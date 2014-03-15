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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad'in hesaplama uygulamalarından Calculator Pro ücretsiz yapıldı

5 yıl
6,5b
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad'in hesaplama uygulamalarından Calculator Pro ücretsiz yapıldı
Apalon Apps tarafından iOS 5.0 üstü iPad modelleri için hazırlanan hesaplama uygulaması Calculator Pro, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Kişilere dikey kullanımda basit, yatay kullanım modunda ise ayrıntılı hesap makinesi sunan Calculator Pro, bünyesinde farklı zevklere uygun birçok tema barındırıyor ve yapılan matematiksel hesaplamaları hafızasında tutabiliyor. Rakam girilen bölümünde kopyala / yapıştır desteği veren uygulama, yanlış yazmalara karşı düzenleme de yapabiliyor.

Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Calculator Pro uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id749113886?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guhong01 5 yıl
Apple ipade hesap makinesi bile koymuyor, ayip yani.
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