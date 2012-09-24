iPhone 5 ilk haftasında 5 milyon sattı

Apple'ın birkaç gün önce piyasaya sürdüğü yeni nesil akıllı telefonu iPhone 5, ilk heftasında 5 milyondan fazla satarak hem önemli bir rekora imza attı hem de her iPhone jenerasyonu için geçmişten günümüze süregelen daha yüksek ilk hafta satış başarısını devam ettirdi.

14 Eylül'de başlayan ön-sipariş sürecinde kullanıcılardan iki milyon talep alan Apple için iPhone 5 yeni bir başarının mimarı olacak gibi görünüyor. Öte taraftan ilk haftasında 4 milyon satan iPhone 4S ile kıyaslandığında yeni telefonun toplamda 9 olmak üzere ilk haftasında fazladan iki farklı ülkede satışa sunulduğunu da not düşmek gerekiyor.

Yıldan yıla büyüme oranı açısından iPhone 5, iPhone 4S'nin gerisindeymiş gibi görünüyor olsa da dünya genelinde yaygın satışa sunulduğunda durumun değişmesi bekleniyor. Bu ayın 28'inde 22 yeni ülkede daha satışa çıkacak olan iPhone 5 için Apple'ın resmi çevrimiçi satış sitesi de yoğun taleple ilişkili olarak 3-4 haftalık sevkiyat geciknesini gösteriyor.

Apple tepe yöneticisi Tim Cook açıklamasında, iPhone 5'e gelen yoğun talebe dikkat çekerken, olabildiğince çabuk bir şekilde iPhone 5'e kavuşmak isteyen tüketiciler için son derece sıkı çalıştıklarını ifade etti. İlk sevkiyatı dağıtan Apple, mağazaların düzenli cihaz alımına devam ettiğini, kullanıcıların öngörülen tarihlerde iPhone 5 alacağını söylüyor.

iPhone 5'e ek olarak yeni işletim sistemi iOS6 için de önemli gelişmeler var. Apple tarafından dünyanın en iyi mobil işletim sistemi olarak gösterilen iOS 6, kullanıma sunulduğu günden bu yana 100 milyondan fazla cihaza kurulmuş durumda. Diğer taraftan iPhone 5'in satışa çıkmasıyla birlikte gerçekleştirilen performans değerlendirmeleri, cihazın genel olarak en hızlı akıllı telefon olduğunu ortaya koyuyor. Bu noktada Apple tarafından geliştirilen özel tasarımlı A6 işlemcisi, üç çekirdekli GPU ve yüksek bellek veri yoluna dikkat çekiliyor.

Ülkemizde resmi satışına Aralık ayında başlanması beklenen iPhone 5, açık pazarda fiyatlanmaya başlarken, mobil platformlar arasındaki rekabetin Galaxy Note II, Qualcomm Snapdragon S4 Pro platformunu kullanan LG Optimus G ve HTC'nin One X+ modeli gibi yeni nesil Android cihazların çıkışıyla birlikte alevlenecek gibi görünüyor.