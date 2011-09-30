Apple'ın 4 Ekim'deki etkinliğine sayılı günler kala, iPhone cephesinde neler yaşanıyor ? İşte yeni iPhone, diğer bir deyişle iPhone 4s ve iPhone 5 cephesinde yaşanan son gelişmeler..

Case-Mate'in iPhone 5 kılıfları AT&T'nin envanter veri tabanında...

Hatırlayacağınız üzere Case-Mate, bu ayın başında iPhone 5 diye tabir edilen ve farklı form faktörde, daha büyük iPhone'un kılıflarını yanlışlıkla sitesinden yayınlamış ve kısa süre içerisinde bu kılıfları internetten kaldırarak yeni iPhone almayı planlayan kullanıcılar için bilgilendirme formunu sitesine yerleştirmişti. Hatta bu formun altında yer alan bilgilerde Case-Mate, firma içerisindeki kaynaklarını dayanak göstererek Apple'ın Ekim ayı başında hem iPhone 5 hem de iPhone 4s olmak üzere iki farklı iPhone'u satacağı bilgisine yer vermişti.

BGR'ın yayınladığı, AT&T'nin envanter programından alınmış ekran görüntüsünde aynı üreticinin iPhone 5 için hazırladığı üç farklı model kılıfın veri tabanına giriş yapıldığı görülüyor. Ayrıca, Barely There, Pop!, ve Touch Case serisi bu kılıfların iPhone 4 için de mevcut olması envantere girilen bilgilerin doğruluk ihtimalini arttırmıyor değil. Fakat, buradaki ifadelerden iPhone 5'in farklı bir form faktörde geleceğini çıkarmak zor gözüküyor.

iPhone 5, 21 Mbps'lık HSPA+ 4G'yi destekleyecek...

Apple'ın Çin'deki iş ortaklarından China Unicom'un Macworld Asia 2011'de yaptığı sunumda; şirketin araştırmadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısının ifadesine göre iPhone 5, HSPA+ olarak bildiğimiz ancak kimi zaman HSPA+ 4G olarak da ifade edilen ve teorikte 21Mbps'lık veri trasferine imkan sunan iletişim teknolojisine destek sunacak.

Fotoğraftan göreceğiniz üzere sunumda iPhone 5 ile ilgili herhangi bir görsel paylaşılmaz iken; telefon için ayrılan bölümün mevcut modellerden daha büyük olması; iPhone 5'in daha büyük form faktörde olacağıyla ilgili iddiaları akıllara getirmiyor değil.

N94 kod adlı 3 farklı kapasitede yeni iPhone, Apple'ın veri tabanında...

Mac dünyasının önemli sitelerinden 9to5Mac'in, Apple'a yakın kaynağı Mr. X'den gelen son bilgilere göre Apple, envanver veri tabanına N94 kod adlı üç farklı kapasitede yeni iPhone eklemiş durumda. iPhone 4'ün sadece 16GB ve 32GB olarak geliyor olması; N94'ün 16GB, 32GB ve 64GB ya da 8GB, 16GB, 32GB gibi farklı kapasite kombinasyonlarında gelmesi muhtemel görünüyor.

Diğer taraftan geçen mart ayında Çin'de ortaya çıkan iPhone 4 tasarımındaki ancak 64GB'lık kapasiteye sahip iPhone prototipi; Mr. X'den gelen son bilgileri güçlendiriyor. Hatırlanacağı üzere 64GB'lık bu prototipin Foxconn'un Shenzhen'deki fabrikasındaki az sayıdaki 64GB'lık prototiplerden biri olduğu iddia edilmişti.

Beklenen iPhone 5 kılıfları, AT&T'nin raflarında...

AT&T'nin envanter veri tabanına iPhone 5 kılıflarının girişlerinin yapılmasını takiben; "iPhone 5"'e ait olduğu iddia edilen çeşitli kılıfların, bir kullanıcının çektiği fotoğraflar ile, AT&T'nin mağazalarındaki yerlerini yavaş yavaş almaya başladığını gösteriyor. Macrumors'a gönderilen fotoğraflardan da göreceğiniz üzere kılıflar, tıpkı internete bir süre önce sızan tasarımda; yani daha ince, daha büyük ekranlı ve tıpkı iPod Touch gibi kavisli arka yüzeye sahip iPhone'u çağrıştırıyor. Fakat kılıfların kutu tasarımlarının oldukça basit olması; kılıfların doğruluğuna kuşku düşürmüyor değil.

Ayrıca 2009 yılında da kamera lensi için boşluğa sahip iPod Touch kılıflarının mağazalardaki yerini almasına rağmen o seneki 3.nesil iPod Touch'da kameraya yer verilmemiş olmasını göz önünde bulundurduğumuzda kılıf görsellerine biraz daha temkinli yaklaşmakta fayda var...