Kim Nerede? 54 Yeni Ford Tourneo ve Transit Connect Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 48 Huawei CEO'su, ABD yasakları sonrasında gelirlerinin 100 milyar dolar düşeceğini açıkladı 46 Yeni Xbox ve PS5 fiyatı hakkında heyecanlandıran tahmin
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 5 ilk haftasında 5 milyon sattı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,7b
1
46
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın birkaç gün önce piyasaya sürdüğü yeni nesil akıllı telefonu iPhone 5, ilk heftasında 5 milyondan fazla satarak hem önemli bir rekora imza attı hem de her iPhone jenerasyonu için geçmişten günümüze süregelen daha yüksek ilk hafta satış başarısını devam ettirdi.
14 Eylül'de başlayan ön-sipariş sürecinde kullanıcılardan iki milyon talep alan Apple için iPhone 5 yeni bir başarının mimarı olacak gibi görünüyor. Öte taraftan ilk haftasında  4 milyon satan iPhone 4S ile kıyaslandığında yeni telefonun toplamda 9 olmak üzere ilk haftasında fazladan iki farklı ülkede satışa sunulduğunu da not düşmek gerekiyor.
Yıldan yıla büyüme oranı açısından iPhone 5, iPhone 4S'nin gerisindeymiş gibi görünüyor olsa da dünya genelinde yaygın satışa sunulduğunda durumun değişmesi bekleniyor. Bu ayın 28'inde 22 yeni ülkede daha satışa çıkacak olan iPhone 5 için Apple'ın resmi çevrimiçi satış sitesi de yoğun taleple ilişkili olarak 3-4 haftalık sevkiyat geciknesini gösteriyor.
Apple tepe yöneticisi Tim Cook açıklamasında, iPhone 5'e gelen yoğun talebe dikkat çekerken, olabildiğince çabuk bir şekilde iPhone 5'e kavuşmak isteyen tüketiciler için son derece sıkı çalıştıklarını ifade etti. İlk sevkiyatı dağıtan Apple, mağazaların düzenli cihaz alımına devam ettiğini, kullanıcıların öngörülen tarihlerde iPhone 5 alacağını söylüyor.
iPhone 5'e ek olarak yeni işletim sistemi iOS6 için de önemli gelişmeler var. Apple tarafından dünyanın en iyi mobil işletim sistemi olarak gösterilen iOS 6, kullanıma sunulduğu günden bu yana 100 milyondan fazla cihaza kurulmuş durumda. Diğer taraftan iPhone 5'in satışa çıkmasıyla birlikte gerçekleştirilen performans değerlendirmeleri, cihazın genel olarak en hızlı akıllı telefon olduğunu ortaya koyuyor. Bu noktada Apple tarafından geliştirilen özel tasarımlı A6 işlemcisi, üç çekirdekli GPU ve yüksek bellek veri yoluna dikkat çekiliyor. 
Ülkemizde resmi satışına Aralık ayında başlanması beklenen iPhone 5, açık pazarda fiyatlanmaya başlarken, mobil platformlar arasındaki rekabetin Galaxy Note II, Qualcomm Snapdragon S4 Pro platformunu kullanan LG Optimus G ve HTC'nin One  X+ modeli gibi yeni nesil Android cihazların çıkışıyla birlikte alevlenecek gibi görünüyor.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Eryigitttt 7 yıl en beğenilen
Ben bu turkleri anlamiyorum. Adamda para yok ama i4s var ve onu satip i5 almak istiyor. Gerekirse borcla aliyor. Ben hollandada yasiyorum ve iphone4 kullaniyorum, ve bu bana yetiyor. Bozuluncaya kadar da kullanirim sonra yeni telefon alirim. Ha bu paradizliktan mi, yok Allaha sukur durumum iyi ama israf olarak dusunuyorum. Keske turk firmasi cikarsa guzel telefonlar bizde destek amacli alsak. Ama adam daha apple store acmamis resmen iki misli fiyatina kaziklaniyor millete. Yazik gercekten luks duskunu bu millete.
Ben bu turkleri anlamiyorum. Adamda para yok ama i4s var ve onu satip i5 almak istiyor. Gerekirse borcla aliyor. Ben hollandada yasiyorum ve iphone4 kullaniyoru...
Devamını Gör
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Şu çekemeyen lafını da anlamış değilim hani.
Bu iPhone denilen alet yıllardır piyasada var. Ben bu geçen yıllar içerisinde de bir sürü şeye bir sürü para ödedim. Ama hiç iPhone sahibi olmak istemedim. Çekemeyen olsam gider bir iPhone alır, bilgisayara 3-4000 lira harcamazdım.
Bu güne kadar da bir sürü telefona da imrenerek baktığım oldu. Galaxy S2 çıkınca çok beğenmiş ve bir tanesine sahip olmak istemiştim. Aynısı S3 te ve LG Optimus G de de oldu. Hatta Motorola Atrix i de ilk çıktığında çok beğenmiş ve bende de bir tane olsun istemiştim. Ama bu güne kadar bir tane iPhone a bakıp ta sahip olmak istemedim. Hatta şu sıralar Nokia'nın çıkarttığı telefonlara bakacak olursak sana iPhone5 mi verelim yoksa Lumia 920 mi deseler Lumia 920 yi terci ederdim. Bana göre iPhone5 e göre kıyaslarsak, gerek kablosuz şarj falan olsun ve gerek ekranı olsun her açıdan daha yenilikçi. Tabi iPhone ile kıyaslıyorum. Normalde Optimus G veya S3 ya da Motorola Razr HD Maxx daha iyi bana göre...
Veya iPhone5 i ister, aldıkta sonra da yüksek fiyata satar gider istediğim cihazı alırdım. Nasıl olsa zeka seviyesi iPhone5 e 3000 lira verecek seviyede olan bir sürü vatandaş var...
iPhone5'i gördükten sonra Lumia serisi ile Nokia'yı bile daha başarılı buldum.
Tabi şimdi bana kızıp eksiye basacaksınız ama söylediğim yalan veya yanlış ta değil hani. İşte esas bu eksiye basan kişiler bana göre çekemeyenler...
Şu çekemeyen lafını da anlamış değilim hani.Bu iPhone denilen alet yıllardır piyasada var. Ben bu geçen yıllar içerisinde de bir sürü şeye bir sürü para öde...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.f.y. 7 yıl
iphone kullanıyorum ama samsunga karşı yaptıkları tüm teknoloji dünyasına bir göz dağı, ilerlemeye karşı bir ket vurma ve büyük terbiyesizlik. Bunların cezasını ileride bizler çekeceğiz. Herkes birbirine dava açacak, emsal teşkil edecek. Herkes teknolojik bir geliştirme yaparken ucundan bucağından bir yerlerin ihlalini yapacak. Küçük girişimciler büyüyemiyecek, büyükler tekel olacak.... Bu nedenle apple isterse 100 milyon satsın, umurumda değil. Bir taraftan kullanıcılarını artırırken diğer taraftanda kendisine kin besleyen insanlar topluluğu üretiyor. Apple ın zayıf kaldığı bir noktada herkes onu batırmaya uğraşacak. Uzakdoğu firmalarının tamamı apple a kin besliyor. Çinden bile kovulması olası.
iphone kullanıyorum ama samsunga karşı yaptıkları tüm teknoloji dünyasına bir göz dağı, ilerlemeye karşı bir ket vurma ve büyük terbiyesizlik. Bunların cezasını...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sotoxs 7 yıl
phone 5 , 5 gun , 5 milyon satış , fiyatıda 5 bin olabilirmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kalenhourna 7 yıl
Türkiye için kesinlikle gereksiz. alınan cihazın neredeyse yüzde 50'sini hiç kullanamayacaksınız. Lte yok, Itunes müzik yok, siri işe yaramıyor, haritalar yalan yanlış, passbook ile ne yapılır belli değil. E o zaman ne yapayım ben iphone 5'i. Amerika için süper bir cihaz ama. devasa bir online içeriğe erişebiliyorsunuz. albümler, film dizi kiralama ve tabi lte bağlantı. Amerika'da olsam düşünmem direk alırım. Zaten 5 milyon satmış. ama Türkiye için çok da cazip bir alet değil. Apple Türkiye'ye gerekli yatırımı yapsın, online içerik hizmetleri kullanılabilir olsun, işte o zaman Apple ürünü mantıklı olur. Iphone 4s kullanıcısı olmama rağmen bu durum pek de hoşuma gitmiyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 7 yıl
Soyle bir ornek satislarini aciklar , 2 3 sene once ki bir kiz arkadasim henuz lise sondayken , telefon almak istiyordu secenekler arasindan iphone u da soyledim ona , ya ne isim olur kocaman ekran falan zaten tipini de hic begenmiyorum. Bu kiz istanbulu kazanip cok daha farkli , luks bir ortama girdikten sonra ilk isi iphone almak oldu. daha fazla aciklamaya gerek yok sanirim.( sozum apple i ios ve market zenginliligi amaciyla secenlere degil )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
r.m.y. 7 yıl kalenhourna
kalenhourna

Türkiye için kesinlikle gereksiz. alınan cihazın neredeyse yüzde 50'sini hiç kullanamayacaksınız. Lte yok, Itunes müzik yok, siri işe yaramıyor, haritalar yalan yanlış, passbook ile ne yapılır belli değil. E o zaman ne yapayım ben iphone 5'i. Amerika için süper bir cihaz ama. devasa bir online içeriğe erişebiliyorsunuz. albümler, film dizi kiralama ve tabi lte bağlantı. Amerika'da olsam düşünmem direk alırım. Zaten 5 milyon satmış. ama Türkiye için çok da cazip bir alet değil. Apple Türkiye'ye gerekli yatırımı yapsın, online içerik hizmetleri kullanılabilir olsun, işte o zaman Apple ürünü mantıklı olur. Iphone 4s kullanıcısı olmama rağmen bu durum pek de hoşuma gitmiyor.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ghettomania 7 yıl
Apple in derdi herkesi gerdi!


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 7 yıl
Yani şunu alınca noluyor. Haa bolca para varsa o ayrı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sefalonely 7 yıl
türklerde ne para varmış arkadaş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 7 yıl
Satar tabi.. Şuan en kaliteli ekranlardan birine sahip sonuçta..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
susesa 7 yıl
ilk hafta deği ilk 3 günde... Haber başlığı yanıltıcı maafesef
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multiTYRT 7 yıl




Sgs3 ilk haftasında kaç milyon sattı acaba


FixandroidTurk team ile androidle herşey harika
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Attorney58 7 yıl
Ülkemizde yine aynı manzara olur, pidecinin, taksicinin, asgari ücretli bilimum vatandaşın elinden düşmez iphone 5 ler!!!!
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thaedrial5 7 yıl Attorney58
postal58

Ülkemizde yine aynı manzara olur, pidecinin, taksicinin, asgari ücretli bilimum vatandaşın elinden düşmez iphone 5 ler!!!!

Aynen öyle ben bu gösterişi anlamıyorum neymiş iphone olunca yolda yürürken elinde iphone tutmalar falan

yemin ediyorum beyni yıkanmış bu milletin.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thaedrial5 7 yıl
emre the king
OverClocK1ngŞu çekemeyen lafını da anlamış değilim hani.Bu iPhone denilen alet yıllardır piyasada var. Ben bu geçen yıllar içerisinde de bir sürü şeye bir sürü para ödedim. Ama hiç iPhone sahibi olmak istemedim. Çekemeyen olsam gider bir iPhone alır, bilgisayara 3-4000 lira harcamazdım.Bu güne kadar da bir sürü telefona da imrenerek baktığım oldu. Galaxy S2 çıkınca çok beğenmiş ve bir tanesine sahip olmak istemiştim. Aynısı S3 te ve LG Optimus G de de oldu. Hatta Motorola Atrix i de ilk çıktığında çok beğenmiş ve bende de bir tane olsun istemiştim. Ama bu güne kadar bir tane iPhone a bakıp ta sahip olmak istemedim. Hatta şu sıralar Nokianın çıkarttığı telefonlara bakacak olursak sana iPhone5 mi verelim yoksa Lumia 920 mi deseler Lumia 920 yi terci ederdim. Bana göre iPhone5 e göre kıyaslarsak, gerek kablosuz şarj falan olsun ve gerek ekranı olsun her açıdan daha yenilikçi. Tabi iPhone ile kıyaslıyorum. Normalde Optimus G veya S3 ya da Motorola Razr HD Maxx daha iyi bana göre...Veya iPhone5 i ister, aldıkta sonra da yüksek fiyata satar gider istediğim cihazı alırdım. Nasıl olsa zeka seviyesi iPhone5 e 3000 lira verecek seviyede olan bir sürü vatandaş var...iPhone5i gördükten sonra Lumia serisi ile Nokiayı bile daha başarılı buldum.Tabi şimdi bana kızıp eksiye basacaksınız ama söylediğim yalan veya yanlış ta değil hani. İşte esas bu eksiye basan kişiler bana göre çekemeyenler...
Gerek ekran boyutu,gerekse kablosuz şarz Nokia da olunca yenilik oluyor dimi güzel kardeşim?!

Evet yenilik oluyor ios 6 da bluetooth u görünür yaptılar buda bir yenilik!!! DİMİ GÜZEL KARDEŞİM
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Oxy.gen- 7 yıl
SystemApps
satılsın tabi yaf.iphone olmasa kim bizi güldürecek.sakın eleştirilerin sadece türkiyede olduğunu sanmayın.Yabancı forumları takip ediyorsanız aynı eleştirileri onlarda yapıyor.Aynı dalgayı onlarda geçiyorlar.Eee aklın yolu bir.Bu arada takıntı hastalığı yani obsesyon olduğuda ortada artık.Yani bir kişinin elinde iphone görüyorsanız %90 obsesif bir kişilik yapısı vardır.Bunun yanında mental derecesinide tahmin edebiliyoruz.aslında bir telefon seçimi bir insanın ruhsal genetiğinide ortaya çıkarıyor.Zaten iphone kullananların nasıl bir kişilik yapısı olduğunu söylemeye gerek yok.Beyaz çanta yanına beyaz ayfon taşıyan bir kişinin gösteriş amaçlı o telefonu tercih ettiğini biliriz mesela.Yani şu beklentilere zıt tablonun açıklaması var elbet ama bu teknolojiyle alakasız bir şey.Acaba şöyle bir anket yapsak neden iphone 5i tercih ettiniz? diye sorulsa sizce vereceği cevaplar ne olabilir?İşte sadece yeni model iphone olması yetiyor.O meşhur videodaki gibi yeni iphone diye eline 4si verdiğiniz anda kişi beyninde yarattığı o elektiriği clear hd ekran,daha hafif , daha hızlı gibi kelimelere dökebiliyor.o yüzden aynı telefonu yeni diye piyasa çıkarsalar bile gene 5milyon satar.Söylenecek söz yok.Böyle devam ede dursun iphone ile ilgili ortaya çıkan komik videolarla eğlenmeye bakın.

size katılıyorum metroya biniyorum kızın elinde beyaz iphone beyaz çanta bi havalar ki sormayın gitsin :)
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celtic Warrior 7 yıl -Oxy.gen-
selim2531
SystemApps
satılsın tabi yaf.iphone olmasa kim bizi güldürecek.sakın eleştirilerin sadece türkiyede olduğunu sanmayın.Yabancı forumları takip ediyorsanız aynı eleştirileri onlarda yapıyor.Aynı dalgayı onlarda geçiyorlar.Eee aklın yolu bir.Bu arada takıntı hastalığı yani obsesyon olduğuda ortada artık.Yani bir kişinin elinde iphone görüyorsanız %90 obsesif bir kişilik yapısı vardır.Bunun yanında mental derecesinide tahmin edebiliyoruz.aslında bir telefon seçimi bir insanın ruhsal genetiğinide ortaya çıkarıyor.Zaten iphone kullananların nasıl bir kişilik yapısı olduğunu söylemeye gerek yok.Beyaz çanta yanına beyaz ayfon taşıyan bir kişinin gösteriş amaçlı o telefonu tercih ettiğini biliriz mesela.Yani şu beklentilere zıt tablonun açıklaması var elbet ama bu teknolojiyle alakasız bir şey.Acaba şöyle bir anket yapsak neden iphone 5i tercih ettiniz? diye sorulsa sizce vereceği cevaplar ne olabilir?İşte sadece yeni model iphone olması yetiyor.O meşhur videodaki gibi yeni iphone diye eline 4si verdiğiniz anda kişi beyninde yarattığı o elektiriği clear hd ekran,daha hafif , daha hızlı gibi kelimelere dökebiliyor.o yüzden aynı telefonu yeni diye piyasa çıkarsalar bile gene 5milyon satar.Söylenecek söz yok.Böyle devam ede dursun iphone ile ilgili ortaya çıkan komik videolarla eğlenmeye bakın.

size katılıyorum metroya biniyorum kızın elinde beyaz iphone beyaz çanta bi havalar ki sormayın gitsin :)

Demek millet o kadar kalitesizlesti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furky86 7 yıl -Oxy.gen-
selim2531
SystemApps
satılsın tabi yaf.iphone olmasa kim bizi güldürecek.sakın eleştirilerin sadece türkiyede olduğunu sanmayın.Yabancı forumları takip ediyorsanız aynı eleştirileri onlarda yapıyor.Aynı dalgayı onlarda geçiyorlar.Eee aklın yolu bir.Bu arada takıntı hastalığı yani obsesyon olduğuda ortada artık.Yani bir kişinin elinde iphone görüyorsanız %90 obsesif bir kişilik yapısı vardır.Bunun yanında mental derecesinide tahmin edebiliyoruz.aslında bir telefon seçimi bir insanın ruhsal genetiğinide ortaya çıkarıyor.Zaten iphone kullananların nasıl bir kişilik yapısı olduğunu söylemeye gerek yok.Beyaz çanta yanına beyaz ayfon taşıyan bir kişinin gösteriş amaçlı o telefonu tercih ettiğini biliriz mesela.Yani şu beklentilere zıt tablonun açıklaması var elbet ama bu teknolojiyle alakasız bir şey.Acaba şöyle bir anket yapsak neden iphone 5i tercih ettiniz? diye sorulsa sizce vereceği cevaplar ne olabilir?İşte sadece yeni model iphone olması yetiyor.O meşhur videodaki gibi yeni iphone diye eline 4si verdiğiniz anda kişi beyninde yarattığı o elektiriği clear hd ekran,daha hafif , daha hızlı gibi kelimelere dökebiliyor.o yüzden aynı telefonu yeni diye piyasa çıkarsalar bile gene 5milyon satar.Söylenecek söz yok.Böyle devam ede dursun iphone ile ilgili ortaya çıkan komik videolarla eğlenmeye bakın.

size katılıyorum metroya biniyorum kızın elinde beyaz iphone beyaz çanta bi havalar ki sormayın gitsin :)

3 yıldır İphone kullanıyorum, kutudan çıkardığım gün zil sesini nostaljik ton yaparım (yani gösteriş için olsa marimba veya ksilofon yaparım), dışarıda mümkün olduğunca cebimden çıkartmam, hele de bir başkası görsün diye, tıbbi uygulamalar açısından mevcut marketler içerisinde en iyisi (iPad için de geçerli bu), sistem olarak daha güvenilir, birçok bankanın uygulamasını kullanırım bilgilerimin birilerinin eline geçmeyeceğini bilerek, ailem, eşim, dostum iOS cihazları kullandığı için iMessage olsun iCloud olsun birçok yerde işimi görürüm, rengi benim için önemli değildir en son 4s'i beyaz almıştım ama siyahın daha çok yakıştığını düşünüyorum ekran da siyah olduğu için (kilit modunda), yıllardır nokialardan bildiğim ve androidde de sıkça karşılaştığım donma kilitlenme problemini 3 yılda 1 defa bile yaşadığımı hatırlamıyorum 3 modelde de, hız ve stabiliteye de önem veriyorum...

Şimdi sizce cahil miyim obsesif miyim? Mazhar Osman'ın meşhur bir sözü vardır, çalışma arkadaşları ona gelip "hocam size deli diyorlar yaptığınız şeyler için" demişler, cevabı ise şu olmuş: "onlar desinler önemli değil, asıl ben onlara söylersem teşhis olur"...

Anlayana....
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trsinapsis 7 yıl
Ne kadar satarsa satsın önce şu rezil haritaları değiştirmeli.
Kullandıkça soğuyorum arkadaş Apple'dan.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Shoresh +19 Yacatisma +15 viper17 +14 b0Ni +14 SaB0 +12 MOBSTER +11 Virinom +7 interwap +7 snakefatih +6 Traful +5
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3729 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iphone 5 ve
2 etiket daha 5 milyon Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Sparkle GTX 650 ekran kartı video inceleme 7 yıl Akıllı Spor Aksesuarları Nike+ üzerine söyleşi video 7 yıl Intel'in yakında piyasaya süreceği ürün ve teknolojileri konuştuk 7 yıl Stormax 9.7 inç tablet video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, telefonların kilit ekranında
DonanımHaber
Yeni Xbox ve PS5 fiyatı hakkında heyecanlandıran
DH Forum
Huawei'nin Sailfish işletim sistemini
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim