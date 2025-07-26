M5 iPad Pro yolda: Apple’ın yeni tableti neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Apple, bu sonbaharda tanıtacağı yeni M5 iPad Pro modeliyle birlikte donanım tarafında küçük ama etkili güncellemeler sunmayı hedefliyor. M5 çipli iPad Pro, daha güçlü işlem yetenekleri, geliştirilmiş bağlantı özellikleri ve kullanıcı deneyimini zenginleştirecek kamera yenilikleriyle geliyor. Her ne kadar geçen yılki M4 iPad Pro radikal tasarım değişiklikleriyle ses getirmiş olsa da, M5 modeli daha çok performans odaklı yeniliklerle öne çıkacak gibi görünüyor.

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İşte M5 iPad Pro ile gelen dört yeni özellik:

Yeni nesil M5 çipi, Apple’ın iPad serisine özel olarak geliştirdiği en güncel işlemci olarak sahneye çıkacak. Geçtiğimiz yıl M4 çip ilk kez bir iPad'de tanıtılmıştı. Bu sebeple Apple'ın bu stratejiyi sürdürerek M5’i de önce iPad Pro ile sunması bekleniyor. Özellikle yapay zekâ tabanlı uygulamalar için geliştirilmiş nöral motor, M5 çipin en dikkat çekici yönlerinden biri olabilir.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında da kullanıcıları memnun edecek bir yenilik geliyor. Çift ön kamera ile Apple, M5 iPad Pro ile bu deneyim bir adım ileriye taşıyor. Yeni modelde hem yatay hem dikey kullanım için ayrı ön kameralar yer alabilir. Bu sayede ister FaceTime ister üçüncü taraf video konferans uygulamaları kullanılsın, görüntülü aramalar çok daha esnek ve kaliteli hale gelecek. Ayrıca masaüstü görünüm gibi çoklu kamera özelliklerinin de bu donanımla entegre edilmesi mümkün görünüyor.

Donanımın diğer bir dikkat çekici tarafı ise RAM kapasitesi. M4 modellerinde yalnızca 1 TB ve üzeri depolama seçeneklerinde 16 GB RAM sunuluyordu. Ancak iPadOS 26’nın üretkenlik odaklı yeni özellikleri ve yapay zekâ uygulamalarının belleğe duyduğu ihtiyaç, Apple’ı tüm M5 iPad Pro modellerine 16 GB RAM koymaya yönlendirebilir. Böylece tüm kullanıcılar çoklu görevlerde ve profesyonel uygulamalarda yüksek performans elde edebilecek.

Tam Boyutta Gör Son olarak bağlantı teknolojileri tarafında da önemli bir yükseltme gündemde. M4 modelleri yalnızca Wi-Fi 6E’yi destekliyordu; oysa Apple, geçtiğimiz sonbaharda iPhone 16 serisinde Wi-Fi 7 teknolojisine geçti. Bu geçişin şimdi de iPad Pro’ya yansıması oldukça olası. Wi-Fi 7, teorik olarak 46 Gbps’ye varan veri hızları sunabiliyor. Bu da Wi-Fi 6E’ye göre beş kat daha hızlı bağlantı anlamına geliyor. Ayrıca 320 MHz’lik daha geniş kanallar, daha düşük gecikme ve parazitsiz veri iletimi sağlayarak iPad Pro’nun çevrimiçi deneyimini ileri taşıyacak.

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M5 iPad Pro yolda: Apple’ın yeni tableti neler sunacak?

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