iPad'in üretim kapasitesi artıyor; Temmuz ayında 2 milyondan fazla iPad üretilecek

Üç aydan kısa bir sürede 3 milyonluk satış sayısını aşarak beklenenin üzerinde performans gösteren iPad'in üretim kapasitesi de talebe göre artıyor. Digitimes'ın, Digitimes Research'ün analistlerinden Mingchi Kuo'a dayandırdığı haberine göre iPad'in aylık üretim miktarı Temmuz ayında 2 milyonu aşıyor.

Kuo'nun Tayvanlı üreticilere gelen siparişlere dayandırdığı analizine göre Cupertino merkezli Apple, Temmuz ayında yaklaşık 2,3-2,35 milyon iPad üretimi gerçekleştirecek. Gelen siparişlerin yaklaşık %60'ının 3G+Wi-Fi'lı model olduğunu belirten Kuo'a göre 2010'un ilk yarısında iPad'in Wi-Fi'lı modeli kullanıcılar tarafından daha çok tercih edildi.