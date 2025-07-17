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    Mortal Kombat 2 filminden beklenen fragman geldi

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Mortal Kombat 2 filminden ilk fragman yayınlandı. Bu kez ekibe, Karl Urban'ın (The Boys) hayat verdiği Johnny Cage de katılıyor.   

    Mortal Kombat 2 Tam Boyutta Gör
    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak dikkat çekici filmlerden biri de Mortal Kombat 2 olacak. 2021 yılında çıkan Mortal Kombat'ın devamı niteliğindeki bu film, 24 Ekim'de gösterime girecek. Vizyon tarihi yaklaşan Mortal Kombat 2 için tanıtım çalışmalarına başlayan Warner Bros., bugün filmden ilk uzun fragmanı yayınladı.

    Mortal Kombat 2'yi ilk filmin de yönetmeni olan Simon McQuoid yönetti. Ancak bu kez senaryoda farklı bir ismin imzası bulunuyor. Yeni Mortal Kombat filminin senaryosunu, The Umbrella Academy dizisinin yaratıcısı olan Jeremy Slater yazdı. Slater'ın filmografisinde Godzilla x Kong, Moon Knight ve Fantastic Four gibi yapımlar da bulunuyor. Prodüksiyon kalitesi ve karakter tasarımları beğenilen ilk filmin en zayıf yanlarından biri senaryosuydu. O yüzden bu kez senaryoda başka birinin imzasının bulunması umut verici.

    Mortal Kombat 2, 24 Ekim'de Vizyona Girecek

    Mortal Kombat 2'de Hiroyuki Sanada, Lewis Tan, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Joe Taslim gibi isimler ilk filmdeki rolleriyle geri dönüyor. Bu ekibe katılan başlıca isim ise The Boys dizisinden tanıdığımız Karl Urban olacak. Urban, oyunların popüler karakterlerinden biri olan Johnny Cage'e hayat veriyor. Şu ana kadar yapılan paylaşımlar, Cage'in filmin merkezinde yer alacağını gösteriyor. Yeni filmde Johnny Cage'in yanı sıra Shao Kan ve Kitana gibi karakterler de yer alacak.

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