iPad Air, 1.4GHz'lik A7 işlemcisiyle 4.nesil iPad'i ikiye katladı

1 Kasım'da satışa sunulacak olan iPad Air, Geekbench testinde A7 işlemcisi sayesinde 4.nesil iPad'in performansını ikiye katlamayı başardı.

İşlemci gücünü esas alan sentetik testlerden olan Geekbench 3 sonuçlarına göre iPad Air, tek çekirdek testinden 1465 puan alırken; selefi 4.nesil iPad ise ancak yarısı kadar, 771 puanla testi tamamlayabilmekte. Her iki cihaz arasındaki performans farkını çift çekirdek testinde de görmek mümkün. 4.nesilin ancak 1408 puan aldığı çift çekirdek performans testini iPad Air 463 puan ile tamamlamayı başarıyor. Her iki testte de bu ikili sırasıyla 263 ve 497 puan ile 3.nesil iPad takip ediyor.

Geekbench 3 testleri sonucunda netleşen işlemci özelliklerine göre ise iPad Air'da kullanılan A7 işlemcisi 1,4GHz frekansında çalışırken; iPhone 5s'de kullanılan A7 işlemcisinin frekans değeri ise 1,3GHz.

iPad Air'ın performansıyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlere aktaracağız.