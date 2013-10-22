iPad / Mac özel etkinliği Apple TV üzerinden canlı yayınlanacak

Apple, bugün yapacağı iPad / Mac özel etkinliğini Apple TV üzerinden canlı yayınlamaya hazırlanıyor.

Son dönemde etkinliklerini canlı yayınlamaya başlayan ancak son iPhone etkinliğini “konferans salonunun küçük olduğu” gerekçesiyle canlı yayınlamayan Apple, bugünkü etkinliği ise Apple TV üzerinden canlı yayınlayacak.

Apple TV sahipleri, cihazın uygulamaları içerisinde kendiliğinden beliren “Apple Events” üzerinden bugünkü etkinliğini canlı olarak izleyebilecekler.

Apple daha önceki yıllar Apple.com üzerinden de etkinliğini canlı yayınlamış ancak son zamanlarda ise canlı yayınları sadece Apple TV üzerinden yapmaya başlamıştı.

Apple’ın TSİ 20:00’de başlayacak olan etkinliğiyle ilgili DH Özel Canlı Yayını, 19:30’dan itibaren sizlerle olacak.