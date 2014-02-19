iPad uyumlu kod editörü Diet Coda yeni özelliklerle güncellendi

iOS 6.1 işletim sistemli iPad modelleri için Panic adlı geliştirici tarafından hazırlanan ve Mac uyumlu Coda'nın iOS tarafındaki temsilcisi olan Diet Coda, yeni özelliklerle 1.5 sürümüne güncellendi.

Kullanıcıların iPad üzerinden kendi internet siteleri için hızlı düzenlemeler yapmasına imkan tanıyan ve bu noktada oldukça sade bir arayüzle hazırlanan Diet Coda, dokunmatik kullanıma özel yapısıyla hızlı çalışıyor ve FTP / SFTP dosya yönetimi yanında, özelleştirilmiş klavye seçeneği sunarak AirPreview özelliğiyle Mac sistemlere önizleme penceresi olarak da atanabiliyor. Yayınlanan yeni sürümüyle artık yerel dosya depolama desteğini vermeye başlayan uygulama, bu alanı otomatik olarak yönetiyor ve herhangi bir limit sınırlaması koymuyor. Aynı zamanda bünyesine 15 yeni Syntax modu (Apache, C, Diff, HTML (Django), HTML (ERB), Haml, Java, LESS, Markdown, Objective-C, Objective-J, Perl, Python, Ruby, SCSS, XML, YAML) eklenen Diet Coda, ayrıca Dropbox üzerinden site aktarılmasına imkan tanıyor, 1Password ile entegrasyon kurabiliyor ve birçok yeni geliştirme ile daha iyi deneyim sunabiliyor.

35,99 TL fiyat etiketiyle satılan Diet Coda uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id500906297?mt=8