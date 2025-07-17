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    Samsung, Galaxy S25 Ultra ile Çinli rakiplerini ezip geçti

    Son satış verileri, Samsung'un Galaxy S25 Ultra modelinin tek başına Vivo, Xiaomi ve Oppo gibi Çin'in en büyük üç amiral gemisi telefonundan daha fazla sattığını gösteriyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra satışları Xiaomi, Oppo, Vivo Tam Boyutta Gör
    2025'in ilk yarısı sona ererken, akıllı telefon pazarı, özellikle ultra premium segmentte büyüleyici bir dinamik sergiliyor. Çinli markaların göze çarpan inovasyonlarına rağmen, Samsung Galaxy S25 Ultra rakipsiz bir şekilde zirvede yer alıyor.

    Xiaomi, Vivo ve Oppo'nun Ultra modellerinden daha fazla sattı: 8.3 milyon

    Satış verileri, Galaxy S25 Ultra’nın Mayıs 2025 itibarıyla 8.39 milyon adet satıldığını gösteriyor. Bu arada, Xiaomi 15 Ultra 586.000 adet, Vivo X200 Ultra 219.000 adet ve Oppo Find X8 Ultra 210.000 adet sattı.

    Satış farkı çok büyük. Üç model toplamda 1 milyon satış rakamına ulaşırken, Galaxy S25 Ultra tek başına yaklaşık 8.3 milyon satış rakamına ulaştı. Bu rakam, akıllı telefon pazarındaki üç modelin toplam satış rakamının 8 katından fazla.

    Çinli markalar, Samsung'un telefonlarına kıyasla üst düzey donanımlarla dolu ancak Çin dışındaki çoğu pazarda bulunmuyor. Bazı cihazlar belirli Avrupa ülkelerinde satılıyor olsa da fiyatları Çin'dekinden çok daha yüksek. Daha da önemlisi, bu telefonların çoğu Kanada ve ABD'de satılmıyor. İnsanlar bu cihazları elde etseler dahi, ağ uyumluluğu, garanti ve onarımlarla ilgili sorunlarla karşılaşıyorlar.

    Bu rakamlar, Samsung'un pazar hakimiyetini ve marka gücünü ortaya koyuyor. Ayrıca, şirketin üst düzey akıllı telefon segmentindeki performansının diğer Android rakiplerine kıyasla ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor.

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