iPad 2 sonrası Samsung, Galaxy Tab II'de revizyona gidebilir

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPad 2, Apple'ın dediği gibi 2011 yılına damgasını vuracak mı göreceğiz, ancak iPad 2'nin şimdiden yeni tabletlerin standartlarını belirlemiş durumda. Güney Kore'li haber ajansı Yonhap'ı haberine göre Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy Tabserisinin ikinci üyesini tanıtan Samsung, iPad 2'nin tanıtılmasıyla birlikte Galaxy Tab II'nin tasarım ve fiyat konularını yeniden düşünmeye başladı.

iPad 2'nin 8.8 mm'lik yekpare alüminyum kasası ve uygun fiyatla satışa sürelecek olmasının ardından Yonhap'a konuşan Samsung'un mobil cihaz biriminin kıdemli başkan yardımcısı Lee Don-joo "Yetersiz kalan kısımları geliştirmek zorundayız. iPad 2 çok ince." diyerek 10 inçlik tabletinde revizyona gidebileceklerini işaret ederken, Galaxy Tab II'nin muhtemel fiyatının 900 dolar, iPad 2'nin en üst modelinin ise 829 dolardan satılacak olmasıyla ilgili olarak da "10 inçlik tabletimiz 7 inçlik tabletten daha yüksek satış fiyatına sahip olacaktı fakat bunun üzerinde yeniden düşünmeliyiz." dedi.

<a href="http://www.bgr.com/2011/03/04/samsung-considers-galaxy-tab-10-1-overhaul-following-ipad-2-unveiling/">BGR (Yonhap aracılığıyla)</a>