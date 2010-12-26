iPad 2'ye çift çekirdekli A5 işlemcisi güç verebilir

iPad 2 için meraklı bekleyiş sona ermek üzere. Ocak ayında tanıtılan ve tablet bilgisayar pazarını adeta yeniden tanımlayan iPad ile milyonlarca adetlik satış gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza atan Apple, iPad 2 için hazırlıklarında sona yaklaşmış durumda. Önümüzdeki ay yani iPad'in birinci yaş gününde lanse edilmesi beklenen iPad 2 için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Henüz Apple tarafından doğrulanmış herhangi bir detay bulunmasa da iPad 2'nin, artan rekabet koşulları çerçevesinde daha güçlü donanımlara sahip olacağı biliniyor.

iPad 2 için yapılması muhtemelen değişikliklerin başında işlemci güncellemesi geliyor. Her ne kadar Apple ürünü gibi görünse de aslında Apple tarafından satın alınan Intrinsity firmasının Samsung ile iş birliğine giderek geliştirdiği ARM Cortex A8 tabanlı A4 işlemcisini kullanan birinci modelden farklı olarak iPad 2'de, A5 işlemcisine yer verilmesi bekleniyor. Nvidia Tegra 2 platformunda olduğu gibi çift çekirdekli ARM Cortex A9 tasarımını temel aldığı belirtilen yeni işlemcisinin saat hızı açıklanmasa da 1GHz veya biraz daha yüksek frekansa sahip olacağı üzerinde duruluyor. Öte taraftan iPhone 4'ün yarısı kadar belleğe sahip olan iPad'in 256MB'lık RAM kapasitesinin de iPad 2'de 512MB'a yükseltilmesi bekleniyor.

iPhone 4 ile gelen çok yönlü jireskop ve retina ekran teknolojisi gibi özelliklere sahip olması beklenen iPad 2 ile birlikte Apple'ın üretim çıtasını da arttırması bekleniyor. Gelen bilgilere göre firma, iPad 2 ile birlikte aylık üretimi 6 milyon adete yükseltmeyi hedefliyor.