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    M5 çipli iPad Pro'nun çift ön kamerayla gelmesi bekleniyor

    Apple, M4 çipli iPad Pro ile tasarımda uzun zamandır beklenen bir değişiklik yaptı; ön kamerayı üstten yana taşıdı. Yeni nesil iPad Pro modellerinin iki ön kamerayla donatılacağı söyleniyor.

    yeni m5 ipad pro çift ön kamera Tam Boyutta Gör
    M4 işlemcili mevcut iPad Pro modelleri, yatay yönde kullanılmak üzere tasarlanmış tek ön kameraya sahip. Face ID, iPad Pro'da zaten tüm yönlerde çalışıyor. Gurman, M5 çipli iPad Pro modellerinin hem yatay hem de dikey kameraya sahip olacağını, böylelikle cihazın yönüne dikkat etmek zorunda kalmadan fotoğraf çekme ve görüntülü görüşme yapmanın mümkün olacağını söyledi.

    Yeni M5 Pad Pro modellerinde büyük değişiklik beklenmiyor

    Geçen yıl OLED ekran ve çok daha ince tasarımla güncellenen iPad Pro, bu yıl muhtemelen nispeten daha küçük güncellemeler alacak. Şimdilik, temel değişiklikler arasında M5 çip ve çift ön kamera yer alıyor.

    Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, geçen yıl M5 işlemcili iPad Pro modellerinin 2025'in ikinci yarısında seri üretime gireceğini söylemişti. M4 çipli iPad Pro modelleri Mayıs 2024'te piyasaya sürüldü. Apple genellikle iPad Pro'yu yaklaşık 18 aylık bir döngüde güncelliyor; bu nedenle yeni modeller Eylül veya Ekim aylarında piyasaya sürülebilir.

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