iPad 2'ye çift çekirdekli A5 işlemcisi güç verebilir

iPad 2 için meraklı bekleyiş sona ermek üzere. Ocak ayında tanıtılan ve tablet bilgisayar pazarını adeta yeniden tanımlayan iPad ile milyonlarca adetlik satış gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza atan Apple, iPad 2 için hazırlıklarında sona yaklaşmış durumda. Önümüzdeki ay yani iPad'in birinci yaş gününde lanse edilmesi beklenen iPad 2 için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Henüz Apple tarafından doğrulanmış herhangi bir detay bulunmasa da iPad 2'nin, artan rekabet koşulları çerçevesinde daha güçlü donanımlara sahip olacağı biliniyor.
iPad 2 için yapılması muhtemelen değişikliklerin başında işlemci güncellemesi geliyor. Her ne kadar Apple ürünü gibi görünse de aslında Apple tarafından satın alınan Intrinsity firmasının Samsung ile iş birliğine giderek geliştirdiği ARM Cortex A8 tabanlı A4 işlemcisini kullanan birinci modelden farklı olarak iPad 2'de, A5 işlemcisine yer verilmesi bekleniyor. Nvidia Tegra 2 platformunda olduğu gibi çift çekirdekli ARM Cortex A9 tasarımını temel aldığı belirtilen yeni işlemcisinin saat hızı açıklanmasa da 1GHz veya biraz daha yüksek frekansa sahip olacağı üzerinde duruluyor. Öte taraftan iPhone 4'ün yarısı kadar belleğe sahip olan iPad'in 256MB'lık RAM kapasitesinin de iPad 2'de 512MB'a yükseltilmesi bekleniyor.
iPhone 4 ile gelen çok yönlü jireskop ve retina ekran teknolojisi gibi özelliklere sahip olması beklenen iPad 2 ile birlikte Apple'ın üretim çıtasını da arttırması bekleniyor. Gelen bilgilere göre firma, iPad 2 ile birlikte aylık üretimi 6 milyon adete yükseltmeyi hedefliyor.
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Kesin olacak olanlar 512 ram olacak. Jiroskop, öne kamera facetime. Başka da bir özellik olacağını sanmıyorum.
Ama onun haricince gun ün dediklerine katılıyorum
Benim de kesin beklediklerim,
- jireskop
- daha iyi pil süresi
- Daha güçlü bir 3D GPU
- En az 512 Mb ram
- Daha ince ve daha hafif
- Değişik bir arka kısım (metalden vazgeçebilirler)
- Ön ve arka kamera
- CDMA ağına desteği (ABD satışları ve Verizon için)
- Cortex A9 üzerinden çift çekirdekli kendi A5 İşlemci
- Gorrilla glass cam yani dayanıklı
- Yansıma önleyici cam ekran
- Bir de daha yüksek üretim adeti. Nerdeyse ikinci nesili çıkacak hala Türkiye dahil bir çok ülkede iPad yok. Geçen hafta resmi olarak ilk defa 2000 adet gelmiş ilk günde tükenmiş.
Umarım ikinci nesil çıkınca birinci neslin fiyatında indirim yaparlar.
Cep telefonunda anlaşılır bir şey ufacık ekranda bile koca web sitesindeki yazıları okuyabiliyorsunuz. Zira monitörden daha yakın duruyor kendinize ama iPad'de çok mantıklı olmayabilir.
Tabii bu Apple ve ne yapacağı belli olmaz sırf hava olsun diye yapabilir. Bakarsınız sonra acaip bir şey gibi karşımıza çıkıp ürünü sattırabilir. Hatta çok işe gerçekten bile yarayabilir.
Benim kesin beklediklerim,
- jireskop
- daha iyi pil
- Daha güçlü bir 3D GPU
- 512 Mb ram
- Değişik bir arka kısım (metalden vazgeçebilirler)
- Ön ve arka kamera
- CDMA ağına desteği (ABD satışları ve Verizon için)
- Cortex A9 üzerinden kendi A5 İşlemci
- Daha ince ve daha hafif
- Gorrilla glass cam yani dayanıklı
- Yansıma önleyici cam ekran
- Yatay docking için uzun kısımda bir 30-pin adaptör
- Çift işlemci olayı
Muallak olanlar ;
- 7" ikinci bir iPad
- Ucuzlaması, ilk ürün iyi sattı gerek olmayabilir
- SD kart yuvası
- Micro USB yuvası (Avrupa birliği şarj standardı için)
Bunu alan adam zaten bu alete eşşek yüküyle para veriyor 1000 dolar değil 1050 dolarsa olsa ne farkeder son kullanıcı için. ki 512- değilde 1024 ram konulsa 20 dolardan fazla oynayacağına dahi ihtimal vermiyorum. adam alırken milyonlarca alıyor gerekli üretim bilşenlerini.