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    iPhone Duo Max, iPhone Duo mini, iPhone Duo SE geliyor

    iPhone Duo katlanabilir telefonun gördüğü ilgi Apple cephesinde kartların yeniden dağıtılmasına sebep oldu. iPhone Duo birden fazla modelle genişleyebilir.      

    iPhone Duo Tam Boyutta Gör
    Apple’ın ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo tanıtıldıktan sonra teknoloji dünyası cihazın ne kadar satabileceğine ve devam modelinin olup olmayacağına odaklanmıştı. Gelen bilgiler Apple’ın yeni bir ürün yelpazesi niyetinde olduğunu gösteriyor.

    iPhone Duo aile oluyor

    Apple’a yakın kaynaklar iPhone Duo modelinin aynı iPhone ve iPad gibi yeni bir ürün yelpazesi haline geleceğini iddia ediyor. Çok daha gelişmiş iPhone Duo Max, daha küçük iPhone Duo mini ve giriş seviyesi iPhone Duo SE ilk planlar arasında.

    Kaynaklar gelecek yıl katlanabilir telefon pazarında iPhone Duo isminden sıkça bahsedeceğimizi düşünüyor. Mevcut katlanabilir telefonlar arasında en pahalısı olmasına rağmen tüketici tarafında yükselen bir ilgi var. Bu yüzden katlanabilir telefonlar yeni normal olma yolunda ilerliyor.

    Apple’ın kategoriyi genişletme hamleleri haliyle rakipleri de zorlayacak. Tüketici ilgisinin artması sonrasında yeni Samsung Galaxy Z Fold FE ya da Huawei Pura X Lite gibi türevlerin ortaya çıkması çok olası. Bu da yatırımların bu alana kayması anlamına geliyor.

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