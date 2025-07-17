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    iPhone 17, 17 Pro ve Pro Max için beklenen 14 yeni özellik

    iPhone 17 serisi için geri sayım resmen başladı. Peki iPhone 17, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max neler sunacak? İşte ultra ince kasa, 12 GB RAM ve yeni renklerle beklenen tüm özellikler...

    iPhone 17, 17 Pro ve Pro Max için beklenen 14 yeni özellik! Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone 17 serisi için geri sayım sürerken, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerine dair sızıntılar daha net bir tablo çizmeye başladı. Peki iPhone 17 modelleri hem tasarım hem de donanımsal yönden hangi gelişmelere sahne olacak? İşte iPhone 17 serisi ile beklenenler...

    Yeni model: iPhone 17 Air

    Apple'ın bu yılki serisinde dikkat çeken yeniliklerden biri, ultra ince kasaya sahip "iPhone 17 Air" olacak. Oldukça hafif ve ince tasarıma sahip bu model, tasarımı nedeniyle bazı donanımsal fedakârlıklarla geliyor. Telefonda tek bir arka kamera olacak. Ayrıca inceliğin doğal sonucu olarak batarya kapasitesinin de diğer modellere göre daha düşük olması bekleniyor.

    iPhone 17, 17 Pro ve Pro Max için beklenen 14 yeni özellik! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca iPhone 17 Air'in yalnızca Apple tarafından geliştirilen C1 modemle geleceği ve bu modemin mmWave 5G gibi hızlı bağlantı türlerini desteklemeyeceği gündemde. Renk seçenekleri ise siyah, beyaz, açık altın ve M4 MacBook Air'den tanıdık çok açık mavi tonlarından oluşacak.

    iPhone 17 Pro ve Pro Max: Donanımda sınıf atlıyor

    iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri teknik anlamda en dikkat çekici gelişmelerle geliyor. iPhone 17 Pro Max'in, şimdiye kadarki en büyük iPhone bataryasına (yaklaşık 5000 mAh) sahip olması bekleniyor. Serinin Pro modellerinde RAM miktarı 12 GB'a çıkarılıyor. 48 MP çözünürlüklü telefoto lens, 24 MP ön kamera ve 8K video kaydı gibi özellikler de yine bu modellerin öne çıkan donanımları arasında.

    Ayrıca ilk kez bir iPhone'da ayarlanabilir mekanik diyafram özelliğinin sunulması masada. Tüm bu yükseltmelere, Apple'ın A19 Pro işlemcisi ve gelişmiş soğutma sistemi eşlik edecek.

    iPhone 17 Pro ve Air modellerinde yatay olarak konumlandırılan geniş bir kamera çubuğuna yer verilmesi bekleniyor. Bu yapı, cihazın arka yüzeyini boydan boya kaplayacak ve Apple logosunun konumunun biraz daha aşağıya alınmasına neden olacak. Ayrıca Pro modellerde titanyum yerine alüminyum kullanılması gündemde.

    iPhone 17, 17 Pro ve Pro Max için beklenen 14 yeni özellik! Tam Boyutta Gör
    Bu değişim cihazları daha hafif kılabilir, ancak bazı kullanıcılar için malzeme kalitesi geri planda kalmış olacak. Son olarak arka panelin cam yerine daha dayanıklı iki parçalı metal yüzeyle tasarlanacağı belirtiliyor. Renk seçeneklerinde ise Pro modeller için turuncuya çalan bakır tonları olacak.

    Tüm modellerde ortak yenilikler

    iPhone 17 serisinin tüm modellerinde Apple'ın kendi geliştirdiği Wi-Fi 7 çipi yer alacak. Bu, enerji verimliliği ve bağlantı stabilitesi açısından avantaj sağlayabilir. Ayrıca tüm modellerde 120Hz ProMotion ekran desteğinin sunulacağı belirtiliyor. Bunun önceki seride sadece Pro modellerde bulunduğunu söyleyelim.

    Pro modeller için ek olarak, yansıma önleyici ve çizilmeye karşı daha dayanıklı özel ekran kaplamaları da gündemde. Ancak tüm bu teknik ve tasarımsal yeniliklerle birlikte fiyatların artabileceği yönünde tahminler de bulunuyor. Tabii ki tüm detaylar için Apple'ın Eylül ayı tarihli etkinliğini beklememiz gerek.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

    L
    LastStand 23 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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