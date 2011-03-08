iPhone 5, alüminyum arka yüzeye ve yeni anten tasarımına sahip olabilir

Geçtiğimiz hafta tanıttığı iPad 2'de de kullandığı alüminyum yekpare kasa tasarımını seven Apple, benzer bir tasarımı iPhone 5'de kullanabilir.

Macotakara, Çin'li kaynağına dayandırdığı haberinde iPhone 5'in iPhone 4'e göre yepyeni ancak iPod Touch'ın tasarımını andıran bir tasarımla karşımıza çıkacağını iddia etti. İddiaya göre 1.Nesil iPhone'un arka yüzeyinde alüminyum kullanan Apple, iPhone 5 ile tekrardan alüminyum arka yüzeye dönüş yapacak ve satış başarısının yanı sıra "antennagate" tartışmasıyla teknoloji dünyasının tarihine geçen iPhone 4'de kullandığı harici anten tasarımını da iPhone 5 ile değiştirecek.

Bilindiği üzere tasarımıyla kimilerine göre en şık iPhone olan iPhone 4'ün cam arka yüzeyinin üzerindeki küçük çiziklerin zamanla büyüdüğü ayrıca arka yüzeyin beyaz renkli olduğu taktirde flaş ışığını emdiğini ve bu durumun beyaz iPhone 4'ün satışa sunulamamasına neden olduğu çeşitli kaynaklarca dile getirilmişti.

Not: Yukarıdaki görsel model iPhone 5'i göstermektedir.