iPhone 11 modellerinin kalbindeki A13 Bionic neler sunuyor?

Apple’ın yeni iPhone modellerinin tanıtımı büyük bir coşkuyla takip edildi. Bir çok teknoloji tutkununun beklediği tanıtımdaki önemli başlıklardan birisi de yeni akıllı cihazlara güç verecek SoC.

Performans artarken güç tüketimi de düşürülmüş

Enerji verimli 4 işlemci çekirdeği %20 daha hızlıyken %40 daha az enerji tüketiyor. Yüksek performanslı çekirdeklerdeyse %20 performans artışı ve %30 verimlilik sunulmuş. GPU kanadında da 4 çekirdeğin %20 daha yüksek performansı %40 daha az tüketerek sergilediği görülüyor.

Yeni eklenen yapay zeka birimleri ise işlemleri %20 hızlandırırken %15 tasarruf sağlayacak. Tüm bu rakamların günlük hayattaki faydası iPhone 11 Pro’da 4 saat daha fazla batarya ömrü olarak karşımıza çıkacak.

iPhone 11 Pro Max’te ise kazanım 5 saate kadar yükselebiliyor. Bu geliştirmeler yonga içerisindeki yüzlerce voltaj kapısının silikonun ihtiyaç duyulmayan bölgelerini kapatmasıyla sağlanmış.

Bir akıllı telefondaki en hızlı CPU ve GPU A13 Bionic'te

Tüm bu iyileştirmeler A13 Bionic’i Apple’a göre en hızlı GPU ve CPU’yu barındıran SoC haline getiriyor. Bu konuda Apple karşılaştırma grafiği de paylaştı.

Veri görselleştirme işlemlerinde ölçekler küçültülerek farkın büyük gösterilebilmesi firmaların sıkça başvurduğu bir teknik olarak karşımıza çıkıyor. Apple rakamları dahi paylaşmadan performans kıyaslaması yaparak bir çok kullanıcının eleştirilerini üzerine çekmiş durumda. Önümüzdeki günlerde daha saydam sonuçlar paylaşılacak mı sorusu ise şu an için yanıtsız kalıyor.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/9/10/20857177/apple-iphone-11-processor-a13-cpu-speed-graphics-specs

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Henüz kendisi hakkında tanıtımda aktarılan detaylar dışında bilgi bulunmasa da mevcut ayrıntılar iddialı görünüyor. Öncelikle tanıtımdaki aktarılanlara göz atacak olursak,cihazının da kalbinde yer alacak A13 Bionic yongası 4K60 videolara destek sunarken çevresel sesi de beraberinde getiriyor. TabiAtmos çözümünün fiziksel kısıtlar nedeniyle yeni iPhone’da da piyasadaki diğer cihazlarda olduğu gibi gerçek bir deneyim sunamayacağını unutmamak gerek.Yeni A13 Bionic yongasetibantlarından çıkarken 8.5 milyar transistörden oluşuyor. Burada A12’deki 6.9 milyardan transistörün üzerine gelen artış bir hayli fazla gibi görünse de tüm transistör artışı CPU ve GPU’ya ayrılmamış. Zira Apple yongasına yeni birimler eklemiş.Toplamda 18 çekirdekten oluşan yeni çözümhızlandırıcı motoru üzerinde şekilleniyor. 6 CPU çekirdeğinin 4’ü basit işlemler için ayrılırken kalan 2 çekirdekveoynarken aktifleşiyor.