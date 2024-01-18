Kart, şifre ve kod satışları KDV’ye tabi olacak

Tam Boyutta Gör Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre bilgisayar ortamında kullanılan kart, şifre ve kodların ithali ve satışı KDV'ye tabi olacak. Yani, sanal ortamda veya fiziki mağazalarda pazarlanan; aktivasyon, e-pin, oyun, dijital ürün, cüzdan kodları, hediye kartı/çeki ve benzeri mahiyetteki ürünlerin ithalinden ve satışından katma değer vergisi (KDV) alınacak.

Kart, şifre ve kod satışlarına KDV

Tebliğe konu kart, şifre ve kodlar (aktivasyon kodu, e-pin kodu, oyun kodu, dijital ürün kodu, cüzdan kodu, hediye kartı/çeki gibi), sanal ortamda pazarlanan bilgisayar programı, oyun, uygulama, müzik, yayın ve eğlence gibi ürün ve hizmetlerin temin edilmesinde ya da sanal veya fiziki mağazalarda güvenli alışveriş yapılmasında kullanılabiliyor. Bu kart, şifre ve kodlar, sanal ortamda veya fiziki olarak satılabiliyor.

Söz konusu kart, şifre ve kodlar, belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını oluşturabildiği gibi bunları çıkaranlar nezdinde ürün veya hizmet satın alınabilmesine yönelik sanal bir satın alma gücünü de temsil edebiliyor.

Tebliğe göre, bu kart, şifre ve kodların yurt dışından ithali veya Türkiye'de satışı KDV'ye tabi olacak.

Ancak sanal veya fiziki ortamda, cüzdan kodu ve benzeri adlarla satılan fakat belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen, ödeme aracı mahiyetindeki kart, şifre ve kodların yurt dışından temini veya Türkiye içerisinde satışı KDV'ye tabi olmayacak.

Online alışveriş yapan tüketiciler forumdaki yorumlara bakıyor 22 sa. önce eklendi

Evet, tebliğ biraz karışık durumda ancak sizin için olayı biraz basitleştirebiliriz. Mesela, çalıştığınız kurum yurt dışından bir program satın aldı. Bu programın da yıllık aboneliği olsun. Bu aboneliği etkinleştirmek için e-pin vb. bir şey kullanılacaksa kurumunuz bununda KDV’sini ödemek zorunda. KDV mükellefi olmayan kişiler için ise KDV beyanı yurt dışındaki firma tarafından yapılacak.

Öte yandan hediye kartı, cüzdan kodu gibi ürünlerin satışında ise KDV uygulanmayacak, çünkü bunların doğrudan maddi bir karşılığı yok. Dolayısıyla oyunlar için alınan cüzdan kodları şimdilik güvende. Ancak satın alınan kod veya pin belirli bir hizmete ya da oyuna giriş için kullanılacaksa (Örneğin World of Warcraft için olan durum) KDV hesaplanacak. Kaynakça da bulunan Resmi Gazete bağlantısından tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

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Kart, şifre ve kod satışları KDV’ye tabi olacak