iPhone Duo Max, iPhone Duo mini, iPhone Duo SE geliyor

iPhone Duo aile oluyor
Apple’a yakın kaynaklar iPhone Duo modelinin aynı iPhone ve iPad gibi yeni bir ürün yelpazesi haline geleceğini iddia ediyor. Çok daha gelişmiş iPhone Duo Max, daha küçük iPhone Duo mini ve giriş seviyesi iPhone Duo SE ilk planlar arasında.
Kaynaklar gelecek yıl katlanabilir telefon pazarında iPhone Duo isminden sıkça bahsedeceğimizi düşünüyor. Mevcut katlanabilir telefonlar arasında en pahalısı olmasına rağmen tüketici tarafında yükselen bir ilgi var. Bu yüzden katlanabilir telefonlar yeni normal olma yolunda ilerliyor.
Apple’ın kategoriyi genişletme hamleleri haliyle rakipleri de zorlayacak. Tüketici ilgisinin artması sonrasında yeni Samsung Galaxy Z Fold FE ya da Huawei Pura X Lite gibi türevlerin ortaya çıkması çok olası. Bu da yatırımların bu alana kayması anlamına geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: