iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max

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Apple, bugün San Francisco’da düzenlediği etkinlik ile merakla beklenen iPhone 11’i tanıttı. Apple bu sene üç farklı iPhone 11 modeli ile bizleri selamlıyor. Bu modellere iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ismi verilmiş.

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iPhone 11 modelini, geçtiğimiz sene tanıtılan ve uygun fiyatıyla öne çıkan iPhone XR’nin devamı gibi düşünebiliriz. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ise iPhone Xs’nin devamı olacak.

iPhone 11 serisinin kilit özelliği, kamera performansı. iPhone 11 modelinde 2 adet arka kamera, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde üç arka kamera var. Fotoğrafçılık konusunda rakiplerin gerisinde kalan Apple, bu konuda önemli geliştirmelere imza atmış.

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iPhone 11 özellikleri

iPhone 11, tıpkı iPhone XR’de olduğu gibi 6.1 inç IPS LCD ekrana sahip. iPhone XR’nin ekran çözünürlüğü epey eleştiriliyordu, bununla ilgili bir geliştirme söz konusu değil.

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iPhone 11 serisinin ikinci kamerası geniş açılı çekim yapmaya yarıyor. Ayrıca iPhone XR modelinde yalnızca insanlara portre modu uygulanıyordu. Artık her şeyi portre modunda çekebileceksiniz. Bir başka önemli özellik ise gece modu. Çekim yaptığınız ortamda çok az ışık bulunsa dahi oldukça aydınlık çekim yapıyor. Video kaydı esnasında normal açılı kamera ile geniş açılı kamera arasında geçiş yapılabiliyor. Akıllı HDR özelliğinde geliştirmeler yapılmış. Fotoğraftaki insanı tespit edip daha gelişmiş işlemler uyguluyor.

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Ön kamera çözünürlüğü 12 MegaPiksel’e yükseltildi ve geniş açılı çekim özelliği eklendi. Telefonu yatay tuttuğunuzda 12 MP çözünürlük ile geniş açılı çekim, dikey tuttuğunuzda ise 7 MP çözünürlük ile normal açılı çekim yapıyor. 4K 60 FPS ve 120 fps ağır çekim desteği eklendi.

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Beklendiği üzere iPhone 11, Apple A13 işlemci ile geliyor. Rakiplerine göre zaten güçlü olan iPhone modelleri farkı daha da açmış oldu. Batarya kapasitesinde fiziksel bir geliştirme olup olmadığı bilinmese de iPhone XR’ye göre 1 saat daha fazla kullanım sunduğu ifade ediliyor. Muhtemelen batarya kapasitesi aynı kaldı ancak Apple A13’ün enerji verimliliğinden dolayı bu tasarruf sağlandı. Telefonun hızlı şarj desteği bulunduğu halde kutudan çıkan adaptörün hızlı şarj yeteneği bulunmuyor.

Son olarak Face ID hızlandırıldı, Dolby Atmos eklendi, Wifi 6 desteği geldi ve cihazın suya karşı dayanıklılık yeteneği IP68 standartlarına yükseltildi. Telefon 6 farklı renk seçeneği ile geliyor: Siyah, beyaz, kırmızı, mor, yeşil ve sarı.

iPhone 11 fiyatı

iPhone 11’in fiyatı 699 dolar olarak açıklandı. iPhone XR'nin fiyatı 750 dolar idi. Başlangıç fiyatında indirim söz konusu.

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max

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Bu seride iPhone 11’deki özelliklere ek olarak pek çok ekleme mevcut. iPhone 11 Pro 5.8 inç, iPhone 11 Pro Max ise 6.5 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip. iPhone Xs modellerine göre ekran parlaklığı arttı. Normal içeriklerde 800 nit, HDR içeriklerde 1200 nit parlaklık seviyesine ulaşılabiliyor. Apple bu nedenle ekrana Super Retina XDR adı veriliyor. 3D Touch özelliği kaldırıldı.

Arka camın tasarımı ve kullanılan materyal değişmiş ve daha mat bir görünüm elde edilmiş. Dört farklı renk seçeneği bulunuyor: altın, siyah, beyaz ve yeşil.

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iPhone 11 Pro serisinde üç arka kameraya yer veriliyor. Apple bu kamera sistemine Pro kamera sistemi adını veriyor ve telefonun ismindeki ‘Pro’ takısı buradan geliyor.

2x optik zoomlu çekim yapmaya yarayan telefoto kameranın diyafram açıklığı bir önceki seride f/2.4 iken, f/2.0 seviyesine çekildi. Üçüncü kamera sayesinde 120 derecelik geniş açıyla çekim yapılabiliyor. Gece modu ve pro çekim modu eklenmiş. Üç kamerada da OIS var. iPhone 11 Pro serisinin ön kamerası iPhone 11’deki ile aynı özelliklere sahip.

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İşlemcide de iPhone 11'deki gibi Apple A13 işlemcisinin kullanıldığını görüyoruz ancak makine öğrenme işlemlerime yönelik olarak birtakım eklemeler yapılmış. Bu sayede saniyede 1 trilyonu aşkın işlem yapabiliyor ve bunun 'bir akıllı telefon için en iyisi' olduğu söyleniyor. Makine öğrenmesi geliştirmelerinin iPhone 11’de bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Bataryada önemli geliştirme mevcut. Bir önceki serinin pili en uzun giden modeli iPhone XR idi. Yeni seride durum değişiyor. iPhone 11 Pro, pili en uzun giden iPhone olacak. iPhone 11 Pro, iPhone Xs Max modeline göre 5 saat; iPhone 11 Pro ise iPhone Xs’e göre 4 saat daha fazla kullanım sunuyor. Kutudan 18W hızlı şarj destekli adaptör çıkacak. Bu nedenle kutu içeriğiyle iPhone 11’in önüne geçiyor.

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max fiyatı

iPhone 11 Pro 999 dolara, iPhone 11 Pro Max ise 1099 dolara satılacak.