iPhone 4'ü çift SIM kartla kullanmanızı sağlayacak aksesuar satışa sunuldu.

Apple'ın her ürününde olduğu gibi iPhone 4'te aksesuar üreticilerine ilham kaynağı olmaya devam ediyor. iPhone 4 için hazırlanmış olan en son aksesuar, işlevselliği ile diğer ürünler arasında çok kolay bir şekilde sıyrılacak. USBfever tarafından satışa sunulan iPhone 4 Dual SIM Adapter Case adı verilen ürün hem iPhone 4 kılıfı işlevi görüyor hem de kılıf ile uyumlu olan SIM kart aparatı ile dikkat çekiyor.

iPhone 4 Dual SIM Adapter Case adı verilen ürün ile iPhone 4 kullanıcıları telefonlarında iki adet SIM kartı kullanabilecek. iPhone 4'ün standart gereksinimi olan Micro SIM kart zorunluluğunu da ortadan kaldıran aparat ile uyumlu olan kılıf sayesinde kullanılan SIM kartlar güven altında kalacak. SIM kartlar arası geçiş için telefonun yeniden başlatılmasının gerekmediği belirtilirken bu geçiş telefona yüklenecek olan menü üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu sistemi kullanmak isteyen kullanıcıların telefonun iOS 4.0.0/4.0.1/4.0.2 versiyonlarının olması gerekiyor.

USBfever tarafından satışa sunulan iPhone 4 Dual SIM Adapter Case'in fiyatı 29$ olarak açıklandı.