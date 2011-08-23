iPhone 5 ile birlikte 8GB'lık iPhone 4'de mi yolda ?

Apple'ın bu sene iPhone'da izleyeceği yol kesinlik kazanmamakla birlikte; alınan bilgilerin çoğu Cupertino'lunun uygun fiyatlı iPhone ile orta segmente de ulaşmayı hedeflediğini gösteriyor. Kimi kaynaklar Apple'ın bu amaç için iPhone 3Gs'in satışına devam edeceğini iddia etse de Reuters'ın Asyalı kaynaklarına dayandırdığı son haberi Apple'ın daha farklı bir yol izleyebileceğini gösteriyor.

Reuters'ın iddiasına göre Apple, antennagate olayına rağmen popülerliği 1 seneyi aşkın süredir azalmayan iPhone 4'ün önümüzdeki sonbaharda satışa sunulmak üzere 8GB'lık daha düşük fiyatlı modeli üzerinde çalışıyor. Bu bilgiyi konuya yakın isimlerden alan Reuters, kaynaklarının ismini açıklamayı reddetiği Kore'li üreticinin 8GB'lık iPhone 4 için flash bellek üretimine başladığını da iddia ediyor.

Haberde görüşlerine yer verilen Yuanta Securities'in analistlerinden Bonnie Chang, Apple'ın gelişmekte olan pazarlarda daha iyi bir satış sayısı yakalamak istemesinden dolayı 150-200 dolarlık iPhone üzerinde çalışmasının muhtemel olduğunu belirtirken; 8GB'lık iPhone 4'ün 200 dolar veya altı bir fiyattan satılmasının mali açıdan zor olması sebebiyle Apple'ın daha uygun fiyatlı bir iPhone'a ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Reuters, uygun fiyatlı iPhone 4'ün yanı sıra 5. Nesil iPhone konusunda ise şunları söylüyor;

Apple, iPhone 5'i Eylül sonu itibariyle satışa sunmayı amaçlıyor. (Son genel kanı, Apple'ın Eylül ayı içerisinde yeni iPhone'u tanıtıp; 7 Ekim'de satışa sunacağı yönünde)

Yeni iPhone, tasarımsal açıdan iPhone 4'e benzemekle beraber; daha büyük ekranı, daha iyi anten tasarımı ve 8 megapiksellik kamerasıyla kardeşine üstünlük kuracak.

iPhone 5'in üretimini gerçekleştireceği iddia edilen Pegatron ve Foxconn; üretim kapasitesini 45 milyon birime çıkaracağı belirtiliyor

Apple, 16GB ve 32GB olmak üzere geçtiğimiz Haziran ayında satışa sunulan iPhone 4 ve bazı operatörler tarafından satışı hala devam eden iPhone 3Gs olmak üzere üzere son çeyrekte 20.34 milyon adet iPhone satmayı başarmıştı.

2007'den bu yana 3 aylık dönemlerde gerçekleştirilen toplam iPhone satış sayısı