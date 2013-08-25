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iPhone 5C test sürecinde görüntülendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
6,1b
1
213
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone 5C test sürecinde görüntülendi
Apple'ın önümüzdeki ay içerisinde gerçekleştirmeye hazırlandığı iPhone etkinliği için meraklı bekleyiş sürüyor. Uzun süredir bilindiği üzere, yeni bir donanım ile sunulacak iPhone 5S modeline ek olarak Apple illk defa daha ekonomik bir fiyata sahip "yeni iPhone" modelini de lanse etmiş olacak. Aslına bakılırsa iPhone 5S'nin yanında iPhone 4 ve iPhone 4S modellerini daha uygun fiyatlandırma ile sunan Apple, ekonomik iPhone modellerine sahip olsa da ilk defa farklı fiyat segmentlerini hedef alan iki farklı modeli eş zamanlı lanse etmiş olacak.
iPhone 5C olarak karşımıza çıkacağına artık kesin gözüyle bakılan alternatif model, metal yerine polikarbon malzemeden imal edilen kasası ve iPhone 5S'ye kıyasla daha düşük donanım özellikleri ile sunulacak. Bazı bilgilere göre iPhone 5S sonrasında iPhone 5'in yerişne geçeceği belirtilen iPhone 5C, kamera gibi bazı özellikleri yerini alacağı iPhone 5'ten de devralabilir. Hakkında çok fazla iddia bulunan bu model için, ortaya çıkan yeni bir görsel çok sayıda demo cihaz ile test sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Apple adına iPhone üretimini üstlenen Pegatron firmasının, Şangay/Çin'deki fabrikasında görevli çalışanlardan biri tarafından paylaşılan fotoğrafın altına bir de not düşülmüş;
"Alt sınıf iPhone 5C, Çin'deki kullanıcılar için Eylül ayında lanse edilecek. Xiaomi Phone 2'den çokta farklı görünmüyor, doğru mu?"
Bazı raporlara göre iPhone 5C, fiyat anlamında iPhone 5S'den ucuz olacak ancak "ekonomik model" ifadesinin karşılığı olan bir fiyatlandırma ile sunulmayacak. Geçtiğimiz günlerdeki bir haberde yeni modelin 490 dolar civarı bir fiyatlandırma ile sunulacağı ifade edilirken, Apple tarafı ise sessizliğini koruyor. iPhone satışları içerisinde düşük fiyatla satılan iPhone 4 ve iPhone 4S'nin, iPhone 5'e kıyasla daha büyük kısmını oluşturması da farklı gelir seviyesindeki kullanıcıların iPhone'o olan ilgisini gösteren bir örnek olarak nitelendiriliyor. Farklı renk seçenekleri ile birlikte sunulacak iPhone 5C için aksesuar üreticileri şimdiden kolları sıvarken, iPhone 5S içinse altın sarısı gibi daha önce olmayan alternatif renk seçeneklerinin olması bekleniyor. Apple iPhone lansmanına doğru yeni modellerle ilgili gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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SıradanÇinkoKarbonPil 6 yıl en beğenilen
samsung telefon yapınca tüm yorumlar leğen ve hep aynı tasarım diye gelirdi.Beyler nerdesiniz adamlar bir kutu tasarlamışlar yıllardır değişmiyo birde üstüne plastikten yapılma modeli geldi


Eksi yiyecez ama neyse canınız sağolsun :D
samsung telefon yapınca tüm yorumlar leğen ve hep aynı tasarım diye gelirdi.Beyler nerdesiniz adamlar bir kutu tasarlamışlar yıllardır değişmiyo birde üstüne p...
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Gulhan Sen 6 yıl
rahmetli yaşasaydı bunlara izin verir miydi hiç?

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Captain_Ivy 6 yıl
500 dolar oradaysa, bizde de 1500'ün altında olmaz bu telefon
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JoeyBane 6 yıl
Kasaya dokunmadan para vermem.
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Creativeflo 6 yıl
Cop
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blizzard3 6 yıl
ucuz telefeon 1500 tl yuh artık gidin galaxy s4 alın aynı para ucuzluk anlayısları demekki böle bisey
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Takumi_Fujiwara 6 yıl
Bana göre en iyi iPhone Jobs'ın son telefonu olan 4s. Steve Jobs'ın biraz katı bir pazar mantalitesi vardı, sadece üst kesime hitap eden (bizde asgari ücretlilerin varını yoğunu satıp alması bu durumu değiştirmez) cidden üst düzey telefonlar üretiyorlardı. Jobs öteki tarafa gittikten sonra iPhone da androidli telefonların eline veren telefon özelliğini kaybetti. Bu arada bir şeyi de eklemeden geçemeyeceğim, şu androide fütursuzca sallayanlar 2.x sürümünden beridir hep aynı argümanları kullanıyorlar. Yiğidi öldür hakkını ver diye bir laf vardır, android 4.0 sürümünden sonra ciddi yol katetmiş bir işletim sistemi. Ben de kabul ediyorum iOs-iPhone stabilliğini yakalayamadığını ama bu eksiğini de bir çok alandaki üstünlüğüyle kapattığı (yazılım bilenler için geliştirilebilir bir sistem olması hatta yazılım konusunda bilgi sahibi olmayanlar için bile özelleştirme konusunda son derece özgürlükçü oluşu) yadsınamaz.
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Away From Keyboard 6 yıl Takumi_Fujiwara
LordOfTheDarknesss

Bana göre en iyi iPhone Jobs'ın son telefonu olan 4s. Steve Jobs'ın biraz katı bir pazar mantalitesi vardı, sadece üst kesime hitap eden (bizde asgari ücretlilerin varını yoğunu satıp alması bu durumu değiştirmez) cidden üst düzey telefonlar üretiyorlardı. Jobs öteki tarafa gittikten sonra iPhone da androidli telefonların eline veren telefon özelliğini kaybetti. Bu arada bir şeyi de eklemeden geçemeyeceğim, şu androide fütursuzca sallayanlar 2.x sürümünden beridir hep aynı argümanları kullanıyorlar. Yiğidi öldür hakkını ver diye bir laf vardır, android 4.0 sürümünden sonra ciddi yol katetmiş bir işletim sistemi. Ben de kabul ediyorum iOs-iPhone stabilliğini yakalayamadığını ama bu eksiğini de bir çok alandaki üstünlüğüyle kapattığı (yazılım bilenler için geliştirilebilir bir sistem olması hatta yazılım konusunda bilgi sahibi olmayanlar için bile özelleştirme konusunda son derece özgürlükçü oluşu) yadsınamaz.

Adamlar sadece yazılımları iyi diye telefonu kaç paraya satıyorlar. İphone 4s çok kötü bir telefon. 512mb ram çift çekirdekli işlemci. Aynı sene çıkan s3 ile aynı fiyatta. iPhone 4s'in donanımına sahip bir android telefonu çok daha ucuza ala biliyorsunuz.

iPhone ilk çıktığında çok iyiydi kıyaslanabilecek akıllı telefon yoktu o zamanda.
Apple telefonlarına 1gb ram en az 4 çekirdekli işlemci 4'' den büyük ekran koymadıkça 2.000 lirayı hak edecek bir telefon değil.
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CEO 6 yıl
Bir kanım ısınmadı şu 5C'ye.
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TR_001 6 yıl
iOS, Wp8 ekosistemini klonlayacak bu gidişle! iOS 7 de "multitasking" başta olmak üzere renkli tasarımı ve dahası şu haber de doğruysa renkli kapakları ile Apple resmen fikir hırsızlığı yapar olmuş. yakında Metro arayüzünü de kopyalarsa hiç şaşırmayacağım..
5c modelini ise dizayn olarak olumlu görüyorum ama bunun stratejik olarak doğru bir adım olmayacağını düşünüyorum. Finansal olarak bir getirisi olsa da uzun vadede marka değerinin ciddi anlamda zarar göreceğini öngörüyorum.
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blizzard3 6 yıl
ben buyuk ekran seviyorum isteyen almaz herkesin kendi tercihi
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speedyrazor 6 yıl
steve jobs gitti apple bitti :D renkli olmaları güzel olmuş keşke sadece renkte değil de daha köklü ve iddialı değişiklikler yapsalar steve jobs gibi piyasanın ihtiyacı olan yenilikleri yakalasalar da yine farklarını ortaya koysalar
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kcankaynak 6 yıl
Yorumlardan görüldüğü üzere, insanımızın büyük çoğunluğu telefonun işletim sistemi, donanımı, ekranı ve özelliklerinden önce dış görünüşüne önem veriyor. Dış görünüş de önemli ancak asla ilk kriter olmamalı. 1 sene içerisinde modası geçip, eski jenerasyon olacak bir cihazla ne havası atacaksınız anlayamadım valla.
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inexo 6 yıl
euro 3 tl ye giderken ucuz iphone tr de hayalden öteye geçmez
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doctor5945 6 yıl
Last Mogolo
apple uckaatci bi firma bende 3G var aplle storedeki uygulamalari bile indiremiyorum 4.5 yukleyin diyor amaclari yemi tel almaya zorlamak

dostum o cıhaz uretıldıgınde sene 11 temmuz 2008 su an 27 agustos 2013 apple ıos 7 yı cıkardı sen 4.5 yukleyın dıyor dıyorsun bıraz gerıye gotureyım senı htc g1 ve dream vardı o yıl bırde samsung un bır modelı vardı onlar cupecake surumunu kullanıyorlardı onlar tarıh oldu sense hala bu cıhaza yenı surum yuklemem gerektıgı uyarısı alıyorum dıyorsun bence gurur duymalısın cıhazınla ve uretıcısiyle
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APOLL0 6 yıl doctor5945
doctor5945

Last Mogolo

apple uckaatci bi firma bende 3G var aplle storedeki uygulamalari bile indiremiyorum 4.5 yukleyin diyor amaclari yemi tel almaya zorlamak


dostum o cıhaz uretıldıgınde sene 11 temmuz 2008 su an 27 agustos 2013 apple ıos 7 yı cıkardı sen 4.5 yukleyın dıyor dıyorsun bıraz gerıye gotureyım senı htc g1 ve dream vardı o yıl bırde samsung un bır modelı vardı onlar cupecake surumunu kullanıyorlardı onlar tarıh oldu sense hala bu cıhaza yenı surum yuklemem gerektıgı uyarısı alıyorum dıyorsun bence gurur duymalısın cıhazınla ve uretıcısiyle



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