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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad'in üretim kapasitesi artıyor; Temmuz ayında 2 milyondan fazla iPad üretilecek

8 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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Üç aydan kısa bir sürede 3 milyonluk satış sayısını aşarak beklenenin üzerinde performans gösteren iPad'in üretim kapasitesi de talebe göre artıyor. Digitimes'ın, Digitimes Research'ün analistlerinden Mingchi Kuo'a dayandırdığı haberine göre iPad'in aylık üretim miktarı Temmuz ayında 2 milyonu aşıyor.

Kuo'nun Tayvanlı üreticilere gelen siparişlere dayandırdığı analizine göre Cupertino merkezli Apple, Temmuz ayında yaklaşık 2,3-2,35 milyon iPad üretimi gerçekleştirecek. Gelen siparişlerin yaklaşık %60'ının 3G+Wi-Fi'lı model olduğunu belirten Kuo'a göre 2010'un ilk yarısında iPad'in Wi-Fi'lı modeli kullanıcılar tarafından daha çok tercih edildi.


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mertgraph1979 8 yıl
Amerika'da bu markayı seven ve bağlı olan kişi sayısı burası ile mukayese bile edilemez. Oradaki fiyatlar neden normal peki. Çünkü bizim devletimiz kadar üçkağıtçı ve fahiş vergi sistemi uygulayan bir yer ve buna ek olarak açgözlü yurdum ınsanını başka hiçbir yerde göremezsiniz.

Artık şu fanboy kelimesi yerine daha altı dolu cümleler kursanızda bizde yeni birşeyler öğrensek(!)
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AhmedKaymakcı 8 yıl
Çok istiyorlar ya o zaman benim istedigim ipad 3G+wifi 64 gb a kac tl diyecekler merak ediyorum.
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Krandei 8 yıl
Bilgisayar donduğu, çalışmadığı, takıldığı için hiç mi yumruklamadınız? Bizzat fazla darbelere maruz bıraktım şimdiye kadar kullandığım bilgisayar ve laptopu. Macbook proyu aldım alalı daha yumruk yemedi (Yumruk haketmedi çünkü, haketse bile yemezdi
)
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Erasmus78 8 yıl
Böyle giderse iPhone'dan da çok satıcak bu iPad.
Gold Bilgisayara resmi olarak satışına başlamış. 16GB iPad'i 1.600 TL ye satıyorlar.
gold.com.tr/... :S
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homebird 8 yıl
Apple, aynen Mourinho' ya benziyor .Nefret edeni çok ama herkez ona sahip olmak istiyor. :D (mourinho: fulbol teknik direktörü)

Ama ürünler güzel olsada haddinden fazla pahalı olduğu bir gerçek.
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ten_don 8 yıl
Son cümleye katılıyorum ayfon hiç bir şey yapmasa dahi apple markasını halkla buluşturmuştur
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mertgraph1979 8 yıl
17 senedir kullanıyorsun yaşında epeyi var belliki çocuk değilsin neyin ne olduğunu biliyorsun bu yaşına kadar konuşmayı öğrenememişsin dahada öğrenemessin.Hele bu kafayla bu mantıkla senin aç kalmaman bile mucize.Şans işte böyle arkadaşlarada gülüyor.bu güzel bir şey.Neyse sen isteiğin yerinle gülebilirsin ben sana üzülüyorum.Diceklerim bu kadar...


Küstahlık etmemin sebebi tamamen az bilgiye sahip olup birşeyler biliyorum edasıyla kesin ve net cümleler kurmanızdır. Gerçi yalnız değilsiniz, bu forum sizin gibi insanlarla dolu. Üslubumun nedeni bu. Konuşmayı gayet iyi biliyorum merak etmeyin. Sizin gibi insanlara hayret ediyorum biraz bundan kaynaklanıyor.

Bilmemek değilde biliyorum zannetmek çok daha vahimdir. Asıl üzülmeniz gereken durum bu.
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dreampowder 8 yıl
nirvana34: okullar kapandı gençler apple forumlarına doldu yine sinirinizi bozmayın hemen herşeyin başı sabır


Apple ın pahalı olduğunu söylemek çok mantıksız.. bunun nedeni ürünün bana ucuz gelmesinden değil, sebep alanın da satanın da memnun olmasındandır.
size pahalı gelmesi ürünün anlamsız fiyatlara sahip olması yada pahalı olması anlamına gelmez. Adamın parası var, almak istemiş almış, artık size ne söylemek düşerki?

Dünya üzerinde milyonlarca iphone ve ipad satıdı, o kadar insan akılsız, fanboy, parayı harcayacak yer bulamamış, bir siz anlıyormuşsunuz bu işlerden değilmi
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nirvana34 8 yıl
17 senedir kullanıyorsun yaşında epeyi var belliki çocuk değilsin neyin ne olduğunu biliyorsun bu yaşına kadar konuşmayı öğrenememişsin dahada öğrenemessin.Hele bu kafayla bu mantıkla senin aç kalmaman bile mucize.Şans işte böyle arkadaşlarada gülüyor.bu güzel bir şey.Neyse sen isteiğin yerinle gülebilirsin ben sana üzülüyorum.Diceklerim bu kadar...
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nirvana34 8 yıl
ooo hocam sen baya kızmıssın sanırım fanısın apple'ın bende severim ama pahalılığından yakınırım tmm kaliteli estetik üretiyorsun ama o kadarda değil fiyat adeta uçmuş durumda Türkiye için demiyorum yurtdışıda öyle.Genelde öğrendiklerimiz bu ve benzeri sitelerden.Gayet kaliteli ve bilgi sahibi insanlar ile muhatap oluyoruz böyle konuşman çok ayıp bilmeden etmeden insanlar hakkında web siteleri hakkında böyle konuşman üzücü.Ayrıca hiçte öyle ağıza alınmayacak kelimeler kullanman hiç hoş değil.gayet bilgiliyim bu konuda sen hiç merak etme...
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mertgraph1979 8 yıl
gayet bilgiliyim bu konuda sen hiç merak etme...


Yazdıklarına bakarak bu kurduğun cümleye 17 senedir Mac ve 3 senedir iphone kullanan birisi olarak neremle gülim hakikaten şaşırdım.

Neyse daha çok yolun başındasınız. Sizde zaman geçtikçe öğreniceksin. Nede olsa Apple'ı iphone ile tanıdınız. Yavaş yavaş...
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Batuist 8 yıl
evet pahalıda olsa adamların çok iyi iş çıkardıkları ortada... sonuçta alternatifleri bile yokki doğru düzgün adamların...
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mertgraph1979 8 yıl
vayy fanlar yine dolmuş.apple en sevdiğim markalardan biridir ama kullanmam çünkü pahalı müşteriye kaliteyi sunuyorlar ama gereğinden fazlasınıda sömürüyorlar.bir işletim sistemi yapılıyor dünyada atıyorum 1000 program varsa en fazla 10 tanesi kuruluyor.Oyun oynamam ama oyun bile kurulmuyormuş bunuda öğrendim.bir telefon yapıyor şebeke sorunu var hemde çok komik bir sorun.yani sorunlarını buraya yazsam okumanız aylarınızı yıllarınızı alır.ama estetikmi estetik yapıyor orası ayrı...


Apple markası, MacOS X, iOS hakkında hiçbirşey bilmediğin yazdığın cümlelerden açık açık anlaşılıyor.
Sadece bu forumdaki birçok insan gibi dışardan atıp tutmakla yetiniyorsun.

İnsanların gençliklerine veriyorsun bazı şeyleri ama, bilmediği konu hakkında sanki doğruymuş gibi cümleler kuran birinin bu durumunu o kişinin hangi özelliğine vermemiz gerekiyor acaba!

Apple'ı savunucak yada sana anlatıcak herhangi bir cümle yazmıycam. Çünkü genelde bu muhabbetin sonu fanboy kelimesiyle bitiyor.

Nerden öğrendin 10 tane programın kurulduğunu yada oyun bile kurulmadığını. Bu ne cahilliktir. Hangi salak insandan yada aptal internet sitesinden öğrendin bu bilgiyi.

Tam 75 adet program var İMac'imde. Star wars Unlished, Call of Duty 4 ve 5, Warcraft, Prince of Percia oynuyorum bilgisayarımda. Hemde MacOS X'de. Daha fazlasını istersende Windows kurarsın 2. işletim sistemi olarak çatır çatır oynarsın.

Ati 2600 HD gibi düşük sınıf ve 2.4 GHZ Core 2 Duo gibi orta sınıf bir işlemciyle MacOS X tarafında 20 Mbit bir Blu Ray filmi bile sorunsuz izleyebiliyorum.

Bu ne cahilliktir, bu ne bilmediği konu hakkında atıp tutma azmidir anlamak mümkün değil.
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nirvana34 8 yıl
Hocam birde arkadaşların edebiyatta sorun var o konuya hiç girmiyorum gençliklerine veriyorum...
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nirvana34 8 yıl
vayy fanlar yine dolmuş.apple en sevdiğim markalardan biridir ama kullanmam çünkü pahalı müşteriye kaliteyi sunuyorlar ama gereğinden fazlasınıda sömürüyorlar.bir işletim sistemi yapılıyor dünyada atıyorum 1000 program varsa en fazla 10 tanesi kuruluyor.Oyun oynamam ama oyun bile kurulmuyormuş bunuda öğrendim.bir telefon yapıyor şebeke sorunu var hemde çok komik bir sorun.yani sorunlarını buraya yazsam okumanız aylarınızı yıllarınızı alır.ama estetikmi estetik yapıyor orası ayrı...
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