iPad Mini video inceleme "Oyun, internet, sosyal ağ için tek cihaz"

Genel Yayın Yönetmeni
|Ipad miniye virüs programı indirmek istiyorum nasıl indire bilirim
|Aylardır kullanıyorum sosyal medya canavarı
| İpad mini kullanıyorum...
Artılar:
+Mağazadaki uygulamalar kaliteli özellikle birçok bilimsel uygulama var...Hele Tıp açısından çok zengin...
+Pili çok iyi
+Dokunmatik algılama çok başarılı
+Cihazın yanında gelen Jiroskop zannedilenden başarılı...
+Cihaz uygulamalarla offline olarak yön tayini(pusula),elektromanyetik alan ve konum ölçümü(nasıl yapıyor tam bilmiyorum),yerçekimi katsayısı ölçümü("g" nin katları olarak ,accelerometre mi ne diyolar artık cahilliğimin kusuruna bakmayın),cihazın eksenlerinin yere olan açısı ile tabletin kenarlarını kullanarak örneğin duvarınız tam 90 derece mi ölçülebiliyor..."su terazisi" yazılımları var tableti yere koyup yüzeyler yere paralel mi ölçmek mümkün.... ve en hoşuma giden mikrofon yardımıyla gürültü seviyesi(dB cinsinden)ölçebiliyor
+ortama göre ekranın parlaklığı otomatik ayarlanıyor.
Eksiler:
-videolar için kodek desteği zayıf...Ek yazılımlar ,yazılımsal olarak çözüyorlar ama sonuç pek de iyi değil...pratik olarak h264 gerekiyor...
-hoparlör cihazın altında(dik konumdayken) ve tek tarafında.. film izlerken yatay pozisyonda ses tabletin tek tarafından geliyor haliyle...keşke her yönde olsaymış...
-Yazılım indirme diye bişey yok...Bütün yazılımları satın alıyorsunuz bedava da olsa durum farketmiyor...Para çekilmiyor bi tek...Hesabınıza yazılım ekleniyor(satın alınanlar bölümüne)...O nedenle pratik olarak yazılımı kaldırsanız da(uninstall) hesabınızda kalıyor...Silmek de mümkün değil...Steam in sistemi gibi yani...
-Wi-Fi performansı orta,daha iyi olmalıydı...b/g/n destekliyor ama g nin hızını geçemiyor...50 küsür megabit yani...ki o da mesafeyle düşüyor...Tamam kötü değil ama bi "Premium" da değil...
-Flash desteği yok...Tamam siteler hızlı açılıyor ama bazen bu nedenle bazı sitelerde sorun çıkıyor
-Depolamanın içeriğini görmek mümkün değil...Diyelimki bir video oynatıcı kurdunuz bir klasör oluşturdunuz ve içine bir video koydunuz bu dosyaya başka bir programla erişim mümkün değil...Yani Windows gibi bir "Belgelerim" klasörü yok...Programlar arası ortak dosya kullanımı mümkün değil...
***Aslında baştan söylemem lazımdı tabletin içini dışına getiren pro bir kullanıcı değilim...Yukarıda belirttiğim sorunların bir şekilde çözümü belki vardır...Artık cahilliğimin kusuruna bakmayın...
DH Misafiri
arkadaşım bunun devamı gelmez eger yanında taşıcaksan ipad mini al yok taşımıcaksan ipad 4 al derim
|Arkadaşlar ipad mini aldım fakat wifi de bağlantı sorunu yaşıyorum wifi ye bağlandıktan sonra belli süre sonra bağlantı kopuyor çözüm bulan varmı ?
DH Misafiri
Versiyonu nedir?
|ilk başta ipad mini almaya karar vermiştim (şık görünüşü ve taşınabilir olmasından dolayı)ama sonra benzer fiyatlı ipad 2 dikkatimi çekti sonra ipad 2 alana kadar 200 tl daha verip ipad 4 alırım ama bir yandan da 2-4 ay sonra 5.nesil ipad lerin çıkacağı konuşuluyor.İpad 4 alırsam 2 hafta beklemem lazım bi yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden teşekkürler
DH Misafiri
ipad 4 duyurulsa bile çıkması için yine beklemeniz gerekecek . bence bu ne kadar bekleyebileceginizle ilgili bir durum.
DH Misafiri
Beklentileriniz ne? Tamamen buna bağlı. Ben şu an iPad 5'i çıkartıp en yüksek konfigürasyonunu dahi verseler iPad mini'ye değişmem. Çünkü boyut faktörünün benim için en önemli unsur olduğunu yaşayarak gördüm (iPad1'den mini'ye geçişle). O nedenle mini ve iPad 2'nin neredeyse teknik olarak aynı cihaz olduğunu (mini biraz daha üstün), büyük ekrana ihtiyacınız olup olmadığını ve 300gr'lık bir tablet taşımanın sizin için ne kadar avantajlı olacağını düşünerek karar verin. Büyük ekrana yönelmek için özel bir nedeniniz yoksa, çok kitap okuyorsanız, sürekli yanınızda taşıyacaksanız ben mini öneririm.
|Merhaba,
Cellular özelliği olmayan cihazlarda GPS desteği yok. BT üzerinden GPS receiver tanıtabiliyor muyuz?
|Dikkat ederseniz Mesut abinin "Merhaba ben Mesut Çevik" demesi 1 saniyeden daha az sürüyor :D
|Merhaba bir sonraki video da tabletin ısınıp ısınmadığı hakkında bilgi verirseniz sevinirim! teşekkürler.
|Farkındaysanız Apple Ipad ürünlerinin fiyat/performans oranı sürekli olarak artıyor.. Peki Apple bunu sizi düşündüğü için mi yapıyor? Tabiki hayır.. Bunun sebebi, piyasadaki diğer ürünlerin F/P ve çeşitlilik olarak Apple firmasını epey zorlaması ;)
Bazı arkadaşlar Nexus 7 varken bu cihaz hiç bir şeyi hak etmiyor demiş :) Nexus 7'i de incelemiş biri olarak eğer Android yüklü bir tablet ile iOS yüklü bir tableti karşılaştırabiliyorsanız diyecek bir şey bulamıyorum. Kullandığım telefon One X ve Android'ten cep telefonu işletim sistemi olarak çok memnunum ama henüz tablete yazılımlar bir elin parmaklarını geçmemişken Tablet'lerde Android kullanmak hiç te mantıklı değil ki tarayıcı ve yeni nesil oyunlardaki Tegra sorunları zaten herkes tarafından bilinen bir şey. Eğer gameloft veya benzeri uç seviye grafiklere sahip oyunlar süren bir firmanın oyununu çıkar çıkmaz satın almak isterseniz takıla takıla oynamayı baştan kabul etmişsiniz demektir.
Nexus 7'i tek özel yapan şey fiyatı, fiyatı ucuz diye de ondan çok daha fazlasını sunan bir tablete kötü diyemeyiz. Sonuç olarak Nexus 7'e inceleme sonunda fiyat/performans ödülümüzü de verdik. Bu konuda hakkı yenemez.
Note 2, Nexus 4 incelemesi nerede diyenler olmuş. Nexus 4 bulursanız bize de haber verin seve seve inceleyelim. Cihazı edinmek için elimizden geleni yapıyoruz ama Google'ın kendi bile Amerika için satacak cihaz bulamazken bizim Türkiye'den telefonu edinmemiz kolay olmuyor.
Note 2 incelemesi ise zaten cihazın ilk duyurulduğu gün pil performansı dışında söylenebilecek bir şey bırakmayan olabildiğince ayrıntılı bir inceleme yayınladık. Bu konuda hakkımızı teslim edeceğinize Note 2 incelemesi nerede kaldı o sayılmaz diyorsunuz :) o incelemeyi bir izleyin ne eksik anlatmışız söyleyin de ona göre yenisini çekelim.
iPad Mini'i eleştirin tabi sonuç olarak sevmek veya sevmemek konusu kullanıcının zevkleri ve ihtiyaçları ile doğru orantılı ama önce kullanın. Kullanmadan, cihazın sunduğu fonksiyonların nasıl çalıştığını 1e1 deneyimlemeden konuşmak hata olacaktır. Nexus 7'den malzeme kalitesi ve ağırlık olarak daha üstün bir cihaz var :) Twitter'ı kullanırken fotoğraf çekip paylaşamadığınız Nexus 7 ile aynı kategoriye koymak yanlış olacaktır.
Ek olarak şuradan para aldınız buradan böyle yaptınız o yüzden incelemeleriniz Apple ürünleri olunca yanlı oluyor diyenlere ise tek tavsiyem sakinleşip Samsung, HTC, Nvidia ve AMD incelemelerine gelen yorumlara bakmaları. Herkes kendi satın aldığı ve beğendiği dışında bir başka markanın cihazı incelendiğinde yok efendim taraflısınız siz para aldınız diyor. Sonuç olarak biz inceleme ürünlerini firmalardan temin ediyoruz, gönül bağı kuracak kadar büyük miktarlarda para verip veya uzun süre taksit yükü altına girip bu cihazlarla en az 1 sene geçirme gibi bir zorunluluğumuz yok. Bu durumda yanlı olan kim düşünmek gerekli.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Bu ürünü sırf inceleyebilmek adına İngiltere'den satın aldık. Kime ne hediyesinden söz ediyorsunuz? Kaldı ki Apple Türkiye'nin ne inceleme ürünü gönderimi ne de reklam gibi konularda bir çalışması var.
Fiyat / Performans ayrı bir şeydir, para verip alındığında mutlu edebilmek farklı bir şeydir. Eğer her şey Fiyat / Performans olsaydı bir çok araç üreticisi iflas ederdi aynısı PC çevre birimleri üreticileri için de geçerli. 100$'a tablet satılıyor olması ve Fiyat / Performansının iyi olması onu en iyisi yapmaz. Eğer oyun oynamaya meraklı, tabletiyle sosyal medyada vakit geçiren ve paylaşımı seven biriyseniz Nexus 7 bu konuda iPad Mini ile yarışamaz zaten. Ne fotoğraf çekebiliyor ne de oyun, direkt Tegra destekli olsa dahi süper akıcı bir oyun deneyimi sunabiliyor.
Tabi AppStore'da olup henüz Play Market'te yer almayan uygulama ve oyunları hesaba katmıyorum bile. Kaldı ki ben evde iOS cihazı olmayan :) Asus Transformer Prime kullanan biriyim. Gerçi Asus Transformer Prime pahalı değil mi? Bu da Nexus 7'den kötü yapıyor onu kullanmamam lazımdı kusura bakmayın :)
Şu ürün fanatikliği yüzünden kime nasıl iftira ve karalama yapacağını şaşıranlar bir yüzünüzü yıkayıp sakinleşin. Bu işin sonu satın aldığınız cihazı üretenden başkasına fayda sağlamaz.
Gerçi sizde haklısınız.Para bu.Kim basarsa o kapar.
Hep dediğim gibi;Hayat size güze.Tadını çıkartın;)
Not:Araba fiyatına satılan bir cihaz da bir zahmet nete girip oyun oynatsın.Zira telefonum da bunları yapıyor.