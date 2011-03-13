iPad 2'nin satışa sunulmasının ardından kısa kısa

Apple, Mart ayının başının tanıttığı 2.Nesil iPad'i kullanıcılarını bekletmeden 12 Mart'ın ilk dakikalarında (NYC yerel saatiyle 11 Mart 17:00) satışa sundu. Tarih tekerrür ediyordu; kuyruklar oluştu, Apple çalışanları kuyruktakilere sıcak çikolata, su, sandviç dağıttı. Saatler gece yarısını gösterdiğindeyse kapılar açıldı ve bekleyenler belli gruplar halinde içeri alındı.
Forumumuzun daimi üyelerinden Centauri'de Boston'daki Apple Store'un önünde iPad 2'i satın almak için bekleyenler arasındaydı. Önünde bekleyenler bir bir içeri girip sıra ona geldiğindeyse, Apple çalışanlarını alkışları eşliğinde Apple Store'a girmesi; Apple'ın müşterilerine gösterdiği ilgininin kanıtıydı;
Centauri'inin iPad 2 ile ilgili görüşlerini paylaştığı forum konusuna buradan ulaşabilir, ilk yorumlarını okuyabilirsiniz...
Apple'ın ünlü mağazası New York 5.Caddedeki Apple Store'un önü
Haberin başında dediğimiz gibi iPad 2 için yine sıralar oluştu, stok sıkıntısı baş gösterdi. Her ne kadar Apple, üretim bandını genişletse de artan ilgi, stok sıkıntısına neden oluyor. iPad 2'nin satışa sunulmasından saatler sonra, çevrimiçi Apple Store'da iPad 2'nin kargoya verilme süresi 2-3 hafta çıkartılması stok sıkıntısının başladığının bir göstergesi. Bu satırların yazıldığı an ise teslim süresi 3-4 haftaya yükselmiş durumda.
Elbette herşey mükemmel gitmiyor. Bazı kullanıcıların forumlarda yazdıklarına göre yeni iPad 2'nin ekranının üzerinde sarı renkli bazı bölgeler bulunuyor. Daimi okuyucularımız hatırlayacaktır bu durum iPhone 4'de de baş göstermişti. Sorun demiyoruz, çünkü bu durumun sorun olmadığı ve üretim esnasında kullanılan organo fonksiyonel silan Z-6011 isimli yapıştırıcının prosesini tam tamamlamasından kaynaklanan sarı renkli bölgenin zamanla kendiliğinden kaybolduğu iPhone 4'den biliniyor.
iPad 2 ile geçen saatlerin ardından, cihazın performansı da kullanıcılar tarafından değerlendirilmeye başladı. Apple'ın yeni işlemcisi A5'den gücünü alan iPad 2, sahip olduğu 512MB'lık belleği ile işlemcisiyle artan performansını bir adım daha öteye taşıyor. TiPb'in iPad ve iPad 2'nin tarayıcı performansını karşılaştırdığı videoda, yeni işlemci ve daha geniş RAM sayesinde iPad 2'nin sunduğu internet deneyiminin daha hızlı olduğu görülüyor;
iPad 2'nin satışa sunulmasından sonra dikkat çeken başlıkları kısa kısa sizlerle paylaştık. İlerleyen zamanlarda iPad 2 ile ilgili önemli haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
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Gider android alırım daha iyi , bu fanboyların gözü dönmüş yıllardır aynı şeyleri söyleyip duruyorlar.
ıphone ve ıpad ,Almamda aldırtmamda.
iste dogru yolu bulmus bir vatandas, umarim hayatin boyunca almazsin ve senin gibi düsünenlerede aldirtmazsin , birakin bu ayricalik bize kalsin...
Haklı olduğunuz durum cihazın gündelik işler için yavaşlamaması gerekliliğidir ancak hatırlarsanız iOS 4'ten önce ana ekranda yansıma efektleri gibi efektler yoktu. Dikkat ederseniz jailbreakli bir telefonda sadece bu grafik süs kaldırılınca bile eski performansını neredeyse yakalıyor. Bu grafik süs çok mu gerekliydi de eklediler? Hayır. Ancak sık sık monoton görünümden şikayetler de okumuşsunuzdur.
Eğer Apple, iPhone 5'te vereceği ve iPad 2'de verdiği kuvvetli donanımı gerçekten kullanmayı düşünmüyorsa tam anlamda, iPhone 4, iPad 1 ve hatta 3g s gerçekten kullanıcısını tatmin etmeye devam edecektir. Zaten yeni modellerin tercihindeki tek sebep performans da değil.
Windows 95 konusunda atladığınız bir nokta da güvenliktir, çekirdeği sürekli şişiren güvenlik yamaları eklemek bir süre sonra yeni sürümü şart kılıyor, bu sürümler bedava olsa elbette mutlu oluruz ama o zaman o holdingler, hayır kurumuna döner :) Günlük işlerinizin birçoğunu yapabileceğinizden eminim ancak güvenliğinize dikkat edin.
+ 1000
Şu android tableti övenlerin %10unda bile tablet olmadığına eminim.Hatta daha ileri gidip %90ının hiç tablet görmediğine eminim. Yaptıkları sadece teknoloji haberi veren siteleri takip edip kağıt üzerinde gözüken özellikleri kıyaslamak. Ipadle 1 saat geçirin, ondan sonra bu topice geri gelip yazdıklarınızı silin bence
Islemci degisti ama hissediliyo mu EVET alet daha hizli calisiyo app lari daha hizli aciyo gecisler daha akici, oyunlarda evet hizli , masa ustu gecisleri multi tasking hizlanmis, webde biraz daha hizli, bunlarin hepsi islemciylemi oluyo yoksa yazilimda mi trick yaptilar bilmiyorum
Bunda iki adet kamera var ama ben foto kalitesini hic begenmedim iphone4 gibi degil on kamera vga ama sanki arka kameradan daha iyi foto cekiyo apple calisani isiklandirmayi bahane etti ayni isiklandirmada iphone4 lede foto cekmistim ,video kalitesi fena sayilmaz
Ekran kalitesi contrast, parlaklik dokunmatik ekranin tepkisi her zamanki gibi rakiplerinden cok daha iyi (motorola ve samsungada baktim ipad daha iyi)
Cihazi daha fazla kurcalamadim klasik ios ekrani bildik seyler bu cihazda da var dukyanlarin bosalmasini bekliyorum o zaman etraflica bakicam
Ben alirmiyim ; almam ama piyasadaki hic bi tableti almam
Hiz, kalite, ekran kalitesi yazilimdaki akiciliga,tasinabilirlik,pil omrune bakan bu cihazi hic dusunmeden alabilir bu tarz cihazlarda flash gibi seyler simdilik kafanizi bulandirmasin 600 -800 dolarlik androidlerde flash hic guzel calismiyo o tabletler icin daha zaman var yeni arm islemciler ve nvidianin yeni tegrasi yayginlasmadan vede android tablet yaziliminin yeni versiyonlarini cikarmadan kendinizi 3.0 in deneme tahtasi yapmaya gerek yok