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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad / Mac özel etkinliği Apple TV üzerinden canlı yayınlanacak

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iPad / Mac özel etkinliği Apple TV üzerinden canlı yayınlanacak
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Apple, bugün yapacağı iPad / Mac özel etkinliğini Apple TV üzerinden canlı yayınlamaya hazırlanıyor.

Son dönemde etkinliklerini canlı yayınlamaya başlayan ancak son iPhone etkinliğini “konferans salonunun küçük olduğu” gerekçesiyle canlı yayınlamayan Apple, bugünkü etkinliği ise Apple TV üzerinden canlı yayınlayacak.

Apple TV sahipleri, cihazın uygulamaları içerisinde kendiliğinden beliren “Apple Events” üzerinden bugünkü etkinliğini canlı olarak izleyebilecekler.

Apple daha önceki yıllar Apple.com üzerinden de etkinliğini canlı yayınlamış ancak son zamanlarda ise canlı yayınları sadece Apple TV üzerinden yapmaya başlamıştı.

Apple’ın TSİ 20:00’de başlayacak olan etkinliğiyle ilgili DH Özel Canlı Yayını, 19:30’dan itibaren sizlerle olacak.


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Enclosure 5 yıl
Hatta sadece safari üzerinden ya da apple tv üzerinden izlenebilecek diye bir fikir bile oluştu bende yazılanı okuyunca. Youtube üzerinden yayınlamazlar malum google meselesi :)
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Şampiyon GALATASARAY 5 yıl
ben geçen seferki yayını tvden izlemiştim bunu da öyle yapacağım sanırım
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GokhanMaths 5 yıl
Dizi haline getirseler ya
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gduman 5 yıl
Habere guncelleme gerekiyor. Zira apple.cok uzerindend yayin yapilacak. Bkz: apple.com/...
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Enclosure 5 yıl gduman
gduman

Habere guncelleme gerekiyor. Zira apple.cok uzerindend yayin yapilacak. Bkz: apple.com/...

Hem apple tv hem web sitesi üzerinden yayın gerçekleşecek. Tüm apple tv lerden şzlenemeyecek sadece üçüncü ve ikincinesil apple tv lerden izlenebilecek.
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