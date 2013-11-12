Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad Air ve Retina iPad Mini, 27 Kasım'da Türkiye'de satışa sunuluyor

5 yıl
2b
1
84
iPad
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPad Air ve Retina iPad Mini, 27 Kasım'da Türkiye'de satışa sunuluyor
Tam Boyutta Gör

Apple'ın ses getiren yeni iPad'leri iPad Air ve Retina iPad Mini, 27 Kasım'dan itibaren ülkemizde Apple Online Store ve Apple'ın yetkili satıcıları aracılığıyla satışa sunuluyor.

1 Kasım itibariyle dünyanın birçok ülkesinde satışa sunulan iPad Air, 64-bitlik, güçlü yapısıyla öne çıkan A7 işlemcisi ile gelirken; daha ince kasası, daha ince çerçeveler ve yaklaşık 200 gram daha hafif olan yapısıyla tasarım ve taşınabilirlik açısından seleflerine ciddi bir üstünlük kuruyor. Bugün itibariyle ABD'de satışa sunulacak olan 2.nesil iPad Mini ise sahip olduğu 2048x1536 piksellik Retina ekranıyla dikkatleri üzerine toplarken; iPad Air gibi A7 işlemcisinden gücünü alıyor.

Yeni iPad'lerin ülkemizdeki satış fiyatları şöyle değişiyor:

iPad Air ve Retina iPad Mini, 27 Kasım'da Türkiye'de satışa sunuluyor
Tam Boyutta Gör

http://store.apple.com/tr/ipad Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
lordrdley 5 yıl en beğenilen
yahu anlamıyorum ki; ben NY'de yaşıyorum. 499+vergi ile (560$) 16 gb air aldım. Dolar 2 TL. 1120 TL ediyor. 100 TL fazla fark ile satıyorlar. Ayrıca üzerine Apple'ın muazzam müşteri hizmetlerinden yararlanacaksınız. Eskiden neler çektiğinizi çabuk unuttunuz sanırım...
yahu anlamıyorum ki; ben NY'de yaşıyorum. 499+vergi ile (560$) 16 gb air aldım. Dolar 2 TL. 1120 TL ediyor. 100 TL fazla fark ile satıyorlar. Ayrıca üzerine Ap...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +55
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
notpad 5 yıl
türk parası değersiz beyler,apple'ın fiyatlarda sıkıntı yok.Şu konuya bi açıklık getirelim artık
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
by__metallica 5 yıl
32 GB Retina iPad Mini Wifi düşünüyordum. Daha dün 499 dolar + %18 kdv olarak hesapladığımda 1200 TL hesap çıkarttım kendimce. Çakal firmalar bunu 1500-1600'den aşağı satmaz derken 1249 lira iyi oldu bence. Keşke Doların 1.70 TL olduğu günlerde olsaydık , 16GB'ler 1000 lira bandına çok daha altına düşebilirdi.
Kısacası Fiyatlar normal , malesef döviz yüksek. Apple'ı değil doları yıl sonunda 1.90 tl yapacağızzzzz diyenleri eleştirin. Bugün 2.05 olmuş kur.
32 GB Retina iPad Mini Wifi düşünüyordum. Daha dün 499 dolar + %18 kdv olarak hesapladığımda 1200 TL hesap çıkarttım kendimce. Çakal firmalar bunu 1500-1600'den...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
lordrdley
yahu anlamıyorum ki; ben NYde yaşıyorum. 499+vergi ile (560$) 16 gb air aldım. Dolar 2 TL. 1120 TL ediyor. 100 TL fazla fark ile satıyorlar. Ayrıca üzerine Appleın muazzam müşteri hizmetlerinden yararlanacaksınız. Eskiden neler çektiğinizi çabuk unuttunuz sanırım...

appleın muazzam müşteri hizmeti mi ?? TÜRKİYE DE O BİLKOMUN REZİL MÜŞTERİ hizmeti oluyor malesef.
Apple adam gibi kendi mağazasını burada da açsa da, paramızla rezil olmaktan kurtulsak, çok övülen müşteri hizmetini bir görsek, kendimizi gerçekten hizmet alıyormuş gibi hissetsek..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakanonur 5 yıl
Ben zaten hongkong a giderim bi tek bu is icin singapur ve abd beni ilgilendirmiyor. Bilgi icin tesekkurler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
ipad mini fiyatı fazla olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 5 yıl
32GB fiyatına yeni nesil notebook alınır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 5 yıl
Şu mini harbiden guzel olmus, hem donanim olarak hemde ergonomik olmasi super tek kelimeyle.. Şu kpss`yi bi kazanayim apple calisacam :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vires 5 yıl
Donanım olarak air ile mini 2 arasında fark yok ancak ipad mini gerçekten küçük bir cihaz herhangi bir teknomarkette incelemişseniz farketmişsinizdir. Kullanıma bağlı ama ben beğenemedim bir türlü. Sanki mini yerine note 3 falan almak daha mantıklı hem telefon hem tablet olayını aradan çıkarmış olursunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 5 yıl
27 Kasım'a 3-5 hafta eklemeyi unutmayin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrSAVIOR 5 yıl
telefonla her işimizi yaparken ipad gereksiz olmuş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ARC118i 5 yıl
2 yildir ipad mini alacam alacam diyorum alamadim. Bu sefer almaya cok yakinim miniyi. Gonul ister airi almak ama hem buyuk hem de fiyat daha fazla, ama benim icin mini olani daha islevsel. 16gb lik yetermi diye dusunmuyor degilim biri cevaplarsa sevinirim. Ayrica bu fiyatlar 50 100tl falan inise ugrar mi yoksa yil boyumu ayni fiyatlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hie 5 yıl
Biraz pahalı , yılbaşını bekleyelim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xbreakx 5 yıl hie
hie

Biraz pahalı , yılbaşını bekleyelim


Hocam yeniyilda indirim mi olur? Neden bekleyelim? 3 aydir Ipad 5 bekledik bekledigimize degdi. 1,5 ay daha bekleriz indirim olursa ama ya olmazsa?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rizeli55 5 yıl
FRoGKaTa
Rizeli55
iARDAs
lordrdley yahu anlamıyorum ki; ben NYde yaşıyorum. 499+vergi ile (560$) 16 gb air aldım. Dolar 2 TL. 1120 TL ediyor. 100 TL fazla fark ile satıyorlar. Ayrıca üzerine Appleın muazzam müşteri hizmetlerinden yararlanacaksınız. Hala bıdı bıdı. Size her şey müstehak... Eskiden neler çektiğinizi çabuk unuttunuz sanırım...
5 yıl NYda yasadım. 4 yıl Westchester 1 yıl Edgewater NJ. Ama NY da yasamayı belirt etmeye gerek yok fiyatlar icin. Ayrıca iki ulke arasında ki gelir farklı. Apple 499 dolara uretmiyor. Kar alarak satıyor urunu belirteyim. Fıyatlandırma cok anormal degıl TR bazında fakat bıdı bıdı yazman cok cocukca olmus.
+1Ayrıca yıllardır teknoloji takip ediyorum...Dünya da 180 e yakın ülke var...Bizim insanımız ise kendini hep EN zengin birkaç MALUM ülke ile kıyaslıyor...aradaki piyasa-üretim hacmi-eğitim seviyesi-doğal kaynak rezervine bakan yok...neyazık ki...
G-20de olan ülkeyiz uganda ile mi kıyaslayalım?

G-20 deki , G-8 üyesi OLMAYANLARLA kıyaslasak...onu demeye çalıştım...Biz G-8 üyesi değiliz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2008 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD Kaveri: Yeni nesil Fusion işlemci Ailesi ve HSA Mimarisi 5 yıl Brother MFC 1815 Hepsi Bir Arada yazıcı inceleme 5 yıl Colorful GTX 770 iGame Ekran Kartı Video İnceleme 5 yıl Donanım Haber, Silikon Vadisi'nden bildiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim