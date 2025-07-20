M5 çipli iPad Pro'nun çift ön kamerayla gelmesi bekleniyor

Yeni M5 Pad Pro modellerinde büyük değişiklik beklenmiyor
Geçen yıl OLED ekran ve çok daha ince tasarımla güncellenen iPad Pro, bu yıl muhtemelen nispeten daha küçük güncellemeler alacak. Şimdilik, temel değişiklikler arasında M5 çip ve çift ön kamera yer alıyor.
Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, geçen yıl M5 işlemcili iPad Pro modellerinin 2025'in ikinci yarısında seri üretime gireceğini söylemişti. M4 çipli iPad Pro modelleri Mayıs 2024'te piyasaya sürüldü. Apple genellikle iPad Pro'yu yaklaşık 18 aylık bir döngüde güncelliyor; bu nedenle yeni modeller Eylül veya Ekim aylarında piyasaya sürülebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: