da nanolar, iphonelar vsler ile bu günlere geldik. bundan sonra da başka bi marka çıkar başka bi tasarım koyar onların devri gelir.

iBoard bekliyorum, bir de uzaktan kumanda... Gerçi iPhone'la da kontrol edilebilir kesin muhtemel iBoard... Çıksın alıcam hemen... :))

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Witcher3 8 yıl
Galaxy tab almak isteyenler heralde bu cihazi hic incelememisler turkcell lerde falan nir baksinlar dokunmatigin tepkimesinede bir daha adini agzina aliyorlarmii :)) ipad ile galaxy i karsilastirmak bile komk oluyor gercekten nediyim allah akil versin..
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ilk_ze 8 yıl
Bu 10.1 inch olayi kadar berbat birsey gormedim cihazi yan cevirip kullanirken yazi yazmak cok zor parmaklarin uzunlugu klavyeye yetismiyor, 10.1 deyip cihazi uzatmislar ergonomisi ve kullanirken yazi yazma, oyun oynama cok zorluyor daha once aldigim 10.1 tabletten biliyorum.
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tatasagun 8 yıl
Gerçekten olay Canon - Nıkon olayını bile geçmiş..

Herkez kendince haklı muhakak.. Her malın alıcısı vardır bunuda unutmamak gerekir.. Ben iPhone 3g kullanıyorum, iPad patronun var kullandım ama bana sorarsanız Galaxy Tab almak istiyorum benim içinde 7" olması efektif heran cebime koyup gitmeliyim zırt diye çıkartmalıyım felan.. neyse

Apple 'cıların başka cihaz kullanmamak isteklerini anlıyorum çünkü alışkanlıklar zor değiştirilir, Ben Android 'e geçmek istiyorum çünkü iTunes 'a bağlı olmak istemiyorum falan filan..

Herkez beğendiğini alsın kullansın bence
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Guest-F8946C419 8 yıl
steve jobs un amma yeğeni varmış :)
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DH Misafiri 8 yıl
ohoo bu iş ps3 xbox360 nitendo wii olayına dönmüş. Kullanılış amacına göre değişir bence arkadaşlar kavga etmeyin
ipad : görüntü ve internet üzerinde işlemler için çok iyi ilk tercih olmalı tabi büyük olması daha çok masa üstünde işi olanlar için bence şehir hayatı olayı yani yani adamlar alanda uzmanlaşmışlar telefon istiyosan al sana ipod diyor ki oda alanında 1 numara
Galaxy tab : sanki biraz daha telefon üzerine eklenmiş bazı yeni yeniliklerle daha işlevsel ancak ipad iphone arası bişeyler arayanlar için olmuş onu tercih edenlere de neden onu alıyosun falan filan demek yanlıştır bence
xoom : Motorola ise iyice karıştırmış usb eklemiş daha işlevsel olmaya çalışmış ne kadar başarılı olunur bilinmez ama usbden film izleyeceksen en iyisi o gibi :)
sonuç olarak paran varsa ipad iphone al alt yapısı sağlam firma sorunsuz sıkıntısız ama usbyi unut
yok ben usb den yükleyip film izliycem internete gircem diyosan git xoom al takıl yok oda değil ben hem internete gircem hemde telefonum olarak kullnacam diyosan galaxy al hepsi bu kadar tartışmaya gerek yok bence apple pofesyonel ürün çıkartan bir firma yıllaca grafikçiler apple kullandı hala da kullanıyor ama pc den daha iyi diyebilirmisin ? ya da neye göre iyi ? günlük kullanım için ek donanım için para lazım pcyle kıyaslamam bile ama benim işimi pc yapıyor intel yapıyor bu kadar basit hangisi size daha çok yarayacaksa onu alın o daha iyi bu daha iyi diye tartışmaya gerek yok hepsi hd işte biri 3d olsa ozmn düşünürdüm
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DH Misafiri 8 yıl
Apple herşeye hükmediyor, eziyor resmen. Ürünü çıkartıyor rakipler hem fiyat hem modelde revizyona gidiyor. Bu kadar taklitçilik olmaz. Samsung vs hepsi hikaye bu tablet piyasasında.
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Witcher3 8 yıl
Olayin birde su yonu var xoom istedigi kdr guzel alet olsun tr piyasasinda ikinci eli asla olmayacaktir..ipad in ise 2. Eldeki degerini nasil korudugu ortada..
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ZZ RAT 8 yıl

gunsnroses1

Olayin birde su yonu var xoom istedigi kdr guzel alet olsun tr piyasasinda ikinci eli asla olmayacaktir..ipad in ise 2. Eldeki degerini nasil korudugu ortada..

Aklıma birden VW geldi,
hay sen çok yaşa
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eresist 8 yıl
Android belki ücretsiz bir yazılım olabilir ancak cihazlara uyumluluk için yinede bir alt yapı ve çalışma gerekiyor öyle üreticiden alıp direk içine atamıyorsunuz. Ayrıca İos için Apple ekstra bir lisanslama ve maliyet söz konusu değil zaten hali hazırda mevcut olan bir işletim sistemini tablete uyarladılar. Samsungun fiyatlandırma politikası hep böyle olmuştur fiyatları yüksektir. İlk çıkan android li GT-İ7500 cep telefonu da 1200 TL seviyesinde idi. Daha sonra fiyatını indirdilerde öyle satılmıştır telefon hatta bir tanede ben aldım 500 TL YE :)
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yasinaka 8 yıl
önce galaxy tab ile çektiğim resmi (ki 1.30 mb.dı.Mecburen 200kb.düşürmemi istiyor) ekte yayınlıyayım.Polemiğe sonra katılırım :)
Telefon özelliği mükemmel.Hele hele benim gibi masa başı çalışanlar için ve benim için eeeeeeeennnnnnnnnn önemli özellik üstüne basa basa yazıyorummmmmmm...işe servisle giderken internetten indirdiğim yabancı HD dizileri (MKV FORMATLI) altyazı ile sorunsuz göstermesi veeee boyutu ile dikkat çekmeden izleyebilmem....

Tekrar yazmak istiyorum.Elma ile Armutu karıştırmayalım.Galaxy tab yeni bir ürün.Güncellemeleri çıkacak v.s.. Ama bu boyutta ilk ürün ve benim gibi google ve gmail kullananlar için biçilmiş kaftan...

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Rainbow6 8 yıl
hayret bisi olaya bak aynen yazdiklarim cikti ... noldu samsung pacalar tutustu tabi belese al isletim sistemini sona bize sat 7 inc dandik tableti 550 dolar amerka fiyatiyla ... herkes diyodu ipad2 den bi cacik olmaz diye koskoca firmanin uretim ve satis stratejisini degistirdi cikmasina ramak kala :)
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Jem-Jem 8 yıl
Haberdeki bir cumle kafadan yanlis zaten. Standardi ilk cikan belirler, onu da Motorola cift cekirdek islemcili, 1 gb ramli tabletini cikararak yapmistir zaten. Acin youtube'u izleyin, performans olarak da on numara zaten.
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FRAPS 8 yıl
motorola xoom varken , ıpad 2 ye para veren teknolojiden anlamıyor demektir
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batu3333 8 yıl
evet xoomu kastetmiştim lg ninde Optimus Pad ini kastetmiştim maestro kardeş sanada katılıyorum ayrıca sadece apple fanatikliğine anlam veremiyorum sanki apple fazla satınca fanatiklerinde kasasına bişeyler giriyormuş gibi yorumlar okuyoruz
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