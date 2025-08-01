iOS 26, Apple tarihinde en çok yüklenen geliştirici beta sürümü oldu

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Tam Boyutta Gör iOS 26, iPadOS 26 ve macOS 26 geliştirici beta sürümleri, Apple tarihinde en çok yüklenen beta sürümleri oldu. Bu duyuru, Apple’ın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı sırada geldi. Tim Cook, WWDC 2025'in ardından Apple platformlarında büyük ivme yakalandığına dikkat çekti.

iOS 26 public beta nasıl indirilir: iOS 26 beta yükleme adımları 1 hf. önce eklendi

Şimdiye kadarki en popüler geliştirici beta sürümleri

Apple, geliştirici beta sürümlerini Haziran ayında WWDC 2025 etkinliğinin hemen ardından yayınladı. Tim Cook, belirli bir yükleme sayısı belirtmedi ve geçen hafta yayınlanan güncellemelerin genel beta sürümlerine ilişkin yorum yapmadı.

Apple geliştirici programına üyelik ücretsiz

Apple, iki yıl önce geliştirici beta sürümlerine erişmek için yıllık 99 dolar olarak fiyatlandırılan Apple Geliştirici Programı üyeliğine zorunluluğunu kaldırarak, Apple Geliştirici hesabı oluşturan herkesin beta sürümleri ücretsiz olarak yüklemesine olanak sağladı. Apple, ortalama kullanıcıların genel beta sürümlerini beklemesini önerse de, bu değişiklik geliştirici olmayan daha fazla kişinin geliştirici beta sürümlerini yüklemesine yol açtı.

Ayrıca, Apple platformlarındaki yeni Liquid Glass tasarımı, geliştiricilerin hazırlıklı olması gereken büyük bir görsel değişiklik. Geliştirici olmayan birçok kişi de Temmuz ayında genel beta sürümlerinin yayınlanmasını veya Eylül ayında final sürümünün çıkmasını beklemek zorunda kalmadan yeni tasarımı görmek, deneyimlemek istemiş olabilir.

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iOS 26, en popüler geliştirici beta sürümü oldu

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