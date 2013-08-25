iPhone 5C test sürecinde görüntülendi

Apple'ın önümüzdeki ay içerisinde gerçekleştirmeye hazırlandığı iPhone etkinliği için meraklı bekleyiş sürüyor. Uzun süredir bilindiği üzere, yeni bir donanım ile sunulacak iPhone 5S modeline ek olarak Apple illk defa daha ekonomik bir fiyata sahip "yeni iPhone" modelini de lanse etmiş olacak. Aslına bakılırsa iPhone 5S'nin yanında iPhone 4 ve iPhone 4S modellerini daha uygun fiyatlandırma ile sunan Apple, ekonomik iPhone modellerine sahip olsa da ilk defa farklı fiyat segmentlerini hedef alan iki farklı modeli eş zamanlı lanse etmiş olacak.

iPhone 5C olarak karşımıza çıkacağına artık kesin gözüyle bakılan alternatif model, metal yerine polikarbon malzemeden imal edilen kasası ve iPhone 5S'ye kıyasla daha düşük donanım özellikleri ile sunulacak. Bazı bilgilere göre iPhone 5S sonrasında iPhone 5'in yerişne geçeceği belirtilen iPhone 5C, kamera gibi bazı özellikleri yerini alacağı iPhone 5'ten de devralabilir. Hakkında çok fazla iddia bulunan bu model için, ortaya çıkan yeni bir görsel çok sayıda demo cihaz ile test sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Apple adına iPhone üretimini üstlenen Pegatron firmasının, Şangay/Çin'deki fabrikasında görevli çalışanlardan biri tarafından paylaşılan fotoğrafın altına bir de not düşülmüş;

"Alt sınıf iPhone 5C, Çin'deki kullanıcılar için Eylül ayında lanse edilecek. Xiaomi Phone 2'den çokta farklı görünmüyor, doğru mu?"

Bazı raporlara göre iPhone 5C, fiyat anlamında iPhone 5S'den ucuz olacak ancak "ekonomik model" ifadesinin karşılığı olan bir fiyatlandırma ile sunulmayacak. Geçtiğimiz günlerdeki bir haberde yeni modelin 490 dolar civarı bir fiyatlandırma ile sunulacağı ifade edilirken, Apple tarafı ise sessizliğini koruyor. iPhone satışları içerisinde düşük fiyatla satılan iPhone 4 ve iPhone 4S'nin, iPhone 5'e kıyasla daha büyük kısmını oluşturması da farklı gelir seviyesindeki kullanıcıların iPhone'o olan ilgisini gösteren bir örnek olarak nitelendiriliyor. Farklı renk seçenekleri ile birlikte sunulacak iPhone 5C için aksesuar üreticileri şimdiden kolları sıvarken, iPhone 5S içinse altın sarısı gibi daha önce olmayan alternatif renk seçeneklerinin olması bekleniyor. Apple iPhone lansmanına doğru yeni modellerle ilgili gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.