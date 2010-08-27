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iPhone 4'ü çift SIM kartla kullanmanızı sağlayacak aksesuar satışa sunuldu

iPhone 4'ü çift SIM kartla kullanmanızı sağlayacak aksesuar satışa sunuldu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iPhone 4'ü çift SIM kartla kullanmanızı sağlayacak aksesuar satışa sunuldu
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Apple'ın her ürününde olduğu gibi iPhone 4'te aksesuar üreticilerine ilham kaynağı olmaya devam ediyor. iPhone 4 için hazırlanmış olan en son aksesuar, işlevselliği ile diğer ürünler arasında çok kolay bir şekilde sıyrılacak. USBfever tarafından satışa sunulan iPhone 4 Dual SIM Adapter Case adı verilen ürün hem iPhone 4 kılıfı işlevi görüyor hem de kılıf ile uyumlu olan SIM kart aparatı ile dikkat çekiyor.

iPhone 4 Dual SIM Adapter Case adı verilen ürün ile iPhone 4 kullanıcıları telefonlarında iki adet SIM kartı kullanabilecek. iPhone 4'ün standart gereksinimi olan Micro SIM kart zorunluluğunu da ortadan kaldıran aparat ile uyumlu olan kılıf sayesinde kullanılan SIM kartlar güven altında kalacak. SIM kartlar arası geçiş için telefonun yeniden başlatılmasının gerekmediği belirtilirken bu geçiş telefona yüklenecek olan menü üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu sistemi kullanmak isteyen kullanıcıların telefonun iOS 4.0.0/4.0.1/4.0.2 versiyonlarının olması gerekiyor.

USBfever tarafından satışa sunulan iPhone 4 Dual SIM Adapter Case'in fiyatı 29$ olarak açıklandı.

iPhone 4'ü çift SIM kartla kullanmanızı sağlayacak aksesuar satışa sunuldu
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iPhone 4'ü çift SIM kartla kullanmanızı sağlayacak aksesuar satışa sunuldu
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DH Misafiri 8 yıl
doğru çok kullanışlı ben kesmiştim simi şimdi bekliyorum tel yapılsın diye kesmemiş olsaydım kullanamazdım iphonu yukarda olumsuz yorum yapanlar sanırsam ki anlamamışlar çift sim kart için değil bu büyük sim kartı kesmeden küçülten adaptör
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séquestre 9 yıl
Iphone aksesuarlarından bile çok para kazanacaklar bakalım daha neler göreceğiz...
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mustafaagungor 9 yıl
Emeğe biraz saygınız olsun, başkalarını eleştireceğinize kendinizi geliştirin.
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Freez3 9 yıl
rezillik xD
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alimakkaya 9 yıl
Niye rezillik yada sacmalik? Hayir ben rezaleti goremiyorum(sorun bende kesin), ondan soruyorum.
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acbold 9 yıl
eskiden nokia 7610 lara yapardık.iphone u da bu halde gördük ya xD
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cagriii 9 yıl
kullanışsız sanki.
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Brainy 9 yıl

acbold

eskiden nokia 7610 lara yapardık.iphone u da bu halde gördük ya xD






Koptum Ya.
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ummax 9 yıl
5G'yi beklemek lazım orijinal olsun istiyorsak ama apple ürünü kullanıp kendimi ayrıcalıklı hissetme ihtiyacına ihtiyacım yok benim sanmıyorum bu ilüzyonlarla işim olacağını.
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DEsemi22 9 yıl
apple böyle bisi yapmaz herhalde, cok cirkin bisi:D

ve madem böyle birsey yapacakti neden mileti micro simle ugrasdiriyor normal sim kart yapmadilar
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korsanzeki168 9 yıl
bu kılıf sadece 1 alıcılı telefonlar için sadece 1 tane aktif hat olur 2.si kapalıdır menüden secer pin girersin tekrar 2.hat için ama 1. hat kapanır
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BeyazBüyü 9 yıl
dealextreme'in sattığı basit çin malı aksesuarlara benziyor, madem bir şey yapıyorsun siyah yada komple beyaz renk yap bir şeye benzesin.
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kngbld 9 yıl
Kuray haklı beyler.
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
SIM kartların sadece 1 tanesi aktif olacak bu aksesuar ile 2 SIM kart arasında geçiş yapılabilecek sadece.
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G-Unit 9 yıl
iphone için ne salakça aksesuarlar gördük ama buna pes diyorum.

Olmamış diyor ve iphone gerizekalı aksesuarlar listesinde 1. sıraya alıyoruz


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Kuray 9 yıl
Madem boyle bisey var seffaf kilif kullanmanin igrencligi ne? baska renklerde yok mu

SMS gelicek, nerden gelicek bana oda yazacak mi
Internete giricem hangisinden giricek


Kapsamli bir uygulama gerek, sadece 2-3 kablo ve plastikle olucak is degil
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