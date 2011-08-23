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iPhone 5 ile birlikte 8GB'lık iPhone 4'de mi yolda ?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,1b
1
205
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 5 ile birlikte 8GB'lık iPhone 4'de mi yolda ?
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Apple'ın bu sene iPhone'da izleyeceği yol kesinlik kazanmamakla birlikte; alınan bilgilerin çoğu Cupertino'lunun uygun fiyatlı iPhone ile orta segmente de ulaşmayı hedeflediğini gösteriyor. Kimi kaynaklar Apple'ın bu amaç için iPhone 3Gs'in satışına devam edeceğini iddia etse de Reuters'ın Asyalı kaynaklarına dayandırdığı son haberi Apple'ın daha farklı bir yol izleyebileceğini gösteriyor.

Reuters'ın iddiasına göre Apple, antennagate olayına rağmen popülerliği 1 seneyi aşkın süredir azalmayan iPhone 4'ün önümüzdeki sonbaharda satışa sunulmak üzere 8GB'lık daha düşük fiyatlı modeli üzerinde çalışıyor. Bu bilgiyi konuya yakın isimlerden alan Reuters, kaynaklarının ismini açıklamayı reddetiği Kore'li üreticinin 8GB'lık iPhone 4 için flash bellek üretimine başladığını da iddia ediyor.

Haberde görüşlerine yer verilen Yuanta Securities'in analistlerinden Bonnie Chang, Apple'ın gelişmekte olan pazarlarda daha iyi bir satış sayısı yakalamak istemesinden dolayı 150-200 dolarlık iPhone üzerinde çalışmasının muhtemel olduğunu belirtirken; 8GB'lık iPhone 4'ün 200 dolar veya altı bir fiyattan satılmasının mali açıdan zor olması sebebiyle Apple'ın daha uygun fiyatlı bir iPhone'a ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Reuters, uygun fiyatlı iPhone 4'ün yanı sıra 5. Nesil iPhone konusunda ise şunları söylüyor;

  • Apple, iPhone 5'i Eylül sonu itibariyle satışa sunmayı amaçlıyor. (Son genel kanı, Apple'ın Eylül ayı içerisinde yeni iPhone'u tanıtıp; 7 Ekim'de satışa sunacağı yönünde)
  • Yeni iPhone, tasarımsal açıdan iPhone 4'e benzemekle beraber; daha büyük ekranı, daha iyi anten tasarımı ve 8 megapiksellik kamerasıyla kardeşine üstünlük kuracak.
  • iPhone 5'in üretimini gerçekleştireceği iddia edilen Pegatron ve Foxconn; üretim kapasitesini 45 milyon birime çıkaracağı belirtiliyor

Apple, 16GB ve 32GB olmak üzere geçtiğimiz Haziran ayında satışa sunulan iPhone 4 ve bazı operatörler tarafından satışı hala devam eden iPhone 3Gs olmak üzere üzere son çeyrekte 20.34 milyon adet iPhone satmayı başarmıştı.

iPhone 5 ile birlikte 8GB'lık iPhone 4'de mi yolda ?
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2007'den bu yana 3 aylık dönemlerde gerçekleştirilen toplam iPhone satış sayısı


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anadolulu1 8 yıl en beğenilen
vayy be ülkemin güzel insanları herşeyin iyisine layıkta şu kriz var diye çığırtganlık yapanları anlayamıyorum avm ler de her yerde tüketim çılgınlığı var ken bir de kriz diyorlar sinemaya gidecektim yarım saat kuyruk bekledim bir kişi 18 tl haaa mısır hariç
vayy be ülkemin güzel insanları herşeyin iyisine layıkta şu kriz var diye çığırtganlık yapanları anlayamıyorum avm ler de her yerde tüketim çılgınlığı var ken b...
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Kissed by Fire 8 yıl
Elbet alanlar olacaktır 5. Iphone'u ama şu piyasada sadece 0.3 inç büyük ekran , 3 mp fazla kamera ve 900 MHz Çift Çekirdek işlemciyle gelirse Android ile 1 sene hayatta savaşamaz o model. Uygun fiyatlı çıkaracağı model ise yine ucuz olmayacak ve savaşacağı Androidlerden yine geride kalacak. Apple'ın işi yaş yani.
Elbet alanlar olacaktır 5. Iphone'u ama şu piyasada sadece 0.3 inç büyük ekran , 3 mp fazla kamera ve 900 MHz Çift Çekirdek işlemciyle gelirse Android ile 1 se...
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Catharacta Skua 8 yıl i Am Not Dead
i Am Not Dead


OvernightSensation

iphone 5 4den farkı olmayacaksa 1 8mp kamera ve 4 ekran inç o kadar para verelirmi? bekle HD süper amoled ekran samsung al o paraya daha iyi degil mi.


ios?


ios ? benden de bir soru işareti gelsin. Bence çok abartıyorsunuz. Türkiye için tek artısı ''apple marka'' olması bunu zaten herkes biliyor. Hani retina ekran derseniz anlarım , apple store ona da eyvallah ama ios'in android'i ezici bir üstünlügü yok. ios 5 ile android'te olan bir çok şey daha yeni geldi. Android'in yeni sürümleride ilerleyen günlerde farkı açacaktır.
i Am Not DeadOvernightSensationiphone 5 4den farkı olmayacaksa 1 8mp kamera ve 4 ekran inç...
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whtswrongstupid 8 yıl
Yurtdisinda simdiden on siparis alan var mi acaba att vodafone falan
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pikselcik 8 yıl whtswrongstupid
whtswrongstupid

Yurtdisinda simdiden on siparis alan var mi acaba att vodafone falan

yurtdışından alırsan çalışmaz bence.
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Seckin_08 8 yıl
eger yine anten problemi devam edecekse 4 suan yeterli olur diye dusunuyorum en azından fiyat farkı biraz dustukten sonra yeni uretilen serileri satın almak daha mantıklı olabilir. tabi ilk alanlar arasında olma heveslisi olanlar icin aynı seyi soylemek mumkun degil :)
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pikselcik 8 yıl
iphone 5'in kılıfları bile çıkmış daha telefon çıkmadan.
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alprazolam 8 yıl
bence sadece ip5 gelecek
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i Am Not Dead 8 yıl
Steve olmesin
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Capt. Awesome 8 yıl
Bu nasıl iş, yıl 2011 olmuş iPhone 4'nün satışları her çeyrekte artmış.Hani bi' söz söylerler forumda ''yıl 2011 olmuş hala iPhone 4 kullanan var''


Vallahi tebrik ederim, o kadar çeşitlilik içerisinde ve 2010 yılında çıkmış bir telefonun satışlarını her çeyrekte artırabilmesi gerçekten takdir edilecek bir iş.


iPhone 5'i sabırsızlıkla bekliyorum(almak için değil
).
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OzgunSelim 8 yıl
iPhone 5 bence cok uzun bir süre sonra cikacak ( benim görüşüm )
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inexo 8 yıl

efyuar24

iPhone 5 bence cok uzun bir süre sonra cikacak ( benim görüşüm )


steve ölmeden çıkacak (3 aya kalmayacak) benim görüşüm
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i Am Not Dead 8 yıl
Ciksnda ne cikarsa alacam
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Saydam 8 yıl
Valla ne çıkacaksa çıksın bence bu trafikte yola falan çıkmasın sonu hiç iyi olmayabilir.
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78erhan78 8 yıl
Onu bunu bilmemde apple yapiyor ben iphone 4 den memnunum iki sene daha yeni iphone almam gerek yok zaten apple isletim sistemi destegini ne zaman cekti telefon ozelliklerini yitirmeye baslafi ozaman emekliye ayirir yeni iphone alirim soyle dusunseniz sizin iphone 5 e vereceginiz paraninin hemen hemen muhtemel ayni fiyatina cok cok daha yuksek bir ozellikte telefon alicam


Tabi sAka bu durum hep boyle olucak teknolojide dur durak yok
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mlhefe 8 yıl
moondalina
Eskiden Apple cihazı olana ters ters bakarlardı, Onda var biz de neden yok diye, şimdi firma ele düşmüş, her bütçeye uygun model çıkarıyor.

bu sadece bi iddia iPhone hala elit yılda bir tane tasarımıyla içeriğiyle adam akıllı telefon çıkartır ve herkesin eline düşmez , bence o ele düşme lafını androide kullan 300 liradan 1600 liraya kadar çıkıyo ve emin ol 300 liralık bir telefondaki işletim sisteminden hayır gelmez :)
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VRMS 8 yıl mlhefe
mlhefe

[
bu sadece bi iddia iPhone hala elit yılda bir tane tasarımıyla içeriğiyle adam akıllı telefon çıkartır ve herkesin eline düşmez , bence o ele düşme lafını androide kullan 300 liradan 1600 liraya kadar çıkıyo ve emin ol 300 liralık bir telefondaki işletim sisteminden hayır gelmez :)


(2 degişik modelini kullandım fakat şuan kullanmıyorum)
*hala elit olabilir
*senede birmodelde çıkarabilir
*300liraya satılan android den hayır gelmez demişsin, (burda milyarlar verilerek alınan)Sence bu iphone abd de ne kadara satılıyor


Duyumlara pek itibar etmem reele önem veririm. Geçensene yaz aylarında abddeki bir tanıdıktan ikinciel 3gs/16gb için aldıgım fiyat, bugune endekslersek 307 liraydı,,o cihaz bir ay sonra Türkiyede 750 liraya satıldı



Aslında iphone 'nin fiyatını yükselten bir nevi insanlar,insanlardaki teknoloji doyumsuzlugu,ve merak
Çin malı iphonelere pek talep yok ne kadar ucuz
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