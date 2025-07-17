iPhone 17, 17 Pro ve Pro Max için beklenen 14 yeni özellik

Yeni model: iPhone 17 Air
Apple'ın bu yılki serisinde dikkat çeken yeniliklerden biri, ultra ince kasaya sahip "iPhone 17 Air" olacak. Oldukça hafif ve ince tasarıma sahip bu model, tasarımı nedeniyle bazı donanımsal fedakârlıklarla geliyor. Telefonda tek bir arka kamera olacak. Ayrıca inceliğin doğal sonucu olarak batarya kapasitesinin de diğer modellere göre daha düşük olması bekleniyor.
iPhone 17 Pro ve Pro Max: Donanımda sınıf atlıyor
iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri teknik anlamda en dikkat çekici gelişmelerle geliyor. iPhone 17 Pro Max'in, şimdiye kadarki en büyük iPhone bataryasına (yaklaşık 5000 mAh) sahip olması bekleniyor. Serinin Pro modellerinde RAM miktarı 12 GB'a çıkarılıyor. 48 MP çözünürlüklü telefoto lens, 24 MP ön kamera ve 8K video kaydı gibi özellikler de yine bu modellerin öne çıkan donanımları arasında.
Ayrıca ilk kez bir iPhone'da ayarlanabilir mekanik diyafram özelliğinin sunulması masada. Tüm bu yükseltmelere, Apple'ın A19 Pro işlemcisi ve gelişmiş soğutma sistemi eşlik edecek.
Kamera çubuğu, malzeme farkı ve yeni logo
iPhone 17 Pro ve Air modellerinde yatay olarak konumlandırılan geniş bir kamera çubuğuna yer verilmesi bekleniyor. Bu yapı, cihazın arka yüzeyini boydan boya kaplayacak ve Apple logosunun konumunun biraz daha aşağıya alınmasına neden olacak. Ayrıca Pro modellerde titanyum yerine alüminyum kullanılması gündemde.
Tüm modellerde ortak yenilikler
iPhone 17 serisinin tüm modellerinde Apple'ın kendi geliştirdiği Wi-Fi 7 çipi yer alacak. Bu, enerji verimliliği ve bağlantı stabilitesi açısından avantaj sağlayabilir. Ayrıca tüm modellerde 120Hz ProMotion ekran desteğinin sunulacağı belirtiliyor. Bunun önceki seride sadece Pro modellerde bulunduğunu söyleyelim.
Pro modeller için ek olarak, yansıma önleyici ve çizilmeye karşı daha dayanıklı özel ekran kaplamaları da gündemde. Ancak tüm bu teknik ve tasarımsal yeniliklerle birlikte fiyatların artabileceği yönünde tahminler de bulunuyor. Tabii ki tüm detaylar için Apple'ın Eylül ayı tarihli etkinliğini beklememiz gerek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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