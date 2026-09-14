Apple'ın katlanabilir iPhone planı ortaya çıktı: Duo Max yolda

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Tam Boyutta Gör Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo için yeni iddialar ortaya çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın önümüzdeki yıllarda daha büyük ekranlı bir iPhone Duo Max modeli piyasaya sürmesinin muhtemel olduğunu söylüyor. İddia, Apple'ın yeni katlanabilir cihaz için neden "Duo" ismini tercih ettiğine ilişkin de bazı detaylar sunuyor.

Apple, iPhone Duo ailesini büyütmeye hazırlanıyor

Bildiğiniz gibi Apple'ın katlanabilir iPhone'u tanıtılmadan önce cihazın iPhone Ultra olarak adlandırılacağı uzun süre gündemdeydi. Gurman da daha önce Apple içerisindeki bazı çalışanların cihazdan "iPhone Ultra" şeklinde bahsettiğini aktarmıştı. Ancak şirket, lansmanda beklenenin aksine "Ultra" yerine üç harfli Duo adını tercih etti.

Gurman'a göre bu isim tercihi Apple'ın ürün ailesini gelecekte daha kolay genişletmesine imkan tanıyor. "Air" ve "Pro" gibi kısa ürün ekleriyle benzer bir yapıya sahip olan Duo adı, Apple'ın farklı versiyonlar geliştirmesi durumunda daha fazla seçenek sunuyor.

Duo Max daha büyük ekranla gelebilir

Gurman'ın son değerlendirmesine göre Apple, ilerleyen yıllarda iPhone Duo Max modelini tanıtabilir. Henüz cihazın teknik özellikleriyle ilgili net bir bilgi bulunmasa da "Max" takısının Apple'ın mevcut ürün stratejisine paralel şekilde daha büyük bir ekran anlamına gelmesi bekleniyor. Gurman, daha uygun özelliklere sahip bir Duo SE modelinin veya farklı bir form faktörü sunan Duo Mini seçeneğinin de ileride gündeme gelebileceğini düşünüyor.

Özellikle Duo Mini'nin kapaklı, yani clamshell tasarıma sahip bir cihaz olabileceği paylaşıldı. Öte yandan Gurman, ilk iPhone Duo'nun katlanabilir telefon pazarında önemli bir değişim yaratacağı görüşünde. Yazılımın katlanabilir ekran için özel olarak uyarlanması, donanım kalitesi ve dayanıklılık gibi unsurların Apple'ın cihazını rakiplerinden ayırabileceğini savunuyor.

Apple iPhone Duo, katlanabilir telefon pazarını canlandıracak 1 gün önce eklendi

Ancak Duo Max, Duo SE ve Duo Mini şu aşamada Apple tarafından doğrulanmış ürünler değil. Dolayısıyla bu modellerin piyasaya çıkış tarihi veya teknik özellikleri hakkında kesin konuşmak için henüz erken. Apple'ın ilk Duo modelinin kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı, şirketin bu ürün ailesini ne kadar genişleteceği konusunda belirleyici olabilir.

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Apple'ın katlanabilir iPhone planı ortaya çıktı: Duo Max yolda

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