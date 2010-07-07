iPad'in üretim kapasitesi artıyor; Temmuz ayında 2 milyondan fazla iPad üretilecek

Haber Editörü
Üç aydan kısa bir sürede 3 milyonluk satış sayısını aşarak beklenenin üzerinde performans gösteren iPad'in üretim kapasitesi de talebe göre artıyor. Digitimes'ın, Digitimes Research'ün analistlerinden Mingchi Kuo'a dayandırdığı haberine göre iPad'in aylık üretim miktarı Temmuz ayında 2 milyonu aşıyor.
Kuo'nun Tayvanlı üreticilere gelen siparişlere dayandırdığı analizine göre Cupertino merkezli Apple, Temmuz ayında yaklaşık 2,3-2,35 milyon iPad üretimi gerçekleştirecek. Gelen siparişlerin yaklaşık %60'ının 3G+Wi-Fi'lı model olduğunu belirten Kuo'a göre 2010'un ilk yarısında iPad'in Wi-Fi'lı modeli kullanıcılar tarafından daha çok tercih edildi.
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Artık şu fanboy kelimesi yerine daha altı dolu cümleler kursanızda bizde yeni birşeyler öğrensek(!)
Gold Bilgisayara resmi olarak satışına başlamış. 16GB iPad'i 1.600 TL ye satıyorlar.
gold.com.tr/... :S
Ama ürünler güzel olsada haddinden fazla pahalı olduğu bir gerçek.
Küstahlık etmemin sebebi tamamen az bilgiye sahip olup birşeyler biliyorum edasıyla kesin ve net cümleler kurmanızdır. Gerçi yalnız değilsiniz, bu forum sizin gibi insanlarla dolu. Üslubumun nedeni bu. Konuşmayı gayet iyi biliyorum merak etmeyin. Sizin gibi insanlara hayret ediyorum biraz bundan kaynaklanıyor.
Bilmemek değilde biliyorum zannetmek çok daha vahimdir. Asıl üzülmeniz gereken durum bu.
Apple ın pahalı olduğunu söylemek çok mantıksız.. bunun nedeni ürünün bana ucuz gelmesinden değil, sebep alanın da satanın da memnun olmasındandır.
size pahalı gelmesi ürünün anlamsız fiyatlara sahip olması yada pahalı olması anlamına gelmez. Adamın parası var, almak istemiş almış, artık size ne söylemek düşerki?
Dünya üzerinde milyonlarca iphone ve ipad satıdı, o kadar insan akılsız, fanboy, parayı harcayacak yer bulamamış, bir siz anlıyormuşsunuz bu işlerden değilmi
Yazdıklarına bakarak bu kurduğun cümleye 17 senedir Mac ve 3 senedir iphone kullanan birisi olarak neremle gülim hakikaten şaşırdım.
Neyse daha çok yolun başındasınız. Sizde zaman geçtikçe öğreniceksin. Nede olsa Apple'ı iphone ile tanıdınız. Yavaş yavaş...
Apple markası, MacOS X, iOS hakkında hiçbirşey bilmediğin yazdığın cümlelerden açık açık anlaşılıyor.
Sadece bu forumdaki birçok insan gibi dışardan atıp tutmakla yetiniyorsun.
İnsanların gençliklerine veriyorsun bazı şeyleri ama, bilmediği konu hakkında sanki doğruymuş gibi cümleler kuran birinin bu durumunu o kişinin hangi özelliğine vermemiz gerekiyor acaba!
Apple'ı savunucak yada sana anlatıcak herhangi bir cümle yazmıycam. Çünkü genelde bu muhabbetin sonu fanboy kelimesiyle bitiyor.
Nerden öğrendin 10 tane programın kurulduğunu yada oyun bile kurulmadığını. Bu ne cahilliktir. Hangi salak insandan yada aptal internet sitesinden öğrendin bu bilgiyi.
Tam 75 adet program var İMac'imde. Star wars Unlished, Call of Duty 4 ve 5, Warcraft, Prince of Percia oynuyorum bilgisayarımda. Hemde MacOS X'de. Daha fazlasını istersende Windows kurarsın 2. işletim sistemi olarak çatır çatır oynarsın.
Ati 2600 HD gibi düşük sınıf ve 2.4 GHZ Core 2 Duo gibi orta sınıf bir işlemciyle MacOS X tarafında 20 Mbit bir Blu Ray filmi bile sorunsuz izleyebiliyorum.
Bu ne cahilliktir, bu ne bilmediği konu hakkında atıp tutma azmidir anlamak mümkün değil.