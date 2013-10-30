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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad Air, 1.4GHz'lik A7 işlemcisiyle 4.nesil iPad'i ikiye katladı

5 yıl
1,8b
1
57
iPad
Shady
Haber Editörü
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iPad Air, 1.4GHz'lik A7 işlemcisiyle 4.nesil iPad'i ikiye katladı
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1 Kasım'da satışa sunulacak olan iPad Air, Geekbench testinde A7 işlemcisi sayesinde 4.nesil iPad'in performansını ikiye katlamayı başardı.

İşlemci gücünü esas alan sentetik testlerden olan Geekbench 3 sonuçlarına göre iPad Air, tek çekirdek testinden 1465 puan alırken; selefi 4.nesil iPad ise ancak yarısı kadar, 771 puanla testi tamamlayabilmekte. Her iki cihaz arasındaki performans farkını çift çekirdek testinde de görmek mümkün. 4.nesilin ancak 1408 puan aldığı çift çekirdek performans testini iPad Air  463 puan ile tamamlamayı başarıyor. Her iki testte de bu ikili sırasıyla 263 ve 497 puan ile 3.nesil iPad takip ediyor.

Geekbench 3 testleri sonucunda netleşen işlemci özelliklerine göre ise iPad Air'da kullanılan A7 işlemcisi 1,4GHz frekansında çalışırken; iPhone 5s'de kullanılan A7 işlemcisinin frekans değeri ise 1,3GHz.

iPad Air, 1.4GHz'lik A7 işlemcisiyle 4.nesil iPad'i ikiye katladı
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iPad Air'ın performansıyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlere aktaracağız.

iPad Air, 1.4GHz'lik A7 işlemcisiyle 4.nesil iPad'i ikiye katladı

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a7v8x 5 yıl en beğenilen Golden Gate
EmreFB1907
Aynı işlemci 5s ' tede mevcut.

5s ' in ekran çözünürlüğü , ipad ' in yarısı kadar .

5s sanırım apple tarihinin performans açısından en uzun ömürlü cihazı olacak .

Apple ona bir ayar çekmiştir sen merak etme.
EmreFB1907Aynı işlemci 5s ' tede mevcut.5s ' in ekran çözünürlüğü , ipad ' in yarısı kadar .5s sanırım apple tarihini...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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yunusfurkanayse 5 yıl
Tablette ios telefonda android diyorum arkadaş tablette şu ipadlerin şıkligi yeter zarif hızlı retina vs. Ama telefonda kullanım olanakları olarak android çok önde . Şahsi görüşüm.
Tablette ios telefonda android diyorum arkadaş tablette şu ipadlerin şıkligi yeter zarif hızlı retina vs. Ama telefonda kullanım olanakları olarak android çok ...
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3 Yanıt Yanıtla +19
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kucuker34 5 yıl
Telefonda android tablette kesinlikle ios...
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Renji Abarai 5 yıl
ben kullanıyorum su an gayet guzel seri bir cihaz begendim ipad mininin ağabeyi:)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Ateist At 5 yıl
iPadi sevdiğimizden değil daha iyi tablet olmadığı için kullanıyoruz.Yoksa Android eğer büyük ekranda Android özgürlüğünü bize yaşatabilseydi siler süpürürdü tablet piyasasını.Ama yakında surface iPad'i geçecekmiş gibi geliyor bana.
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Rikudou Sennin. 5 yıl
geçen seneki şeylerin aynısı
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Master_Evil 5 yıl
single core'da nasıl böyle fark atıyorlar yahu helal, ekran kartlarında göremiyoruz bu farkları
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Nokia Specialist 5 yıl
Ya şu tablete korsan uygulama kurabilsek vallahi alacam ama yok işte
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Ken Block43 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Ya şu tablete korsan uygulama kurabilsek vallahi alacam ama yok işte


25pp yi dene
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fpscake 5 yıl
Bir iPad 4 sahibi olarak beni üzdü bu haber.
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e_capkan 5 yıl
2gb ram yoksa kotu olmus.
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WaylandIZMIR 5 yıl
adamlar çift çekirdekle mucizeler yaratıyorlar. samsung gibi iki tane 4 çekirdekli işlemci kullansalar, o tablo ne halde olur düşünmek bile insanı heyecanlandırıyor:)
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CanAkyüz 5 yıl
Yeni grafik işlemcisini sonuna kadar kullanırlar gibime geliyor
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jay jay justified 5 yıl
3 kat 5 kat fasa fiso. IGZO panel koysunlar yeni çıkacak iPad'e, ön siparişle almazsam neyim. :)
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Ersin Özbükey 5 yıl
iPad'en başka alınacak tablet olmamasını geçtim, olsa bile iPad'in yanına yaklaşamayacağı için her türlü alınacak bir cihaz. Android cephesi fena çuvalladı tablet işinde. Tek avantajları fiyat. E tabi ne kadar ekmek, o kadar köfte. Dandik tabletlerin güncelleme desteği, kablosuz çekim sıkıntısı, donanımsal arızaları malumunuz.
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erkanberk 5 yıl
Konsol kalitesinde oyun oynamaya az kaldı. İpad e yönelik kontrolcüler de yavaş yavaş çıkmaya başladı.
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teknokaptan 5 yıl
bu boyle gelmis boyle gider yani urun satmak icin gelistirmek,degistirmek sart.
amerikdan sizler icin apple urunleri ile ilgili bilgi saglayabilirim teyid edebilirim bana ulasin....
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