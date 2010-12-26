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iPad 2'ye çift çekirdekli A5 işlemcisi güç verebilir

8 yıl
15,3b
1
17
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPad 2 için meraklı bekleyiş sona ermek üzere. Ocak ayında tanıtılan ve tablet bilgisayar pazarını adeta yeniden tanımlayan iPad ile milyonlarca adetlik satış gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza atan Apple, iPad 2 için hazırlıklarında sona yaklaşmış durumda. Önümüzdeki ay yani iPad'in birinci yaş gününde lanse edilmesi beklenen iPad 2 için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Henüz Apple tarafından doğrulanmış herhangi bir detay bulunmasa da iPad 2'nin, artan rekabet koşulları çerçevesinde daha güçlü donanımlara sahip olacağı biliniyor.

iPad 2 için yapılması muhtemelen değişikliklerin başında işlemci güncellemesi geliyor. Her ne kadar Apple ürünü gibi görünse de aslında Apple tarafından satın alınan Intrinsity firmasının Samsung ile iş birliğine giderek geliştirdiği ARM Cortex A8 tabanlı A4 işlemcisini kullanan birinci modelden farklı olarak iPad 2'de, A5 işlemcisine yer verilmesi bekleniyor. Nvidia Tegra 2 platformunda olduğu gibi çift çekirdekli ARM Cortex A9 tasarımını temel aldığı belirtilen yeni işlemcisinin saat hızı açıklanmasa da 1GHz veya biraz daha yüksek frekansa sahip olacağı üzerinde duruluyor. Öte taraftan iPhone 4'ün yarısı kadar belleğe sahip olan iPad'in 256MB'lık RAM kapasitesinin de iPad 2'de 512MB'a yükseltilmesi bekleniyor.

iPhone 4 ile gelen çok yönlü jireskop ve retina ekran teknolojisi gibi özelliklere sahip olması beklenen iPad 2 ile birlikte Apple'ın üretim çıtasını da arttırması bekleniyor. Gelen bilgilere göre firma, iPad 2 ile birlikte aylık üretimi 6 milyon adete yükseltmeyi hedefliyor.


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Batuist 8 yıl
o kadar özellikler üzerinde duruyorsunuz ki tamam özellikler bence iyi olmalı vs ama bana kalırsa artık bu ürünlerin kalıtsal müşteri kitlesi artık apple ürünlerinde teknik detaya girmeden satın alıyorlar.. yani diyeceğim o ki her halükarda yine satış rekorları kıracak bu ürün.. hatta içerisine tek çekirdekli bir işlemci ve yine 256MB bir RAM koysanız bile.. sadece adını ipad2 yapmanız olası müşteri kitlesi için satın alma nedenidir.. Tabi herkes gibi bende pazarın daha da iyiye gitmesi için itici güç olması bakımından bende daha iyi bir donanımla gelmesini beklerim. Ve bence apple pazarı iyi yoklayıp ona göre özellik belirliyor. ve bu özellikler ihtiyaçtan çok satış ve ileriye dönük stratejilere göre belirleniyor. yani apple size yapabildiği en iyi ürünü asla sunmaz ki bir sonraki modele ekleyecek yenilikler hazır elinin altında bulunsun ve firma sürekli kar elde etsin.. sonuçta bütün firmaların kuruluş amacı kar elde etmektir.
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Buzmavisi 8 yıl
Yok ya bütün bu özellikleri bir sonraki versiyonda eklerler. Belki olacak olanları söyleyeyim. Belki, belki diyorum daha iyi bir işlemci, Çift çekirdek bunda değil bundan sonrakinde olabilir, adam bir sonraki versiyonu satamaz yoksa ve yine belki daha yüksek çözünürlüklü bir ekran.

Kesin olacak olanlar 512 ram olacak. Jiroskop, öne kamera facetime. Başka da bir özellik olacağını sanmıyorum.
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bilgehankalkan 8 yıl
Ekran çözünürlüğü zor gibi bence çünkü 1. Nesil için yeterince uygulama çıktı onlar heba edilmez. Ekran boyutuda Apple iCihaz serisine göre değişmez, donanımdan olarak denildiği gibi yeni işlemci teknolojisi ve grafik işlemcisi, jiroskop (%100 eminim buna çünkü 1. Nesilde jiroskop için boşluk vardı. Ön yüze ve arka yüze iPod touch kamerasından. Diğer degisikliklerde sürpriz.
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demirparcasi 8 yıl
Retina display olması iPhone daki kadar olmasa da iPad'e avantaj sağlar. Bir çok kullanıcı bunu hisseder. Ama hem maliyet artışı hemde üretim kapasitesi yüzünden retina'ya geçerler mi emin değilim. Bence 6-7" lik bir iPad olsa ona retina display daha çok yakışır.
Ama onun haricince gun ün dediklerine katılıyorum
Benim de kesin beklediklerim,
- jireskop
- daha iyi pil süresi
- Daha güçlü bir 3D GPU
- En az 512 Mb ram
- Daha ince ve daha hafif
- Değişik bir arka kısım (metalden vazgeçebilirler)
- Ön ve arka kamera
- CDMA ağına desteği (ABD satışları ve Verizon için)
- Cortex A9 üzerinden çift çekirdekli kendi A5 İşlemci
- Gorrilla glass cam yani dayanıklı
- Yansıma önleyici cam ekran
- Bir de daha yüksek üretim adeti. Nerdeyse ikinci nesili çıkacak hala Türkiye dahil bir çok ülkede iPad yok. Geçen hafta resmi olarak ilk defa 2000 adet gelmiş ilk günde tükenmiş.
Umarım ikinci nesil çıkınca birinci neslin fiyatında indirim yaparlar.
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Rainbow6 8 yıl
benim beklentimde usb yuvasi ve 7 inc lik bi versiyon sonucta diger markalar bu boyutta cihaz cikardilar ve oldukca tuttu bu aletlerde onemli olan zaten tasinabilir olmasi ve buna bagli olarakta elde tutarken rahat kullanilabilmesi ben ipadin katlanan destekli kilifini falan aldim yinede rahat degil illa elde kullanmak lazim ama oda bi sure sonra rahatsiz ediyor ama galaxy hic ogle degil tam boyutunda kitap gibi tutabiliyosun yada not defteri gibi
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zengier 8 yıl
batarya buyutmek biraz zor bu cihazda. zaten her yeri batarya.
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gun 8 yıl
Bende retina display'i mantıksız buluyorum. 1920x1200 gibi bir çözünürlük olsa bile ki arkadaşın dediği gibi mantıksız gibi gözüküyor.
Cep telefonunda anlaşılır bir şey ufacık ekranda bile koca web sitesindeki yazıları okuyabiliyorsunuz. Zira monitörden daha yakın duruyor kendinize ama iPad'de çok mantıklı olmayabilir.
Tabii bu Apple ve ne yapacağı belli olmaz sırf hava olsun diye yapabilir. Bakarsınız sonra acaip bir şey gibi karşımıza çıkıp ürünü sattırabilir. Hatta çok işe gerçekten bile yarayabilir.
Benim kesin beklediklerim,
- jireskop
- daha iyi pil
- Daha güçlü bir 3D GPU
- 512 Mb ram
- Değişik bir arka kısım (metalden vazgeçebilirler)
- Ön ve arka kamera
- CDMA ağına desteği (ABD satışları ve Verizon için)
- Cortex A9 üzerinden kendi A5 İşlemci
- Daha ince ve daha hafif
- Gorrilla glass cam yani dayanıklı
- Yansıma önleyici cam ekran
- Yatay docking için uzun kısımda bir 30-pin adaptör
- Çift işlemci olayı
Muallak olanlar ;
- 7" ikinci bir iPad
- Ucuzlaması, ilk ürün iyi sattı gerek olmayabilir
- SD kart yuvası
- Micro USB yuvası (Avrupa birliği şarj standardı için)
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symbiat 8 yıl
iyide arkadaş ipad1 in işlemcisi zaten çıktığı günden beri yeterince hızlı sorun ram in düşük olması bugün android telefonlarda bile 576mb ram kullanılırken bir pc türevinde 256-512mb ram konulmasını anlayamıyorum, asgari 1gb konulmalı benim kanaatimce ki Multi task ın bir esprisi olsun.
Bunu alan adam zaten bu alete eşşek yüküyle para veriyor 1000 dolar değil 1050 dolarsa olsa ne farkeder son kullanıcı için. ki 512- değilde 1024 ram konulsa 20 dolardan fazla oynayacağına dahi ihtimal vermiyorum. adam alırken milyonlarca alıyor gerekli üretim bilşenlerini.
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karti 8 yıl
apple bu 20 cekirdekli islemci koyduk dese inanır adam
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Yılmaz 8 yıl
Boyutları büyütülmedikten sonra cihaz benim için alınabilir derecede olmayacak. iPad 2'nin daha büyük olacağına dair söylentiler var umarım bu söylentiler doğru çıkarda bende bir iPad sahibi olurum. :)
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zengier 8 yıl
yuksek cozunurluk iddiasi biraz desteksiz gibi . (suna retina demeyin arkadas, apple in isim takma huyuna destek olmayin bari. apple standartlari belirleyen bir firma degil, kendi gelistirmedigi bir teknoljiye ad koymalarina izin vermeyin, haberleri yaparken kullanmayin su retina denen kelimeyi) 300dpi da 9" lik bir ekranin cozunurlugu 4mp yi gecer. bu kadar pikseli islemek icin de normalden 4 kat daha guclu bir islemci gerekir, ki o kadar guclu bir mobil grafik islemci var midir bilemiyorum (arabirimde sorun olmasa da uygulamalar, ozellikle 3d olanlar icin yetmez) .
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