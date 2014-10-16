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iPad Air 2 Canlı "Simultane Çeviri" ile Tekrar yayın

4 yıl
25,4b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Apple'ın yeni tableti iPad Air 2'nin lansmanından öne çıkan noktaları profesyonel simultane çevirmen eşliğinde dinleyin.

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EXios 4 yıl
Altyazı olmalıymış.
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1BilimAdamı 4 yıl
Çeviri fena değil,ipad için kalem videosu güzeldi
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Glukhovsky 4 yıl
inanmayın beyler google translate ile çevirmişler
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bozcan 4 yıl
Nedense ben ısınamadım 5 dk zor dayandım.
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free4200 4 yıl
Arkadaşın dediği gibi bir şeyi de beğenin ya.!
Bedava tercümanlık hizmeti bulmuşunuz beğenmiyorsunuz.
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crysisis 4 yıl
Bir şeyi de beğenin, tebrik edin.Ne kindar bir nesilsiniz ya ?! Çeviri çok güzel, devamını dilerim.
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qrolica 4 yıl
Tercümanınız çok proymuş.Altyazı koyaydınız daha iyiydi eveeeeeeeeeeeeet
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Godolphin 4 yıl
Artık nedense hiç heyecan duymuyorum bu sunumlardan yenilik adına bir şeylerden ziyade özellikler gelişiyor.
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djvietnam 4 yıl
Tercumana gıcık oldum eveeeet harikaaa bu nedir yaa
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