iPad 2'nin satışa sunulmasının ardından kısa kısa

Apple, Mart ayının başının tanıttığı 2.Nesil iPad'i kullanıcılarını bekletmeden 12 Mart'ın ilk dakikalarında (NYC yerel saatiyle 11 Mart 17:00) satışa sundu. Tarih tekerrür ediyordu; kuyruklar oluştu, Apple çalışanları kuyruktakilere sıcak çikolata, su, sandviç dağıttı. Saatler gece yarısını gösterdiğindeyse kapılar açıldı ve bekleyenler belli gruplar halinde içeri alındı.

Forumumuzun daimi üyelerinden Centauri'de Boston'daki Apple Store'un önünde iPad 2'i satın almak için bekleyenler arasındaydı. Önünde bekleyenler bir bir içeri girip sıra ona geldiğindeyse, Apple çalışanlarını alkışları eşliğinde Apple Store'a girmesi; Apple'ın müşterilerine gösterdiği ilgininin kanıtıydı;

Centauri'inin iPad 2 ile ilgili görüşlerini paylaştığı forum konusuna buradan ulaşabilir, ilk yorumlarını okuyabilirsiniz...

Apple'ın ünlü mağazası New York 5.Caddedeki Apple Store'un önü

Haberin başında dediğimiz gibi iPad 2 için yine sıralar oluştu, stok sıkıntısı baş gösterdi. Her ne kadar Apple, üretim bandını genişletse de artan ilgi, stok sıkıntısına neden oluyor. iPad 2'nin satışa sunulmasından saatler sonra, çevrimiçi Apple Store'da iPad 2'nin kargoya verilme süresi 2-3 hafta çıkartılması stok sıkıntısının başladığının bir göstergesi. Bu satırların yazıldığı an ise teslim süresi 3-4 haftaya yükselmiş durumda.

Elbette herşey mükemmel gitmiyor. Bazı kullanıcıların forumlarda yazdıklarına göre yeni iPad 2'nin ekranının üzerinde sarı renkli bazı bölgeler bulunuyor. Daimi okuyucularımız hatırlayacaktır bu durum iPhone 4'de de baş göstermişti. Sorun demiyoruz, çünkü bu durumun sorun olmadığı ve üretim esnasında kullanılan organo fonksiyonel silan Z-6011 isimli yapıştırıcının prosesini tam tamamlamasından kaynaklanan sarı renkli bölgenin zamanla kendiliğinden kaybolduğu iPhone 4'den biliniyor.

iPad 2 ile geçen saatlerin ardından, cihazın performansı da kullanıcılar tarafından değerlendirilmeye başladı. Apple'ın yeni işlemcisi A5'den gücünü alan iPad 2, sahip olduğu 512MB'lık belleği ile işlemcisiyle artan performansını bir adım daha öteye taşıyor. TiPb'in iPad ve iPad 2'nin tarayıcı performansını karşılaştırdığı videoda, yeni işlemci ve daha geniş RAM sayesinde iPad 2'nin sunduğu internet deneyiminin daha hızlı olduğu görülüyor;

iPad 2'nin satışa sunulmasından sonra dikkat çeken başlıkları kısa kısa sizlerle paylaştık. İlerleyen zamanlarda iPad 2 ile ilgili önemli haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.