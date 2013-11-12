iPad Air ve Retina iPad Mini, 27 Kasım'da Türkiye'de satışa sunuluyor

Apple'ın ses getiren yeni iPad'leri iPad Air ve Retina iPad Mini, 27 Kasım'dan itibaren ülkemizde Apple Online Store ve Apple'ın yetkili satıcıları aracılığıyla satışa sunuluyor.

1 Kasım itibariyle dünyanın birçok ülkesinde satışa sunulan iPad Air, 64-bitlik, güçlü yapısıyla öne çıkan A7 işlemcisi ile gelirken; daha ince kasası, daha ince çerçeveler ve yaklaşık 200 gram daha hafif olan yapısıyla tasarım ve taşınabilirlik açısından seleflerine ciddi bir üstünlük kuruyor. Bugün itibariyle ABD'de satışa sunulacak olan 2.nesil iPad Mini ise sahip olduğu 2048x1536 piksellik Retina ekranıyla dikkatleri üzerine toplarken; iPad Air gibi A7 işlemcisinden gücünü alıyor.

Yeni iPad'lerin ülkemizdeki satış fiyatları şöyle değişiyor:

http://store.apple.com/tr/ipad