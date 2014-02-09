iPad uyumlu spor uygulaması All-in Fitness HD artık ücretsiz

iOS 6.0 üstü iPad modelleri için Plus Sports tarafından geliştirilen spor / egzersiz uygulaması All-in Fitness HD, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Temel olarak içerisinde barındırdığı 1000'den fazla video ile kişilerin en doğru hareketlerle spor yapmasına imkan tanıyan ve bu doğrultuda oldukça sade bir arayüzle gelen All-in Fitness HD, aynı zamanda girilen verilerden kalori takibi ile gövde kitle indeksini de çıkartabiliyor. Sosyal medya entegrasyonu yanında kendi sosyal ağı da bulunan uygulama, kişisel gelişim noktasında başka bir araca ihtiyaç bırakmıyor.

Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan All-in Fitness HD uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id788483284?mt=8