M5 iPad Pro yolda: Apple’ın yeni tableti neler sunacak?

Yeni nesil M5 çipi, Apple’ın iPad serisine özel olarak geliştirdiği en güncel işlemci olarak sahneye çıkacak. Geçtiğimiz yıl M4 çip ilk kez bir iPad'de tanıtılmıştı. Bu sebeple Apple'ın bu stratejiyi sürdürerek M5’i de önce iPad Pro ile sunması bekleniyor. Özellikle yapay zekâ tabanlı uygulamalar için geliştirilmiş nöral motor, M5 çipin en dikkat çekici yönlerinden biri olabilir.
Donanımın diğer bir dikkat çekici tarafı ise RAM kapasitesi. M4 modellerinde yalnızca 1 TB ve üzeri depolama seçeneklerinde 16 GB RAM sunuluyordu. Ancak iPadOS 26’nın üretkenlik odaklı yeni özellikleri ve yapay zekâ uygulamalarının belleğe duyduğu ihtiyaç, Apple’ı tüm M5 iPad Pro modellerine 16 GB RAM koymaya yönlendirebilir. Böylece tüm kullanıcılar çoklu görevlerde ve profesyonel uygulamalarda yüksek performans elde edebilecek.
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya