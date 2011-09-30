Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 4s ve iPhone 5 cephesinde yaşanan son gelişmeler

Apple'ın 4 Ekim'deki etkinliğine sayılı günler kala, iPhone cephesinde neler yaşanıyor ? İşte yeni iPhone, diğer bir deyişle iPhone 4s ve iPhone 5 cephesinde yaşanan son gelişmeler..
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,2b
1
41
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPhone 4s ve iPhone 5 cephesinde yaşanan son gelişmeler
Tam Boyutta Gör

Apple'ın 4 Ekim'deki etkinliğine sayılı günler kala, iPhone cephesinde neler yaşanıyor ? İşte yeni iPhone, diğer bir deyişle iPhone 4s ve iPhone 5 cephesinde yaşanan son gelişmeler..

Case-Mate'in iPhone 5 kılıfları AT&T'nin envanter veri tabanında...

Hatırlayacağınız üzere Case-Mate, bu ayın başında iPhone 5 diye tabir edilen ve farklı form faktörde, daha büyük iPhone'un kılıflarını yanlışlıkla sitesinden yayınlamış ve kısa süre içerisinde bu kılıfları internetten kaldırarak yeni iPhone almayı planlayan kullanıcılar için bilgilendirme formunu sitesine yerleştirmişti. Hatta bu formun altında yer alan bilgilerde Case-Mate, firma içerisindeki kaynaklarını dayanak göstererek Apple'ın Ekim ayı başında hem iPhone 5 hem de iPhone 4s olmak üzere iki farklı iPhone'u satacağı bilgisine yer vermişti.

iPhone 4s ve iPhone 5 cephesinde yaşanan son gelişmeler
Tam Boyutta Gör

BGR'ın yayınladığı, AT&T'nin envanter programından alınmış ekran görüntüsünde aynı üreticinin iPhone 5 için hazırladığı üç farklı model kılıfın veri tabanına giriş yapıldığı görülüyor. Ayrıca, Barely There, Pop!, ve Touch Case serisi bu kılıfların iPhone 4 için de mevcut olması envantere girilen bilgilerin doğruluk ihtimalini arttırmıyor değil. Fakat, buradaki ifadelerden iPhone 5'in farklı bir form faktörde geleceğini çıkarmak zor gözüküyor.

iPhone 5, 21 Mbps'lık HSPA+ 4G'yi destekleyecek...

Apple'ın Çin'deki iş ortaklarından China Unicom'un Macworld Asia 2011'de yaptığı sunumda; şirketin araştırmadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısının ifadesine göre iPhone 5, HSPA+ olarak bildiğimiz ancak kimi zaman HSPA+ 4G olarak da ifade edilen ve teorikte 21Mbps'lık veri trasferine imkan sunan iletişim teknolojisine destek sunacak.

iPhone 4s ve iPhone 5 cephesinde yaşanan son gelişmeler
Tam Boyutta Gör

Fotoğraftan göreceğiniz üzere sunumda iPhone 5 ile ilgili herhangi bir görsel paylaşılmaz iken; telefon için ayrılan bölümün mevcut modellerden daha büyük olması; iPhone 5'in daha büyük form faktörde olacağıyla ilgili iddiaları akıllara getirmiyor değil.

N94 kod adlı 3 farklı kapasitede yeni iPhone, Apple'ın veri tabanında...

iPhone 4s ve iPhone 5 cephesinde yaşanan son gelişmeler
Tam Boyutta Gör

Mac dünyasının önemli sitelerinden 9to5Mac'in, Apple'a yakın kaynağı Mr. X'den gelen son bilgilere göre Apple, envanver veri tabanına N94 kod adlı üç farklı kapasitede yeni iPhone eklemiş durumda. iPhone 4'ün sadece 16GB ve 32GB olarak geliyor olması; N94'ün 16GB, 32GB ve 64GB ya da 8GB, 16GB, 32GB gibi farklı kapasite kombinasyonlarında gelmesi muhtemel görünüyor.

Diğer taraftan geçen mart ayında Çin'de ortaya çıkan iPhone 4 tasarımındaki ancak 64GB'lık kapasiteye sahip iPhone prototipi; Mr. X'den gelen son bilgileri güçlendiriyor. Hatırlanacağı üzere 64GB'lık bu prototipin Foxconn'un Shenzhen'deki fabrikasındaki az sayıdaki 64GB'lık prototiplerden biri olduğu iddia edilmişti.

Beklenen iPhone 5 kılıfları, AT&T'nin raflarında...

AT&T'nin envanter veri tabanına iPhone 5 kılıflarının girişlerinin yapılmasını takiben; "iPhone 5"'e ait olduğu iddia edilen çeşitli kılıfların, bir kullanıcının çektiği fotoğraflar ile, AT&T'nin mağazalarındaki yerlerini yavaş yavaş almaya başladığını gösteriyor. Macrumors'a gönderilen fotoğraflardan da göreceğiniz üzere kılıflar, tıpkı internete bir süre önce sızan tasarımda; yani daha ince, daha büyük ekranlı ve tıpkı iPod Touch gibi kavisli arka yüzeye sahip iPhone'u çağrıştırıyor. Fakat kılıfların kutu tasarımlarının oldukça basit olması; kılıfların doğruluğuna kuşku düşürmüyor değil.

Ayrıca 2009 yılında da kamera lensi için boşluğa sahip iPod Touch kılıflarının mağazalardaki yerini almasına rağmen o seneki 3.nesil iPod Touch'da kameraya yer verilmemiş olmasını göz önünde bulundurduğumuzda kılıf görsellerine biraz daha temkinli yaklaşmakta fayda var...

iPhone 4s ve iPhone 5 cephesinde yaşanan son gelişmeler
Tam Boyutta Gör
iPhone 4s ve iPhone 5 cephesinde yaşanan son gelişmeler
Tam Boyutta Gör
iPhone 4s ve iPhone 5 cephesinde yaşanan son gelişmeler
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MrRain 8 yıl en beğenilen
Apple çalışanlarına bar yasağı getirilmiş anlaşılan. Kılıflara kaldık. :)
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barlas 8 yıl
Ilk iPhone'dan alan, 2. sini, 3g hatta 3gs'ini en son olarak 4. yu aldi. Kimileri moda takip eder gibi kostuklari icin pesinden adamlar da 2bin TL'ye 'telefon' satiyorlar. Yani adam artik satamadigi insana degil sattiklarina tekrar ve tekrar satiyor. Millet rahatsiz.
Ilk iPhone'dan alan, 2. sini, 3g hatta 3gs'ini en son olarak 4. yu aldi. Kimileri moda takip eder gibi kostuklari icin pesinden adamlar da 2bin TL'ye 'telefon' ...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pugulli61 8 yıl
Cagdas dv6196
Çıksa da Geliyorrr, Geldiii haberlerinden kurtulsak.Ayrıca iPhone 5, iPhone 4ün çıkış fiyatından (çok) daha pahalı olursa almıcam. İçimden bir his iPhone 4S eski fiyattan girecek, iPhone 5 ise her zamankinden daha pahalı girecek diyor, umarım yanılırım. 5 varken 4S almak pek içim elvermez ;)

eski fiyattan girecek yeni fiyattan girecek...bunlar neyaa?!!
adam şimdiden kabullenmiş..ne gelirse gelsin dio eskiden yeniden..
Allah sabır versin zor iş..
zuhahahaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALP 3R 8 yıl
iphone; htc,samsung,lg vb. akıllı telefonların muadili değildir. Donanım olarak onlardan eksik olması ve pahalı olması gibi yorumlar yapılıyor sürekli. Buna şöyle örnek vereyim. kimileri rolls-royce'a biner belki 20 yıl önceki modelinden çok farkı yoktur. kimileri subaru, honda, nissan, mitsubishi vb. alır modifiye eder akıl almaz performanslar elde ederler. Tartışmak yanlış, saygılar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omer25 8 yıl
ıphone 5 böyle olursa seriyi bozuyo lar 4 inç yuh ya ne güzel 3.5 inş yine 3.5 inçdir burada 4'' 8mp oldugunu yazıyo ama bakalım artık 5 saat gibi bişey kaldı zaten thephonedatabase.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
iPhone 5'i gördüm beyler. Hatta kullandım. Ama rüyamda. Böyle pahalı telefonu ancak rüyamda görürüm zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a1g0rithm 8 yıl
Onu bunu bosverin de sim kart olayında duvara toslamayız umarım.
iPhone 4 çıktığında çatır cutur sim kartları kesip Micro sim yapmayı başardık ama ya iPhone 5 sim kartsiz ya da daha değişik bir chip ile piyasaya çıkarsa ne yapicaz? Bizim operatörler 8 aydan önce uyum saglayamaz sisteme. O zamana kadar da iPhone 6 için ortalıkta söylentiler baslar.
Vodafone en azından küresel bir firma sayılır. Cihaz mihaz gerekirse hemen getirtir. Turkcell ne yapar bilemem! Avea'yi saymıyorum zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volpan 8 yıl
arkadaşlar iphone 4s ve 5 tanıtılacak 4s te arka kapak sökülüp pil değişimi yapılabilinecek 64gb seçeneği olalcak a5 işlemci kullanılacak ve 4g gelecek kamera 5mp olacak
iphone 5 ekran 4inç olacak batarya değişmeyecek ve arka tarıfı metal ve oval olacak 8mp kamera 4g a5 işlemci 16-32-64gb seçeneği olacak 1gb ram bellek olacak bunun haricinde değişiklik yok bu bilgiler kesindir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Equris 8 yıl
@voldpan

Sen Tim Cook'un yardımcısı olmalısın :) Bu bilgilere nereden ulaştınız acaba?:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beytepeli06 8 yıl

volpan
arkadaşlar iphone 4s ve 5 tanıtılacak 4s te arka kapak sökülüp pil değişimi yapılabilinecek 64gb seçeneği olalcak a5 işlemci kullanılacak ve 4g gelecek kamera 5mp olacak
iphone 5 ekran 4inç olacak batarya değişmeyecek ve arka tarıfı metal ve oval olacak 8mp kamera 4g a5 işlemci 16-32-64gb seçeneği olacak 1gb ram bellek olacak bunun haricinde değişiklik yok bu bilgiler kesindir.

kimsin sen

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
prodamas 8 yıl
volpan

arkadaşlar iphone 4s ve 5 tanıtılacak 4s te arka kapak sökülüp pil değişimi yapılabilinecek 64gb seçeneği olalcak a5 işlemci kullanılacak ve 4g gelecek kamera 5mp olacak

iphone 5 ekran 4inç olacak batarya değişmeyecek ve arka tarıfı metal ve oval olacak 8mp kamera 4g a5 işlemci 16-32-64gb seçeneği olacak 1gb ram bellek olacak bunun haricinde değişiklik yok bu bilgiler kesindir.

Steve panpa naber
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osman ağa 8 yıl
Stevo jobs gitti, iphone bitti...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanriseven 8 yıl osman ağa
osman ağa

Stevo jobs gitti, iphone bitti...

Mesaj sayımız artsın diye mi yazıyorsunuz?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lTriviuml 8 yıl
Anlaşılan modaya uyuldu ekran boyutu buyutuldu. Tanıtıma fazla bi zaman kalmadı merakla bekliyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barlas 8 yıl
Ilk iPhone'dan alan, 2. sini, 3g hatta 3gs'ini en son olarak 4. yu aldi. Kimileri moda takip eder gibi kostuklari icin pesinden adamlar da 2bin TL'ye 'telefon' satiyorlar. Yani adam artik satamadigi insana degil sattiklarina tekrar ve tekrar satiyor. Millet rahatsiz.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tasanmt20 8 yıl
Bütün kılıfları çıktı. Bür sürü resim geldi web dünyası haberlerle çöplük oldu. Bu durum yakında bitecek ama insan bir süreden sonra bıkıyor resmen. kablonet.com.tr/... kablotv.net/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huss1987 8 yıl
bitsin artık bu çilee
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
bugün akşam gazetesine bakarken apple i phone özel haberini gördüm ne gibi özelliklerin olabileceğini yüzdelik dilimlerle ifade etmişler vay be dedim nelere kaldık ama şu da var adından bu kadar söz ettirebilen bir marka helal olsun demeden geçemiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24236 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iphone 5 ve
3 etiket daha Apple iphone 4s iPhone 4
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Video Haber: Adidas adizero f50 akıllı krampon Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim