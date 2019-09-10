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iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max

Apple bu sene üç farklı iPhone 11 modeli ile bizleri selamlıyor. Bu modellere iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ismi verilmiş. İşte iPhone 11 özellikleri:
3 sa. (Son Güncelleme: 38 dk.)
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iPhone
Yusuf Akbaş
Yazar
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iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max
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Apple, bugün San Francisco’da düzenlediği etkinlik ile merakla beklenen iPhone 11’i tanıttı. Apple bu sene üç farklı iPhone 11 modeli ile bizleri selamlıyor. Bu modellere iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ismi verilmiş.

Ayrıca Bkz. "Apple Watch Series 5 akıllı saati tanıtıldı"

iPhone 11 modelini, geçtiğimiz sene tanıtılan ve uygun fiyatıyla öne çıkan iPhone XR’nin devamı gibi düşünebiliriz. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ise iPhone Xs’nin devamı olacak.

iPhone 11 serisinin kilit özelliği, kamera performansı. iPhone 11 modelinde 2 adet arka kamera, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde üç arka kamera var. Fotoğrafçılık konusunda rakiplerin gerisinde kalan Apple, bu konuda önemli geliştirmelere imza atmış.

iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max
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iPhone 11 özellikleri

iPhone 11, tıpkı iPhone XR’de olduğu gibi 6.1 inç IPS LCD ekrana sahip. iPhone XR’nin ekran çözünürlüğü epey eleştiriliyordu, bununla ilgili bir geliştirme söz konusu değil.

iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max
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iPhone 11 serisinin ikinci kamerası geniş açılı çekim yapmaya yarıyor. Ayrıca iPhone XR modelinde yalnızca insanlara portre modu uygulanıyordu. Artık her şeyi portre modunda çekebileceksiniz. Bir başka önemli özellik ise gece modu. Çekim yaptığınız ortamda çok az ışık bulunsa dahi oldukça aydınlık çekim yapıyor. Video kaydı esnasında normal açılı kamera ile geniş açılı kamera arasında geçiş yapılabiliyor. Akıllı HDR özelliğinde geliştirmeler yapılmış. Fotoğraftaki insanı tespit edip daha gelişmiş işlemler uyguluyor.

iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max
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Ön kamera çözünürlüğü 12 MegaPiksel’e yükseltildi ve geniş açılı çekim özelliği eklendi. Telefonu yatay tuttuğunuzda 12 MP çözünürlük ile geniş açılı çekim, dikey tuttuğunuzda ise 7 MP çözünürlük ile normal açılı çekim yapıyor. 4K 60 FPS ve 120 fps ağır çekim desteği eklendi.

iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max
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Beklendiği üzere iPhone 11, Apple A13 işlemci ile geliyor. Rakiplerine göre zaten güçlü olan iPhone modelleri farkı daha da açmış oldu. Batarya kapasitesinde fiziksel bir geliştirme olup olmadığı bilinmese de iPhone XR’ye göre 1 saat daha fazla kullanım sunduğu ifade ediliyor. Muhtemelen batarya kapasitesi aynı kaldı ancak Apple A13’ün enerji verimliliğinden dolayı bu tasarruf sağlandı. Telefonun hızlı şarj desteği bulunduğu halde kutudan çıkan adaptörün hızlı şarj yeteneği bulunmuyor.

Son olarak Face ID hızlandırıldı, Dolby Atmos eklendi, Wifi 6 desteği geldi ve cihazın suya karşı dayanıklılık yeteneği IP68 standartlarına yükseltildi. Telefon 6 farklı renk seçeneği ile geliyor: Siyah, beyaz, kırmızı, mor, yeşil ve sarı.

iPhone 11 fiyatı

iPhone 11’in fiyatı 699 dolar olarak açıklandı. iPhone XR'nin fiyatı 750 dolar idi. Başlangıç fiyatında indirim söz konusu.

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max
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Bu seride iPhone 11’deki özelliklere ek olarak pek çok ekleme mevcut. iPhone 11 Pro 5.8 inç, iPhone 11 Pro Max ise 6.5 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip. iPhone Xs modellerine göre ekran parlaklığı arttı. Normal içeriklerde 800 nit, HDR içeriklerde 1200 nit parlaklık seviyesine ulaşılabiliyor. Apple bu nedenle ekrana Super Retina XDR adı veriliyor. 3D Touch özelliği kaldırıldı.

Arka camın tasarımı ve kullanılan materyal değişmiş ve daha mat bir görünüm elde edilmiş. Dört farklı renk seçeneği bulunuyor: altın, siyah, beyaz ve yeşil.

iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max
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iPhone 11 Pro serisinde üç arka kameraya yer veriliyor. Apple bu kamera sistemine Pro kamera sistemi adını veriyor ve telefonun ismindeki ‘Pro’ takısı buradan geliyor.

2x optik zoomlu çekim yapmaya yarayan telefoto kameranın diyafram açıklığı bir önceki seride f/2.4 iken, f/2.0 seviyesine çekildi. Üçüncü kamera sayesinde 120 derecelik geniş açıyla çekim yapılabiliyor.  Gece modu ve pro çekim modu eklenmiş. Üç kamerada da OIS var. iPhone 11 Pro serisinin ön kamerası iPhone 11’deki ile aynı özelliklere sahip.

iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max
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İşlemcide de iPhone 11'deki gibi Apple A13 işlemcisinin kullanıldığını görüyoruz ancak makine öğrenme işlemlerime yönelik olarak birtakım eklemeler yapılmış. Bu sayede saniyede 1 trilyonu aşkın işlem yapabiliyor ve bunun 'bir akıllı telefon için en iyisi' olduğu söyleniyor. Makine öğrenmesi geliştirmelerinin iPhone 11’de bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Bataryada önemli geliştirme mevcut. Bir önceki serinin pili en uzun giden modeli iPhone XR idi. Yeni seride durum değişiyor. iPhone 11 Pro, pili en uzun giden iPhone olacak. iPhone 11 Pro, iPhone Xs Max modeline göre 5 saat; iPhone 11 Pro ise iPhone Xs’e göre 4 saat daha fazla kullanım sunuyor. Kutudan 18W hızlı şarj destekli adaptör çıkacak. Bu nedenle kutu içeriğiyle iPhone 11’in önüne geçiyor.

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max fiyatı

iPhone 11 Pro 999 dolara, iPhone 11 Pro Max ise 1099 dolara satılacak.



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DagustuN 3 sa. en beğenilen
Arkası çöp. Kimse kusura bakmasın, bildiğin çöp.
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shkoksal 3 sa.
Tasarım her sene geriye gidiyor. Tersine inovasyon resmen.
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DH Specialist 3 sa.
Başka telefonlarla karşılaştırma grafikleri koydukları an zor durumda olduklarını anladım.
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wtersad 4 dk.
Hala şu aptal telefonu alan varmı telefonun tipe bak çentiğe bak. Sıfır yenilik samsung hem kavis hem çentiksiz su geçirmez yaptı şunun alete bak. Berbat
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MysticDesign 6 dk.
yurtdışı imei kayıttan sonra kaç sene sonra telfon diğer hatlarada açılıyor yoksa ömür boyumu o hattın üstünde kalıyor?
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javaprof 8 dk.
O koskoca çentik ne hangi yıldayız millet nerdeyse 100% ekran yapacak bunlar telefonun yarısını çentik yapmış.
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Game Capture TV 8 dk.
Ön kamerada da OIS olduğu zaman dört dörtlük bir telefon olacak benim gözümde tabi o zaman da fiyatıyla hiç ulaşılamayacak hâle gelecek. Hep kayıp 😁
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sardemir 10 dk.
iphone XR'ımla 4-5 yıl devam.... Kayda değer bir yenilik yok malesef. ama ilk kez alacak olanlar için iphone 11 tam alınmalık cihaz olmuş, yani XR'ın bir üst modeli.
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` quaD. 11 dk.
Mate 30 pro arkasi cok guzel. Bunu sevmedim
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W.Amadeus 11 dk.
Klasiktir tum iPhone lar ilk yorumlarda cirkinlikle elestirilir ve ben de gulerdim. Ama bu sefer katilacagim. Berbat bir arka tasarim. Bu telefona kilif takildiginda cok daha berbat olacak.
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amanhem 41 dk.
Abı bizde hep pahalı diye şikayet ediyoruz ama yurt dışından gelenlere bakıyorum hep 2-3 yıl önce aldıkları telefonları kullanıyorlar. Ve bu adamların bankada 100-200 bin Euro’dan az parası da yok. En az 2-3 tane de evleri veya apartmanları var. Almanya’da bindikleri 2010 model km si yüksek araçları kullanıyorlar. Ama biz, 0 km araç alayım, her yıl çıkan son telefonu alayım, en son PC yı alayım vs. Ula tabi para yetişmez o zaman. Bizim millet para biriktirmez. Varlıklı bir adam bana şunu söyledi ve hep hayatımda bunu uygulamaya çalışırım; genelde insanlar harcar, kalanı ile birikim yapmaya çalışırlar ben ise önce birikim yaparım, kalanı ile harcamalarımı yaparım. Ben para biriktirip mal mülk sahibi olduysam böyle yaptım derdi. Biz de millet olarak böyle yapmadığımız sürece hep şikayet eden tarafta olacağız. Az iktisatlı yasamayı öğrenmeliyiz artık.
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intwine 41 dk.
Normal 11 olanı o kadar da çirkin degil bence. Kur ve vergiler yuzunden yine alamayacak olmak üzdü açıkçası, Apple fanı falan değilim ama Oppo gidip Snap. 710 lu 730lu cihazlarına 5k TL fiyat çekiyor, böyle bir pazarda Apple da biraz kıyak geçerse, yani Samsung' un S10 serisinde yaptığı gibi, eskisi gibi yok satarlar.
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fasakasa 41 dk.
Hayatımda gördüğüm en kötü tasarıma sahip cihazlardan biri olabilir , arka taraf felaket.
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